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Новости Общество
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история (2000) книги (620) Тризуб (82) Гречило Андрей (4)

Большой альбом "Наш герб" об истории Тризуба выложен в свободный доступ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Издательство "Родовид" выложило в свободный доступ электронный вариант фундаментального издания – большого альбома "Наш герб".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства, книгу можно приобрести за 1 гривну. PDF версию можно бесплатно скачать по ссылке.

В 2018 году книга получила гран-при на Львовском книжном форуме. Автором научного материала является Андрей Гречило, составителем – Богдан Завитий, который занимался общей редакцией и работал с музеями и архивами.

Большой альбом Наш герб об истории Тризуба выложен в свободный доступ 01

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В аннотации сказано:

"В этом 400-страничном альбоме – более 700 иллюстраций из более чем 50 музеев, архивов и библиотек Украины и мира. О нашем гербе – вроде простой, но до сих пор загадочный. "…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією", – писал Михаил Грушевский 100 лет назад, когда Тризуб был утвержден гербом УНР. Хотя ему ближе идея совершенно нового символа "творческого мирного труда в новой Украине" – золотой плуг на голубом поле.

Во время дискуссии того времени, который из наших исторических символов достоин стать главным знаком новейшей украинской государственности, "претендентами" прежде всего были три: галицкий золотой лев, спинающийся на скалу; киевский архистратиг Михаил, который на рубеже XIX-XX вв. стал восприниматься как герб Приднепровской Украины; казак с мушкетом со времен Гетманщины (его уже в XVIII в. трактовали как "национальный герб"). О каждом из них в альбоме – несколько десятков страниц.

Владельческий знак из монет времен князя Владимира Великого, известный только узкому кругу специалистов, воспринимался сначала скорее как робкий компромиссный вариант. Но он стал выстрелом "в яблочко". Было несколько факторов, перевесивших тогда в его пользу дело нашего национально-государственного герба. В этой книге об этом идет речь. И произошел феномен: давно забытый, но теперь вновь найденный – Тризуб вмиг прижился как национально-государственный герб Украины. Все остальные символы, имевшие куда более сильные позиции и более длительную (но не более глубокую!) традицию, отступили на второй план. Знак графически красивый, лаконичный, самобытный, а главное древний – Тризуб фактически легитимизировал историческую связь модерной Украины с Киевской Русью.

На протяжении всего XX века наш герб вдохновлял художников на создание его художественных интерпретаций. Василий Кричевский, Георгий Нарбут, Юлиан Буцманюк, Олекса Новакивский, Павел Ковжун, Петр Холодный, Роберт Лисовский, Николай Битинский, Нил Хасевич, Михаил Михалевич, Николай Бутович, Мирон Левицкий, Михаил Дмитренко, Святослав Гордынский и т.д. – их работам в этом альбоме посвящено много страниц. А о Тризубе в общем – более половины этой книги".
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Топ комментарии
+7
Тризуб это и вправду НАШ герб. Единый и неповторимый.
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26.03.2022 12:51
+5
На цей прапор вже річкою лилася кров його захисників. Цей прапор був над донецьким аеропортом, коли не витрамало заліза та бетон, але встояли "кіборги". Цей прапор підіймають над кожним звільненим містом. І цей прапор виборов своє місто в історії таким, як він є.
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26.03.2022 14:41
+4
Историю флагу теж потрібно
1918-го року Центральна рада на чолі з першим президентом України Грушевським затвердила жовто-синій прапор.
А «ВГОРУ НОГАМИ» перевернув його РОСІЙСЬКИЙ МОНАРХІСТ Скоропадський.
думаю,
Потрібно повернути все на свої місця і флаг і гимн,
щоб Розквітала Україна,а не те що маємо зараз.
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26.03.2022 12:55
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Тризуб это и вправду НАШ герб. Единый и неповторимый.
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26.03.2022 12:51 Ответить
Историю флагу теж потрібно
1918-го року Центральна рада на чолі з першим президентом України Грушевським затвердила жовто-синій прапор.
А «ВГОРУ НОГАМИ» перевернув його РОСІЙСЬКИЙ МОНАРХІСТ Скоропадський.
думаю,
Потрібно повернути все на свої місця і флаг і гимн,
щоб Розквітала Україна,а не те що маємо зараз.
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26.03.2022 12:55 Ответить
Тільки після розвалу нашого одвічного північного ворога розквітне Україна.
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26.03.2022 13:40 Ответить
''Згадаєте мої слова: Росія зникне з лиця Землі, коли зійде українське сонце!'' - Джохар Дудаєв.

Те, що відбувається сьогодні - наш шанс. Можливість нарешті звільнити себе з-під гніту Російської Імперії й отримати таку бажану незалежність і свободу, яку ми виборюємо протягом тисячоліть.

Ми переможемо цю війну, і тоді Росія впаде. Народи, підкорені Кремлем, нарешті знову зможуть заявити про себе і забрати своє. Імперіалізм програє, переможе прагнення правди і волі.

Переможе Україна!
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26.03.2022 13:41 Ответить
Центральна Рада затвердила синьо-жовттий прапор (як прапор флоту, бо до державного прапора руки в неї не дійшли). Спершу самі вивчіть історію перед тим, як писати дурниці.
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26.03.2022 14:14 Ответить
На цей прапор вже річкою лилася кров його захисників. Цей прапор був над донецьким аеропортом, коли не витрамало заліза та бетон, але встояли "кіборги". Цей прапор підіймають над кожним звільненим містом. І цей прапор виборов своє місто в історії таким, як він є.
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26.03.2022 14:41 Ответить
Не пишіть бздур. Грушевський прийняв БЛАКИТНО-ЖОВТИЙ торгівельний прапор (де-факто державний). За ЯПГ Скоропадського нічого не мінялося (крім військово-морського прапора). За Директорії верхнє блакитне змінили на синє. УПА воювала під СИНЬО-ЖОВТИМ прапором. Так що, стуль писок, йолопе.
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26.03.2022 16:48 Ответить
Наш герб виражає геральдичні правила Європи часів його створення, тоді були популярні в гербах орли й інші хижі птахи, наш герб, це символічне, стилізоване зображення сокола в атаці. Історія дивилась вперед... наш сокол в атаці на двухголового мутанта -"бройлера", хто переможе??
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26.03.2022 13:08 Ответить
Не пишіть бздур. ТОДІ гербів взагалі не було, бо геральдика з'явилася тільки через кількасот років. І взагалі, у нас на гербі не птах, а ТРИЗУБ - фігура така.
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26.03.2022 16:50 Ответить
бздур в твоїй голові, читай, вчи, аналізуй, формуйся....
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26.03.2022 17:57 Ответить
Йолопе, слово "бздури" є множиною. Тому вчитися треба би було тобі, але в тебе в голові не бздури, а кал. Тому тобі не треба вчитися.
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26.03.2022 19:43 Ответить
я розумію, ти є бздур якоїсь непородистої свині і сам рівня тупого підсвинка з кендюшними потребами... пожрать і посрать... тобі в жолоб насипати жолудів чи комбікорму? хрюкни два рази.
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26.03.2022 22:32 Ответить
Сумніваюся, що ви "розумієте". У вас ніде відбуватися "розумовим" процесам.
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26.03.2022 22:56 Ответить
Коли то італійський історик пояснював,чому на штандартах 34 італійських воєнних дивізій є зображення українського Тризуба.І у своїй розповіді він зачепив історію самого герба,який своє розповсюдження дістав після того,як став гербом правлячої династії в Києві,хоча археологи знахідки з зображенням Тризуба датують 1 ст.до н.е.
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26.03.2022 13:32 Ответить
Це російська вигадка. Ви говорите про новгородські підвіски з тризубом, а не про "хазарську тамгу".
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26.03.2022 16:51 Ответить
работа проведена просто колоссальная
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26.03.2022 13:41 Ответить
Історія нашого герба надцікаво подана у книзі-дослідження "Долітописна історія України" Олександра Фадєєва. Оскільки у часи коли на теренах нашої держави 7,600 років тому назад зародились перші цивілізації - Трипільська та Старо-Стогівська культури, а на місці Полісся було внутрішнє море основним транспортними шляхами були річки а засобами пересування човни, які мали якір. Його зображення та знайдені під час розкопок стилізовані вироби у вигляді якоря з часом трансформувались у тризуб. Тим більше що за часів Русі (до речі Київською її змусила усіх називати саме російська "історична наука" претендуючи що московитські жаби квакали на Русі Володимиро-Суздальській) основними шляхами також ще були річки.
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26.03.2022 14:01 Ответить
Ви про Атлантиду ще забули!!! Етруски - це руські!!!!
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26.03.2022 16:52 Ответить
Фундаментальна цікава праця!
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26.03.2022 14:40 Ответить
Советую посмотреть внимательно каптину Репина "Запорожцы пишут письмо...." так вот, на заднем плане свернуты знамена, один красно-черный, а второй жовто-блакитний! Я думаю, вопросов больше не должно быть! Это наши символы, это наша сила!
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26.03.2022 14:54 Ответить
Картина Репіна - це не фотографія, а уявлення Репіна. Посилатись потрібно на істориків і матеріальні докази.
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26.03.2022 15:55 Ответить
А жовто-блакитні прапори княза Володимира теж не фото, але вони були!
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26.03.2022 20:40 Ответить
Не було їх. Вигадуєте.
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26.03.2022 21:13 Ответить
Відомо, що князь Володимир Великий мав власний герб - золотий тризуб на синьому тлі.
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27.03.2022 19:07 Ответить
Точно відомо, що в 10 ст. гербів не існувало. Золотий тризуб на синьому тлі вперше з'явився у 20 ст.
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29.03.2022 12:45 Ответить
Картина - це творча вигадка майже початку ХХ століття! І на ній немає жодних прапорів, а два розфарбовані списи.
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26.03.2022 16:53 Ответить
Картина писалассь з 1880 року по 1891! Це, явважаю 19 століття. Ще дивись нижче.
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26.03.2022 20:43 Ответить
"явважаю" окремо пишеться. І так, 1891 рік це МАЙЖЕ 20 століття. І ТОЧНО не 17-е. Ще див. нижче.
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26.03.2022 21:11 Ответить
я вважаю, що ти дибілятко, "майже" імбіцилик і точно малохольний..
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26.03.2022 22:39 Ответить
Слово "дебіл" і похідні від нього пишуться через Е. Слово "імбецил" також через Е. Я вважаю, що ви просто бідна неосвічена людина.
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26.03.2022 22:50 Ответить
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26.03.2022 20:31 Ответить
А теперь смотрим внимательно! Списи це чи згорнуті прапори! Раджу одягнути окуляри чи збільшети зображення.
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26.03.2022 20:34 Ответить
Не треба, і так видно. Це розмальовані патики.
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26.03.2022 21:12 Ответить
це ті патики що в твоїх беньках стирчать?
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26.03.2022 22:36 Ответить
По-перше, не "тикайте" мені. Ви ж культурна людина! Потикайте своїй мамуні в дупцю.
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26.03.2022 22:46 Ответить
звісно, як можна викати поросятам, таким як ти? твою мамцю в дупцю чорні кавалери тикали, щоб тебе зачати... напевне ще й досі тикають?
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26.03.2022 23:23 Ответить
Ви хворий збоченець. Мені вас шкода, нице створіння. І вашу маму також.
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26.03.2022 23:27 Ответить
пошкодуй себе, убоге нещастя. і пішов на...
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27.03.2022 11:09 Ответить
Бачите, я не казав, що ви убоге нещастя. Але так воно і є - подякуйте своїй лярві-мамуньці.
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29.03.2022 12:41 Ответить
Можеш подякувати своїй матусі, дешевій курві, яку трахали всі, кому хотілось, алкоголіки, бомжі і інший непотріб від скуки... тобі повезло, не встигла абортанутись, в тому місиві якийсь малохольний урод з,явився, як з,ясувалось, це ти.
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29.03.2022 20:00 Ответить
А я ж казав, що ви хворий педофільний імпотентний гей-мамотрах. Лікуйтеся. Гидко!!!!
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29.03.2022 20:03 Ответить
трахав твою маму... звідки ти взнав?, мама напевне розказала, нафантазувала, курва недотрахана... розумію, на що натякаєш... ти не можеш бути моїм синком-дибілятко ти хренове...
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29.03.2022 20:53 Ответить
Одне добре - за мистецтво поговорили.
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29.03.2022 20:57 Ответить
музика Шопена зачаровує, згоден з тобою, але в статті не про музику, про наш герб, його музика звучить ще величніше.
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29.03.2022 21:04 Ответить
Шо? Пен? Підире-мамопоїбасику, йди-но кинь мамуньці-лярвунці патичка.
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29.03.2022 21:13 Ответить
підставляєш свою мамулю, курву венеричну, вона мені бридка... хіба що..., тобі дам відсмоктати. рота тільки помий.
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29.03.2022 21:24 Ответить
Що, вже кидаєте свою маму? Після стількох років анального щастя? Вам не соромно? Який ви син після цього? Мамопоїбас нещасний. І я ж казав, що ви гей.
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29.03.2022 21:34 Ответить
Бачите, отут ви підтвердили, принаймні, три речі: 1) ви імпотент; 2) ви гей; 3) вас підсвідомо мучить ота ненормальна анальна близькість з вашою мамою. Та ви не мучтеся так!
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29.03.2022 21:44 Ответить
Чмо ти нице і ущербне. подрочи і здохни падаль, разом зв своєю мамою-курвою - венеричною ******.
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29.03.2022 22:30 Ответить
А по-друге, це той патик, що зараз в тебе в дупі стирчить.
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26.03.2022 22:48 Ответить
Бачу, окулярів нема і збільшити зображення не в змозі.
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27.03.2022 18:53 Ответить
Як не маєте окулярів і збільшити зображення не в змозі, візьміть лупу.
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29.03.2022 12:42 Ответить
 
 