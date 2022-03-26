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война (46961) КГГА (2933) Киев (24552) Киевская область (3539) комендантский час (143)

Усиленный комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет: останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00 (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Сегодня и завтра в Киеве и области не будет действовать усиленный комендантский час.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Новая информация от военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем ​​вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – сообщили в КГГА.

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Ранее в КГГА сообщили, что комендантский час в Киеве и области будет действовать с сегодняшнего вечера и до послезавтра.
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Топ комментарии
+14
Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
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26.03.2022 12:01
+6
Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
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26.03.2022 11:45
+6
Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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26.03.2022 12:29
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Дааа. Опять по магазинам.. ну я пошёл..
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26.03.2022 11:42 Ответить
Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
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26.03.2022 12:01 Ответить
ДРГ чрезвычайно тупые и перемещаются исключительно днём во времена комендантского часа. Ну пока все по домам сидят, чтоб точно было ясно, что это ДРГ
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26.03.2022 15:45 Ответить
Якщо роблять це , значить є сенс. Сподіваюсь на зачтстку територій від кацапів навколо Бучі,Ірпеня і Гостомеля.
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26.03.2022 12:29 Ответить
Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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26.03.2022 12:29 Ответить
Що може бути кориснішим, ніж вбивати кацапню, яка засіла у Києві ще до початку війни?
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26.03.2022 12:48 Ответить
Неправда уже не раз были выездные заседания правительства
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26.03.2022 11:49 Ответить
посилання на новину або в спам
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26.03.2022 12:17 Ответить
Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
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26.03.2022 11:45 Ответить
А точно біля Харкова? Азов наче в іншому регіоні працює... А 200-х скільки?
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26.03.2022 12:10 Ответить
Полк Азов має 4 батальони: один під Києвом, один під Харковом і як мінімум один у Маріуполі.
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26.03.2022 12:31 Ответить
Азов не рахує зажарену русню , через велику інтенсивність бойових дій . Та кацапів дохлих навіть в Росії не рахують , нах вони кому потрібні .
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26.03.2022 12:47 Ответить
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:04 Ответить
почему работникам кп "київтеплоенерго" до сего дня не выдают спецпропуска, люди и так добираются пешком до роботы, остаются на несколько суток, Кличко прекращай этот бардак.
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26.03.2022 16:49 Ответить
 
 