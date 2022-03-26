"Руководство государства заинтересовано в деблокаде Мариуполя", - командир "Азова" Прокопенко о разговоре с Зеленским
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Командир полка "Азов" Денис Прокопенко беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу Мариуполя и необходимости деблокады этого города.
Об этом Герой Украины Прокопенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, о чем был разговор с главой государства и правда ли, что он вообще был, Прокопенко ответил:
"Да, это правда. Разговор состоялся. Инициатива была не только с моей стороны. Разговор был достаточно коротким, но конструктивным. Не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права. Но много позитивных вещей мы обсудили. Я рад, что высшее военно -политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя и вопросе деблокады. И знаю, что рано или поздно это произойдет", - сказал командир полка "Азов".
Также он подчеркнул, что россияне уничтожают Мариуполь, используя тактику выжженной земли.
"Сейчас от города камня на камне не осталось. Противник использует тактику выжженной земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, ракетами. Абсолютно без разбора. Сейчас выйти на улицу и увидеть один целый неразрушенный дом – крайне тяжело. Это просто руины, которые можно сравнить с Дрезденом 1945-го…" – сообщил командир полка "Азов".
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мосКВА
що було зроблено ?
був розмінований Перекоп
«Байрактары» уничтожают скопления живой силы и техники противника: видеофакт
а як це наприклад зашкодує будувати дороги? - це нас турбує.
Можна було хєрачить у відповідь і на морі, і на суходолі.
Якого хріна кордон з Кримом, який фактично був військовою базою, не оборонявся належним чином? Чому не була знищена залізниця з Криму в Херсонську область? Чому не замінований перешийок?
І таких питань багато.
А тепер бідкаємося за Маріуполь...Пізно вже.
Людей шкода...дітей
Але нас там вже чекає їхня арта. Жертв під час наступу може бути дуже багато((
Тоді ми відтягнемо сили противника нам на зустріч і таким чином послабимо кільце навколо Маріуполя. Сили ООС зможуть спуститися на південь і вклинитися в в Маріуполь
Без попереднього наступу по узбережжю азовського моря - деблокада Маріуполя неможлива