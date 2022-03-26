РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5212 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 114 20
Киевская область (3539) Павлюк Александр (98)

Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных направлениях в Киевской области и активизирует деятельность ДРГ на территории Киева, - председатель ОВА Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

В Киевской области на отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия. Совершает авианалеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ. Безуспешно.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комендантский час в Киеве и области будет действовать с сегодняшнего вечера и до послезавтра

Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в:

▪️Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)

▪️Броварском районе (Великодымерская громада)

▪Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ переходят в контрнаступление в Киевской области, - Данилов

Радиационная ситуация в Киевской области стабильная.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
показать весь комментарий
26.03.2022 12:53
+18
Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:58
+13
А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срочно! Недолго смеялись Искандеры: РФ не удастся быстро пополнить запасы закончившихся ракет...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=zYriQuv0Qlg
показать весь комментарий
26.03.2022 12:50 Ответить
Электронной начинки не получают и как итог - фига вместо ракет.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:39 Ответить
По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
показать весь комментарий
26.03.2022 12:53 Ответить
Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:58 Ответить
На себя посмотрите, рашистские провокаторы, чем вы хороши - повернётесь, и сразу у стенки.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:19 Ответить
А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:33 Ответить
Ну почему, успехи - вещь хорошая

«В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются». Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.

Также, добавил он, бои и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:42 Ответить
А що Чернигів практично оточили орки, Славутич захопили, про це не свистять... Задовбала вже ця шапкозакидальщина...
показать весь комментарий
26.03.2022 20:23 Ответить
В этом смысле популистскмй бред с подачи мышебратьев с 1917 года несут.
показать весь комментарий
26.03.2022 17:16 Ответить
Ну не совсем. Просто его слова и цифры надо делить надвое или натрое.
показать весь комментарий
26.03.2022 14:30 Ответить
Може пруфлінки дасиш гдє Арєстовіч марочіт голаву?
Ботяра, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
показать весь комментарий
26.03.2022 18:34 Ответить
Арестович как был в 2014/2015 свистуном-блогером, так им и остался.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:40 Ответить
*****, *****, мнє голос твой пріятєн.
Ботярчик, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
показать весь комментарий
26.03.2022 18:33 Ответить
Хорошо бы уничтожать их обоз - склады с продуктами, с оружием , орков. Всех НАХЕР !!!
показать весь комментарий
26.03.2022 13:18 Ответить
Російські диверсанти говорять російською мовою.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:26 Ответить
Не все диверсанты говорят по русски , этот например на чисто украинском языке говорит : https://censor.net/ua/video_news/3321536/zatrymano_zradnyka_yakyyi_peredav_vorogu_informatsiyu_dlya_obstrilu_lutskogo_viyiskovogo_aerodromu_sbu

Везде хватает предателей …
показать весь комментарий
26.03.2022 15:07 Ответить
Я сиджу і дивлюся на свого кота. Він винувато дивиться на мене і одночасно намагається вести дії по стиренню моєї сосиски.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:31 Ответить
Декілька днів тому писали про оточення орків у цьому районі, а зараз про штурмові дії. Це вони з оточення намагаються вийти?
показать весь комментарий
26.03.2022 14:45 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u_krivomu_rozi_mazhor_nazvav_zahisnikiv_ukraini_garmatnim_myasom_ta_pobazhav_im_smerti_foto_i_video.htm
показать весь комментарий
26.03.2022 18:25 Ответить
 
 