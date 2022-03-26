Большой альбом "Наш герб" об истории Тризуба выложен в свободный доступ. ФОТО

Издательство "Родовид" выложило в свободный доступ электронный вариант фундаментального издания – большого альбома "Наш герб".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства, книгу можно приобрести за 1 гривну. PDF версию можно бесплатно скачать по ссылке.

В 2018 году книга получила гран-при на Львовском книжном форуме. Автором научного материала является Андрей Гречило, составителем – Богдан Завитий, который занимался общей редакцией и работал с музеями и архивами.

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В аннотации сказано:

"В этом 400-страничном альбоме – более 700 иллюстраций из более чем 50 музеев, архивов и библиотек Украины и мира. О нашем гербе – вроде простой, но до сих пор загадочный. "…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією", – писал Михаил Грушевский 100 лет назад, когда Тризуб был утвержден гербом УНР. Хотя ему ближе идея совершенно нового символа "творческого мирного труда в новой Украине" – золотой плуг на голубом поле.

Во время дискуссии того времени, который из наших исторических символов достоин стать главным знаком новейшей украинской государственности, "претендентами" прежде всего были три: галицкий золотой лев, спинающийся на скалу; киевский архистратиг Михаил, который на рубеже XIX-XX вв. стал восприниматься как герб Приднепровской Украины; казак с мушкетом со времен Гетманщины (его уже в XVIII в. трактовали как "национальный герб"). О каждом из них в альбоме – несколько десятков страниц.

Владельческий знак из монет времен князя Владимира Великого, известный только узкому кругу специалистов, воспринимался сначала скорее как робкий компромиссный вариант. Но он стал выстрелом "в яблочко". Было несколько факторов, перевесивших тогда в его пользу дело нашего национально-государственного герба. В этой книге об этом идет речь. И произошел феномен: давно забытый, но теперь вновь найденный – Тризуб вмиг прижился как национально-государственный герб Украины. Все остальные символы, имевшие куда более сильные позиции и более длительную (но не более глубокую!) традицию, отступили на второй план. Знак графически красивый, лаконичный, самобытный, а главное древний – Тризуб фактически легитимизировал историческую связь модерной Украины с Киевской Русью.

На протяжении всего XX века наш герб вдохновлял художников на создание его художественных интерпретаций. Василий Кричевский, Георгий Нарбут, Юлиан Буцманюк, Олекса Новакивский, Павел Ковжун, Петр Холодный, Роберт Лисовский, Николай Битинский, Нил Хасевич, Михаил Михалевич, Николай Бутович, Мирон Левицкий, Михаил Дмитренко, Святослав Гордынский и т.д. – их работам в этом альбоме посвящено много страниц. А о Тризубе в общем – более половины этой книги".