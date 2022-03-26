Командир полка "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили задачу стереть Мариуполь с лица земли"
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Денис Прокопенко рассказал о критической ситуации в Мариуполе, а также призвал обратить на это внимание международных гуманитарных миссий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).
"Необходимо большое внимание международных гуманитарных миссий, потому что здесь нарушаются абсолютно все правила ведения войны. Противник не соблюдает международное гуманитарное право. Открывает огонь по гражданским… Видно, что противнику поставили задачу стереть Мариуполь с лица земли. Как и для России, так и для нас этот вопрос важен. Мы в принципе не собираемся отсюда никуда уходить, будем стоять здесь до последнего, несмотря на те силы и резервы, которые противник будет задействовать на этом направлении. Мы будем сражаться до последнего", - отметил Прокопенко.
Пожалуйста, подождите...
Можете погуглить сколько пыток в местном аналоге гестапо,сколько женщин изнасиловали,сколько пропало мужчин ,как там сейчас "мобилизуют" всех подряд (и кривых и косых и старых и молодых)
Вот это со временем и ждет местных,если не выбить эту нечисть с нашей территории
- ні... ти вбив кацапа, а то нелюд
І живими повернутися додому , тільки так 👍🏼✊🙏🏼
Ми мали боятись, а ще більше ненавидимо орків і знищуємо, але раби цього не зрозуміють
"Про що мріють раби? Раби мріють не про свободу.
Раби мріють, щоб мати своїх рабів."
Мариуполь специально рашкой загонялся под осаду с мирными жителями.
С 26февраля по 2 марта последовательно разбиты : газовый хаб,потом все 4 подстанции водоканала и все подстанции по электрике.
И это город еще в осаде не был .
Я так понимаю ,что "нацикам с Азова" электричество,газ и водоканал для обороны не очень то и нужны,но вот отвлекать силы обороны на оказание помощи местному населению очень помогает.
Поэтому и население оттуда не выпускалось .
Еще большую роль в событиях играют ЛУГ-ГАНДОНЫШИ,которые просто мстят местному населению за 2014 год-думаю и наводку на роддом и драмтеатр тоже дали они (а бардак в российских войсках привел к трагедии
шо б там не було - тримайся.
вся країна під кацапнячею атакою...
Дивіться уважно на Маріуполь! Роздивляйтесь кожну вулицю, кожну обгорілу будівлю! Так само буде у вас на росії.
Несчастный народ....... сначала депортировали из Грузии в Среднюю Азию, потом оттуда кого-куда при перед развалом совка, часть осела в Украине. И снова попадают под раздачу. Орки здорово рискуют.
Сьогодні народ України веде війну з скаженими псами, а скажених псів, як відомо знищують, бо вони не піддаються лікуванню.
Нам довго втирали в голови пацифізм, нейтралітет, позаблоковість, багатовекторність, гарантії по відмові від ЯЗ на суверенітет і недоторканість кордонів. Що ми отримали з обіцянок-цяцянок ми спостерігаємо сьогодні.
Споконвічне питання - ЩО РОБИТИ?
1. Є малі і великі країни, як по території, так і по інших ресурсах. Малі країни по одинці не можуть вистояти проти проти великої держави, тому вони об'єднуються у військові, економічні, фінансові союзи, щоб протистояти великій державі. Тому Україні сьогодні потрібне НАТО. Але від України вимагають стандартів НАТО. На сьогодні ЗСУ є самими боєздатними в Європі і головне це мотивованість військових у захисту України.
2. Створення військової доктрини по зразку Ізраїлю.
3. І ще багато чого ..........