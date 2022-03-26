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"Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего", - командир полка "Азов" Прокопенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

Денис Прокопенко уверен, что рано или поздно состоится деблокада Мариуполя, город будет украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).

"Несмотря на то, что уже вторую неделю продолжаются бои в городе, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме, держим все на контроле и с каждым днем ​​отправляем в ад все больше оккупантов, пытающихся захватить дом, улицу, выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским, мы будем держать его до последнего, рано или поздно состоится деблокада.

Я не хочу рассказывать сейчас многие военные тайны, пусть это останется под грифом "Секретно". Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех в этой операции. И мы выстоим", – отметил Прокопенко.

Также смотрите: "Ну как оно в Украине, петушня?" - бойцы полка "Азов" взяли в плен группу российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Героям слава!
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26.03.2022 12:16
+31
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:17
+20
Триматимемо до перемоги.
До останнього кацапа
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26.03.2022 12:18
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Героям слава!
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26.03.2022 12:16 Ответить
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:17 Ответить
І морпіхам!!!
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26.03.2022 12:36 Ответить
Триматимемо до перемоги.
До останнього кацапа
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26.03.2022 12:18 Ответить
Героям слава!
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26.03.2022 12:18 Ответить
Героям Азова слава!
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26.03.2022 12:19 Ответить
Якби тільки ці слова не підняття духу. хочу вірити, що командування дійсно щось планує і в нас є козир у рукаві. Бо втрата Маріуполя буде дуже сильним ударом.
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26.03.2022 12:19 Ответить
бомбанули ж корабліки русскі в порту Бердянська. Це вже допомога, вони ж перекидали то все під Маріуполь. а так купа техніки, і особового складу к чорту, і на пару корабликів меньше,і окупантам в Бердянську не так спокійно, бо вони вже там ноги розіклали.
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26.03.2022 12:28 Ответить
Азову Слава !!!
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26.03.2022 12:19 Ответить
Хочется верить. Надеюсь союзники нам предоставят наступательное вооружение.
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26.03.2022 12:19 Ответить
В видеообращении генеральный директор Leroy Merlin Филипп Циммерманн заявил, что нет никаких причин «перестать быть полезным россиянам, которым нужно отремонтировать, утеплить, обезопасить, защитить, осветить свои дома». Мда, одни дома разрушаются, другие утепляются... Вот петиция, подпишите и помогите распространить: https://www.openpetition.eu/petition/online/stop-business-of-adeo-group-in-russian-federation/**************/adresse
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26.03.2022 12:20 Ответить
Это сраная кацапская агентура. Кацапы тратили миллиарды на подкуп всякой мрази
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26.03.2022 12:24 Ответить
вони би так гроші в свою країну влкдали би, жили би зараз як в Дубаях в кожному селі, але ж ні, це ж працювати треба. Легше скупити бл..й з усього Світу і йти вбивати інших.
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26.03.2022 12:30 Ответить
МОЖЕ СПОЧАТКУ МАРІК ПОТРІБНО РОЗБЛОКУВАТИ І ВІДБИТИ!!!????? ВИ РОЗУМІЄТЕ, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ, ЯКЩО СУХОДОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖ КРИМСЬКим УГРУПУВАННЯМ І ОРДЛОШНИМ, КУДИ ВОНИ ПОТІМ ПОЧНУТЬ ДАВИТИ! АРЕСТОВИЧ ТИ ЦЕ РОЗУМІЄШ!???????ЩОСЬ ТИ МЕНЕ РОЗЧАРУВАВ ОСТАННІ ДНІ.
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26.03.2022 12:22 Ответить
Оно у них и так уже есть
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26.03.2022 12:25 Ответить
Не слухай цього паркетного стратега... Не будеш потім розчарований...
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26.03.2022 12:27 Ответить
Так а кого слухати!?Може тих кто кричить все пропало!?
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26.03.2022 16:28 Ответить
Слухай дорослих дядьків...
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27.03.2022 11:23 Ответить
Дай Бог вам сил удержать Мариуполь от орды фашистов путинского рейха.
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26.03.2022 12:22 Ответить
Героїзм Патріотів вражає...Але думки сумні... Бачу,що "слуги ригАналів" прагнуть знищити "Азов"...Невдалося кинути за грати,так вони залишили Патріотів без допомоги...((
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26.03.2022 12:23 Ответить
.......Мариуполь устоит, без вариантов......главное что бы из Офиса не влезли......и всё не попортили.........как с Вагнергейтом.....
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26.03.2022 12:23 Ответить
Видно, що у Мариуполя є американські міномети з SAL боеприпасами і беспілотники, тому вони ефективно с першого разу попадають по танкам. Лазерне наведенння. По суті міномет стріляє по квазібалістичній траекторії. Це допомагає знищувати ворога за горизонтом навіть, якщо рухається.
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26.03.2022 12:27 Ответить
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:30 Ответить
300 спартанцев тихо курят в стороне против нашего "Азова" !
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26.03.2022 12:30 Ответить
Хлопці ,молимось за вас! "Азов" переможе! Віримо вам! Слава Героям!
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26.03.2022 12:38 Ответить
Слава Героям! Слава полку "Азов"!
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26.03.2022 12:44 Ответить
Честь і шана мужнім захисникам Маріуполя! Героям слава!
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26.03.2022 12:48 Ответить
Вот почему в военкоматах Харькова, Киева не принимают людей в ЗСУ и тер.оборону?
Неужели в Мариуполе или Изюме нечего было бы делать новым украинским подразделениям?
При этом, отказав в приёме в ЗСУ, мужчинам запрещают поехать к своим женам (хоть на время) в Польшу?
И служить не берут, и поработать в Польше пару месяцев не дают мужикам.
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26.03.2022 13:04 Ответить
Просто взять в армию человека без опыта это снизить боеготовность подразделения, поскольку , он не будет знать что и как ему делать, в полной мере на него нельзя положиться, в ближайшем бою его ранят, его придется вытаскивать с поля боя, и кто то будет это делать вместо выполнения боевой задачи. Все, кто хотят помочь стране, пусть идут в УКРОРОНПРОМ , там надо трофейную технику ремонтировать, ремонт растягивается на несколько дней, и т д, а важен каждый час, перечень специалистов , что требуются очень большой, там работа ЗА ДЕНЬГИ,
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26.03.2022 13:20 Ответить
Беремо групу, 3-4 особи, Джавелініста-ПЗРКста, снайпера, кулеметчика,і нехай сідають на коней, таких груп може бути не одна. Вони можуть добряче покошмарити блокаду. Їм треба буде підтиримка по розвідці зі супутника-буде, треба ще супутниковий телефон,ПНБ, тепловізори , то-що , дрони. Чим це добре ? Кінь може пройти за день від 50 до 100 км, пронести боекомплект, дрон, маскувальні сіті, тепло екрани,харчі іт д. , групи взаємодіять між собою і прикривають одна -одну, група може доставити боеприпаси для організації оперативного прихованого боезапасу. Така група може атакувати противника глибоко в тилу, де вони розлаблені, і швидко відступити, Кінь "проїде" будь-де по полям і навіть перепливе. На коні можна вивезти пораненого, жертвуючи собою кінь може спасти навіть від міни. Тоб-то, атакувати блокаду і відступити можна в один день Великий бойовий і психологічний вплив на супротивника від такої кінної армії гарантується.
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26.03.2022 13:12 Ответить
На коней, шашки наголо и на тот свет - ты идиот?
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26.03.2022 13:17 Ответить
На коней 100 кг боеприпасов грузим, какие-такие шашки, против танков ?
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26.03.2022 13:29 Ответить
Слава всім захисникам Маріуполя❤️💪🏻
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26.03.2022 15:39 Ответить
Prokopenko трасця твоєї матері
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26.03.2022 20:26 Ответить
 
 