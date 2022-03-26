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"Руководство государства заинтересовано в деблокаде Мариуполя", - командир "Азова" Прокопенко о разговоре с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу Мариуполя и необходимости деблокады этого города.

Об этом Герой Украины Прокопенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, о чем был разговор с главой государства и правда ли, что он вообще был, Прокопенко ответил:

"Да, это правда. Разговор состоялся. Инициатива была не только с моей стороны. Разговор был достаточно коротким, но конструктивным. Не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права. Но много позитивных вещей мы обсудили. Я рад, что высшее военно -политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя и вопросе деблокады. И знаю, что рано или поздно это произойдет", - сказал командир полка "Азов".

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Также он подчеркнул, что россияне уничтожают Мариуполь, используя тактику выжженной земли.

"Сейчас от города камня на камне не осталось. Противник использует тактику выжженной земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, ракетами. Абсолютно без разбора. Сейчас выйти на улицу и увидеть один целый неразрушенный дом – крайне тяжело. Это просто руины, которые можно сравнить с Дрезденом 1945-го…" – сообщил командир полка "Азов".
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Топ комментарии
+15
до початку війни залишався ще більше тижня !!!!!!!!!!

що було зроблено ?
був розмінований Перекоп
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26.03.2022 13:56
+13
Знайшов із ким говорити !
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26.03.2022 13:21
+12
україньский Черчіль мля, прокинувся і зацікавився...
а як це наприклад зашкодує будувати дороги? - це нас турбує.
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26.03.2022 13:36
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Вроде как западную часть города мы уже не контролируем. Там орки уже проводят рейды по квартирам.
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26.03.2022 13:16 Ответить
часть западной и часть восточной, но это сейчас не так важно. главное. что город не под контролем россии и продолжает обороняться. хорошо если действительно есть план деблокады. естественно, что если и есть - то о нем не скажут.
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26.03.2022 13:22 Ответить
Керівництво держави відповідні головою за десятки тисяч смертей мирних мешканців Маріуполя. Не забезпечили своєчасну евакуацію. Хай хочь спасають тих хто там ще залишився. Це ганьба що жителів не вивезли в спокійні областях або закордон. Не думає влада про людей. Мирні люди в містах себе підставляють і армію тому що заважають їй .Жах просто.
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26.03.2022 14:56 Ответить
Самі ж сидять під захистом ППО, у теплі і з їжею.
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26.03.2022 15:52 Ответить
Якась московська маячня, жодної битви з Наполеоном кацапи не виграли.
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26.03.2022 13:24 Ответить
Идет ка твой кутузов лесом брянским. Ты рассуждаешь как ватан, который не имеет никакого понятия происходившего на тот момент движения.

мосКВА
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26.03.2022 13:25 Ответить
Марик - капкан для окупантов
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26.03.2022 13:20 Ответить
Знайшов із ким говорити !
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26.03.2022 13:21 Ответить
він краще знає, що йому робити і з ким говорити!
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26.03.2022 13:24 Ответить
"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято - День єднання
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26.03.2022 13:52 Ответить
до початку війни залишався ще більше тижня !!!!!!!!!!

що було зроблено ?
був розмінований Перекоп
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26.03.2022 13:56 Ответить
"зацікавлене" ?
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26.03.2022 13:25 Ответить
Це, типа, як я зацікавлений у пляшці пива?
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26.03.2022 13:28 Ответить
Не вижу преград - 27 грн. 0,5 чернигов банка
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26.03.2022 13:33 Ответить
Дехто з власників і так роздає. З Маріуполем, трохи складніше
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26.03.2022 13:39 Ответить
Я думаю что там уже все должно было быть открыто давно - склады, магазины и так далее, и расфасовано по районам для выдачи (та хоть по паспортам) местным. Но это ФАНТАСТИКА
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26.03.2022 14:01 Ответить
В Харькове - реал
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26.03.2022 14:06 Ответить
"зацікавлене" - це зелена відповідь.
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26.03.2022 13:29 Ответить
україньский Черчіль мля, прокинувся і зацікавився...
а як це наприклад зашкодує будувати дороги? - це нас турбує.
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26.03.2022 13:36 Ответить
Тебе я бачу щось не влаштовує, якщо нічого своєю головою не розумієш, то нах ото патякати? Які дороги? Ти знаєш де знаходиться Маріуполь? Його хєрачать з трьох сторін, ще й з моря. Обожнюю таких як ти , аби смердіть.
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26.03.2022 13:57 Ответить
Хто заморозив ракетну програму в Україні після 2019 року?
Можна було хєрачить у відповідь і на морі, і на суходолі.
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26.03.2022 14:30 Ответить
А, он воно що. В цьому вся проблема. Ну тепер все зрозуміло. Єдине питання яким задаються багато українців, чому не розбили перехід з Криму, чому не вберегли Херсон.
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26.03.2022 14:39 Ответить
Не єдине, а одне з багатьох.
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26.03.2022 14:40 Ответить
На данному напрямку найважливіше.
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26.03.2022 14:43 Ответить
З трьох сторін, бо дали зайти з Криму. І не просто зайти, а дійти до самого Маріуполя.
Якого хріна кордон з Кримом, який фактично був військовою базою, не оборонявся належним чином? Чому не була знищена залізниця з Криму в Херсонську область? Чому не замінований перешийок?
І таких питань багато.
А тепер бідкаємося за Маріуполь...Пізно вже.
Людей шкода...дітей
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26.03.2022 17:12 Ответить
Саме так. Шлях з Криму до Херсону це найважливіше, що потрібно було пильнувати на цьому напрямку. Орки 8 років туди залізо гнали, як так. А тепер моємо трагедію в Маріуполі, шкода людей, бійців, перед їхньою хоробрістю я вклоняюся, молимся за них.
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26.03.2022 17:53 Ответить
Маріуполь майже нереально деблокувати. Потрібні нові бригади, озброєні до зубів.
Але нас там вже чекає їхня арта. Жертв під час наступу може бути дуже багато((
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26.03.2022 13:56 Ответить
От нап арту як раз Байрактари!
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26.03.2022 16:48 Ответить
добре, що розмова була.
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26.03.2022 14:40 Ответить
Поговорив щоб нє раскачівалі лодку?
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26.03.2022 14:48 Ответить
Тільки хай президент не бере під свій контроль, бо тоді Маріуполю пи*да.
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26.03.2022 14:51 Ответить
Ну значит завтра-послезавтра начнется наступление на Мариуполь!
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26.03.2022 15:48 Ответить
Тисячу причин можна найти, що це немождиво, і завжди 2-3варіанта , що можливо це зробити, МОЖЛИВОСТІ Є ЗАВЖДИ!
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26.03.2022 16:50 Ответить
Тільки якщо від самого Херсону починати давити на схід, поступово звільняючи наші землі.
Тоді ми відтягнемо сили противника нам на зустріч і таким чином послабимо кільце навколо Маріуполя. Сили ООС зможуть спуститися на південь і вклинитися в в Маріуполь

Без попереднього наступу по узбережжю азовського моря - деблокада Маріуполя неможлива
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26.03.2022 17:05 Ответить
"владі" плювати на Маріупаль-головне-знищити "АЗОВ"...
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26.03.2022 17:14 Ответить
Життя показує,що "влада", не зумівши загнати ПАТРІОТІВ за грати,мовчки спостерігає як ПАТРІОТИ гинуть від рук терористів ху*ла...Їй плювати на Маріупаль-головне-знищити "АЗОВ"...
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26.03.2022 17:13 Ответить
Наркоман?
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26.03.2022 17:46 Ответить
 
 