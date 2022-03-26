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В ОП назвали санкции против России, которые способны предотвратить мировую войну

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Новую мировую войну способны предотвратить новые санкции против России. В частности, закрытие российского рынка для остального мира, отказ от его энергоносителей, зерна и медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Отказ от российских углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине", - отметил Подоляк.

Также читайте: Москва паникует из-за отказа ЕС от российских энергоносителей, - Шольц

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
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26.03.2022 11:58
+6


Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
Когда будут сануции против Бени и К

Или они по проежнему неприкасаемы?
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26.03.2022 12:13
+5
1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
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26.03.2022 12:47
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А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
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26.03.2022 11:58 Ответить
Хто старе згадає, тому (Подоляк) лапші накидає
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26.03.2022 12:02 Ответить
бітум це вуглеводні. Від незнання чи копійчину відпрацьовуємо?
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26.03.2022 12:12 Ответить
Товар з мордору. Чи бітум можна? рошен то одне а свати то інше?
Повна блокада торгівлі з окупантом.
До речі хочете приклад подвійних стандартів? Європа кричить на повне горло про відмову від газу. А труба в Україні працює на повну потужність... Сюрреалізм? Ні, гроші... І ніхто не кричить про наш бізнес на крові... І думаю, що трубу добре охороняють.
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26.03.2022 12:37 Ответить
так уже якутские алмазы все. нефть и газ на половину. катар и штаты вписались и индия.
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26.03.2022 12:07 Ответить
......а вот интересно, Беларуси в ОП объявили санкции на нефтегазбензинбитум или .......?
.......мозырский НПЗ, заточенный на Украину, пока работает....
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26.03.2022 12:08 Ответить


Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии...
Когда будут сануции против Бени и К

Или они по проежнему неприкасаемы?
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26.03.2022 12:13 Ответить
Мародери
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26.03.2022 12:23 Ответить
Добре що хоч в оп розумні люди, а то на заході без нашої допомоги ніколи би не додумалися.
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26.03.2022 12:20 Ответить
Які свіжі вимоги? Браво !!!!
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26.03.2022 12:21 Ответить
Санкции на ********* до полной денуклеаризации и депутинизации. ***** и никаких ***** ножек буша на этот раз. Пускай эти убийцы детей сами себя жрут.
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26.03.2022 12:24 Ответить
Скажи просто:: Навколо раши має спуститися залізна завіса.
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26.03.2022 12:33 Ответить
1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
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26.03.2022 12:47 Ответить
Єрмак, подоляк, подоляк, єрмак...
Усім іншим заборонено постачати новини?
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26.03.2022 12:52 Ответить
Захід на це ніколи не піде. Всі ці розмови про цивілізаційні цінності націлені на легковірних. Головна скрепа заходу-БАБЛО. Так, вони будуть нам допомогагати але лише в тих границях щоб їх головна скрепа не заржавіла. В 30-х роках вони по цій же причині умиротворяли Гітлера аж поки він не пройшов парадом по Єлисейських полях. Повторення цього не є вже так цілком гіпотетичне.
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26.03.2022 13:11 Ответить
Если такие вченые, то как войну про@бали?
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26.03.2022 13:29 Ответить
Можна просто відмовитись від російських товарів, а їй наші продавати.

ми в росії товари не купуємо - не даємо їй заробити на нас грошей.

але ми росії товари продаємо - викачуємо з неї долари!

Ми росії не дамо получати інвалюту з-за кордону, а самі будемо викачувати з неї інвалюту. Це призведе до того, що курс рубля взагалі сягне до співвідношення 1000 рублів за долар. І зарплата у росіян буде 30 доларів. Вони ж взвиють!

Це проста економіка!

Заборонити продавати росіянам європейські товари це не так страшно для них, як заборонити купувати у них товари. Ну да, це страшно в перші пару місяців. В магазинах не буде багатьох товарів, але згодом росіяни переорієнтуються на Китайськй ринок, і будуть все там закупляти.

А взагалі, Подоляку треба у економістів крутих проконсультуватись, щоб він знав які санкції дієві проти держав, а які ні.
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26.03.2022 14:46 Ответить
Україні, Польщі і Прибалтиці заборонити перевезення російських товарів через свою територію в Європу.

Європі заборонити пускати в свої порти судна з російськими товарами.

(повітряний простір Європи закритий для росії. літками не перевезуть)

Плюс на рівні ЄС законодавчо заборонити приватним фірмам в росії купувати товари, а митниці - їх пропускати.

+ ембарго
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26.03.2022 14:50 Ответить
 
 