Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных направлениях в Киевской области и активизирует деятельность ДРГ на территории Киева, - председатель ОВА Павлюк
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В Киевской области на отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия. Совершает авианалеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ. Безуспешно.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
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Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.
За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в:
▪️Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)
▪️Броварском районе (Великодымерская громада)
▪Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).
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Радиационная ситуация в Киевской области стабильная.
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«В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются». Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.
Также, добавил он, бои и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.
Ботяра, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
Ботярчик, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
Везде хватает предателей …