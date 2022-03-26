В ОП назвали санкции против России, которые способны предотвратить мировую войну

Новую мировую войну способны предотвратить новые санкции против России. В частности, закрытие российского рынка для остального мира, отказ от его энергоносителей, зерна и медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Отказ от российских углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине", - отметил Подоляк.

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