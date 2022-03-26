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Вероятность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, - премьер Японии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оружие,ядерное

Перспектива применения Россией ядерного оружия "становится все более реальной". Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об этом, приветствуя визит посла США в Хиросиму, первый город, подвергшийся ядерной атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Япония, единственная страна, подвергшаяся нападению с применением атомного оружия, регулярно выступала против ядерных вооружений. Кисида, который представляет Хиросиму в парламенте, в субботу посетил городской мемориал и музей мира вместе с послом Рамом Эмануэлем.

"Когда возможность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, я полагаю, что визит посла Эмануэля в Хиросиму и его опыт наблюдения за ядерной реальностью станут сильным посланием международному сообществу", - сказал Кисида.

Он сказал, что война России в Украине показывает трудности создания мира без ядерного оружия.

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Путин прямо не угрожал ядерной атакой. Но он заявил, начиная свое вторжение 24 февраля, что любой, кто будет препятствовать России, столкнется с "такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории" - заявление, которое некоторые лидеры восприняли как угрозу применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия применит ядерное оружие только для противодействия "экзистенциальной угрозе для нашей страны".

Лидеры "Большой семерки" промышленных государств в четверг предостерегли Россию от использования биологического, химического или ядерного оружия в войне с Украиной.

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Топ комментарии
+18
Это правда! Чем ***** ближе к поражению в Украине, тем больше вероятность что оно начнет тыкать в красные кнопки.
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26.03.2022 14:08
+10
а ***** по@уй он покладет на смерть всех когда все ржали когда он за@ырал мозги кацапам мы с вами у рай а все иные в Ад вот тогда его надо было сразу ЛИКВИДИРОВАТЬ одна надежда что рядом с ним и по цепочке команды не все конченные пе#ерасты и самоубийцы и выжившие е@#нутые на головку?????
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26.03.2022 14:12
+7
Нет, не будет. Они потихоньку прощупывают в соц. сетях настроения по поводу превентивного ядерного удара в район западных областей Украины или Польши. У ватанов аж слюни летят от переполнения. На вопрос - а ести впулят ответку в питер, мосКВА обл. БУМ и -50 млн. чел.? Ответ - Кто там за вас с поляками впишется! И ржут.
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26.03.2022 14:23
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Это даже для касапов будет идиотизмом полнейшим..
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26.03.2022 14:04 Ответить
а ***** по@уй он покладет на смерть всех когда все ржали когда он за@ырал мозги кацапам мы с вами у рай а все иные в Ад вот тогда его надо было сразу ЛИКВИДИРОВАТЬ одна надежда что рядом с ним и по цепочке команды не все конченные пе#ерасты и самоубийцы и выжившие е@#нутые на головку?????
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26.03.2022 14:12 Ответить
Да не..Они там все умалишенные.Им пропагандисты расскажут что ответка не прилетит,и они будут свято в это верить.
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26.03.2022 14:14 Ответить
Нет, не будет. Они потихоньку прощупывают в соц. сетях настроения по поводу превентивного ядерного удара в район западных областей Украины или Польши. У ватанов аж слюни летят от переполнения. На вопрос - а ести впулят ответку в питер, мосКВА обл. БУМ и -50 млн. чел.? Ответ - Кто там за вас с поляками впишется! И ржут.
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26.03.2022 14:23 Ответить
На так, звісно, свинособаки, які насилують українських дітей та розбомбоюють лікарні з хворими, пастісняюца натиснути пару кнопок
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26.03.2022 14:59 Ответить
Не дадут ему свои же это сделать, ибо их жизнь сразу закончится.
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26.03.2022 14:05 Ответить
Это правда! Чем ***** ближе к поражению в Украине, тем больше вероятность что оно начнет тыкать в красные кнопки.
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26.03.2022 14:08 Ответить
Интересно, по кому? Что-то есть сомнения, что не по Украине)
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26.03.2022 14:09 Ответить
По полякам, але толку з того, москалі згинуть усі.
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26.03.2022 14:10 Ответить
Пропагандисты московии сказали уже что будет нанесен удар по Варшаве.
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26.03.2022 14:15 Ответить
а я думаю по французам..
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26.03.2022 14:19 Ответить
врядли по нам ударит. Украина ему интересна в другом ключе. Скорее всего удар будет по европейской стране, но по той которая не в НАТО. Или в НАТО но не имеет своего ядерного оружия. Польша подходит хорошо. Или какая-нибудь Швеция. Он жаждет нанести удар (тактический не стратегический заряд) и в очередной раз взять на понт Запад, показать им что он может все что угодно а они не посмеют ответить. И в принципе скорее всего так и будет, США не нанесут ответку, как и Европейские ядерные силы. Плюс его травма психологическая, эдипов комплекс - США=отец, будет реализован. Бате можно, значит и мне можно, я не хуже отца!

Надеюсь он просто не успеет дожить до момента нанесения ядерного удара, очень надеюсь.

В любом случае распад РФ неизбежен.

Слава Украине
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26.03.2022 15:38 Ответить
В каком другом ключе? Украину тупо уничтожить он хочет,нет никаких других целей у того плешивого лысого *****, ему ***** на мир, на свой народ - у него есть полоумная цель и он ее будет пытаться исполнить. Неполучится наземно, ****** ядерными зарядами или потравит наш народ химически. И да, за Украину ему ***** небудет, а за блоковые страны ответные действия. Потому если и возможны ядерные удары, то только по нам к сожалению. Верим в Господа Бога что худшее нас минует.
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26.03.2022 15:57 Ответить
Не, братишка, он хочет её освоить. Закрыть свою дыру в истории и идеологии. Украина - это лоно Руси, история, князья, крещение и прочее прочее. У нас есть всё то, все те смыслы, которых никогда не было у рашки. У карлика ботоксного идея фикс овладеть "матерью городов русских" и закрыть свои имперские комплексы и амбиции. И не только в Украине. Оно и Прибалтику хочет, и Грузию, и Казахстан и про Аляску кукарекают) Гнилая Парашкинская империя остановится только тогда, когда мир забъет ей гвоздь в голову, тем или иным способом. Судьба так распорядилась, и история, что этим гвоздем является армия Украины и наш народ.

А вот применить ЯО по одной из стран Запада, будучи увереным что ответку он не получит, потому что Запад хочет жить и не станет развязывать полномасштабную ядерную войну. В его понимании запад слаб и его можно взять на понт. Ну допустим пульнуть по какому-нибудь пригороду Польши, или по Испанскому острову, или по Финляндии. Не стоит исключать такую возможность.

Особенно на фоне того, что Запад ссытся дать жесткий отпор этому гопнику. Оно понимает только язык силы.
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27.03.2022 04:53 Ответить
параша готова применить минимум 2 ядерных боезаряда. как они это аргументируют? - да скажут в своём духе, типа, что американцы их этому научили. сбросили же они пару своих бомб, чтобы склонить японию к капитуляции, то и они с той же целью "принуждения к миру" националистов, выращивающих русофобских летучих мышей и голубей, подрывают свои боезаряды. американцы сами виноваты. не применив они тогда ядерное оружие, не применила бы его параша и сегодня. ну где-то вот в таком ключе будет построена "миролюбивая логика" применения.
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26.03.2022 14:14 Ответить
Посмотрите как ***** встречается даже с холуями, как ссится ковида, как трусится за свою ********* жизнь. Ето явно не тот человек которий рискнет ядерной войной

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26.03.2022 14:15 Ответить
Головне, щоб захід не наклав в штани, це основна мета ''ядерних загроз''
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26.03.2022 14:18 Ответить
Дебилы отказались в 90 е от ядерного оружия..теперь имеем. Так бы сразу разбомбили рашистов и уже б победили
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26.03.2022 14:19 Ответить
ну и что? ну вот - реально - и что? ну, ударит. дальше что? потери Украины и так невосполнимы. увеличить количество разрушений и жертв? смысл? прилетит, в этот раз точно - ответка. это тупик.
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26.03.2022 14:23 Ответить
ответка от кого?
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27.03.2022 04:55 Ответить
Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї

А хто на кого напав? Може досить повторювати совкову пропаганду?
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26.03.2022 14:58 Ответить
Козломорды только пугают применением ЯО.
Здесь есть московские боты, которые раскручивают этот вопрос.

Путлер хочет попасть в историю своей козломордии, как собиратель империи. Но он не настолько идиот, чтобы привести свою козломордию вместе со всем миром в ядерное уничтожение. Тогда цели собирательства и попадания в историю он не достигнет, а только уничтожение.
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26.03.2022 15:17 Ответить
я бы тоже хотел чтоб так и было

но ты забываешь один момент

он может нанести удар по неядерной стране.

и кто за неё впишется?

ты видишь что они даже ПВО ссутся нам дать, а отвечать на ядерный удар по Польше даже или Прибалтике - зассут, к сожалению, в десять раз сильнее. Чем менее решителен Запад, тем более оголтелым становится этот карлик ботоксный. Надеюсь он не доживет до момента, когда его кровавая ручка захочет нанести удар. Очень надеюсь.
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26.03.2022 15:42 Ответить
При чем тут "страна"? Последствия будут по всей Европе. Поэтому это нападение на весь мир. И да, это вам не Япония, изолированная окияном. Закашляют все. Посему расхерачат расеющьку томагавками, а ***** скажет что кривизна поверхности помешала силам МО ПВО.
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26.03.2022 17:06 Ответить
не хотелось бы тебя расстраивать... но, как видишь, угроза масштабных аварий на АЭС захваченных орками что-то не вызвала у США желание бахнуть томагавками, не замечаешь? А ведь это куда страшнее тактического ядерного удара в плане экологии. Чернобыль может показаться цветочками. Тем более если речь идет о тактическом ЯО, то это в пределах 1 килотонны в тротиловом эквиваленте взрыв. Чтобы было понимание, на Хиросиму и Нагасаки сбросили 15 и 21 килотонные заряды. То есть это большой урон, но не на столько большая площадь поражения и загрязнения чтобы нанести какой-то значимый ущерб соседним странам.

Другой вопрос есть ли у пуйла работоспособное тактическое ЯО, и по кому именно он будет его применять. Есть мнение что применять он хочет, как я и сказал выше, по кому-то из Западного блока, чтобы окончательно сломать их и показать несостоятельность НАТО.

Я думаю нихрена у него не выйдет. Но исключать возможность такого сценария тоже не стал бы.

Еще месяц назад мало кто верил что оно начнет полномасштабную войну против нас, а сейчас мало кто верит что оно применит ЯО... надейся на лучшее готовься к худшему.
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27.03.2022 04:43 Ответить
. Есть мнение что применять он хочет,
---
- Ах, я снова хочу в Париж.
- Вы там уже были?
- нет, уже хотел в прошлом году.
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27.03.2022 08:23 Ответить
а кто ему помешает? просвети пожалуйтса)
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28.03.2022 05:00 Ответить
угроза масштабных аварий
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Я эту "угрозу" наблюдал в прямом эфире, пока все спали. Театральная постановка была. Сперва орки зажгли какое то здание(реактор не в нем). Засняли картинку для соловьёвского пропагандон-ТВ, потом пустили туда пожарников. Те затушили костерок. Вот и весь "риск".
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27.03.2022 08:31 Ответить
там вообще-то погибли наши люди. я не знаю что ты там наблюдал, я видел с камер наблюдения и это был бой, а не постановка. понятно что рашкинские орки не пытались расфигачить реактор, жить то им тоже хочется, но от этого не легче аж никак. надеяться что они адекватные и не фиганут случайно из танка по реактору или не устроят там какой-то пожар, ахтунг и катастрофу - никаких гарантий нет. судя по тому как они воюют и что происходит в самой паРаше - думаю иллюзий быть не должно на этот счет.
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28.03.2022 05:00 Ответить
банзай
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26.03.2022 15:19 Ответить
Ядрёна бонба на старте может столкнуться с каким-нибудь "перелётным гусём" под железным куполом и полететь прямиком тунгусу на голову!
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26.03.2022 15:26 Ответить
Габышев завернет ее на Москву, не зря его в дурке держат.
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26.03.2022 17:08 Ответить
Шановні японці зкористайтесь коли кацапів є менше на Сахаліныі займіться Курилами ! Щоби трохи москалів порвати !
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26.03.2022 16:10 Ответить
Ядреную бонбу, я думаю, ***** не применит, пока не будет ударов по территории *********. Но и без этого кацапия очень опасна. Не стоит предаваться ура-патриотизму. Без прямого участия войск стран нато нам придется очень тяжело. Пока ***** бомбит нас безнаказанно со своей территории и ракет у него не кончаются.
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26.03.2022 16:12 Ответить
Не слушайте кого попало. Приготовления к пуску ядерного оружия это целая процессия и одна "кнопочка" пути это не решит. Вот почему не видно Шойгу.. там коды он "забыл".
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26.03.2022 16:26 Ответить
Та чи мало в рашкостані цих "шойгу"! Цей зламався - несіть іншого!
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26.03.2022 16:45 Ответить
Перекладаю;
Ми японці відбивати своє не будемо , бо боїмося мордору..

ви там борітеся якось самі поборете , ми вами будем надихатися
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26.03.2022 16:47 Ответить
Пока Байден не заявит, что в случае применения ЯО россией, ответ США будет мгновенный и в 10-и кратном размере, вероятность применения ЯО россией - 100%.
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26.03.2022 16:56 Ответить
Он заявит,уже сегодня.А как до дела- скажет: соберем собрание и будем решать,отвечать или нет.
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26.03.2022 17:08 Ответить
Не согласен. Там за базар заставят ответить. И он это прекрасно понимает. Поэтому и не делает подобных заявлений. Т.е. сегодня Путлеру никто и ни что не мешает применить ЯО. И почему он этого не сделает?
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26.03.2022 17:38 Ответить
 
 