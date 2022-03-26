Усиленный комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет: останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00 (обновлено)

Сегодня и завтра в Киеве и области не будет действовать усиленный комендантский час.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Новая информация от военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем ​​вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – сообщили в КГГА.

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Ранее в КГГА сообщили, что комендантский час в Киеве и области будет действовать с сегодняшнего вечера и до послезавтра.