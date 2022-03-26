Вероятность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, - премьер Японии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Перспектива применения Россией ядерного оружия "становится все более реальной". Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об этом, приветствуя визит посла США в Хиросиму, первый город, подвергшийся ядерной атаке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Япония, единственная страна, подвергшаяся нападению с применением атомного оружия, регулярно выступала против ядерных вооружений. Кисида, который представляет Хиросиму в парламенте, в субботу посетил городской мемориал и музей мира вместе с послом Рамом Эмануэлем.
"Когда возможность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, я полагаю, что визит посла Эмануэля в Хиросиму и его опыт наблюдения за ядерной реальностью станут сильным посланием международному сообществу", - сказал Кисида.
Он сказал, что война России в Украине показывает трудности создания мира без ядерного оружия.
Путин прямо не угрожал ядерной атакой. Но он заявил, начиная свое вторжение 24 февраля, что любой, кто будет препятствовать России, столкнется с "такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории" - заявление, которое некоторые лидеры восприняли как угрозу применения ядерного оружия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия применит ядерное оружие только для противодействия "экзистенциальной угрозе для нашей страны".
Лидеры "Большой семерки" промышленных государств в четверг предостерегли Россию от использования биологического, химического или ядерного оружия в войне с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь он просто не успеет дожить до момента нанесения ядерного удара, очень надеюсь.
В любом случае распад РФ неизбежен.
Слава Украине
А вот применить ЯО по одной из стран Запада, будучи увереным что ответку он не получит, потому что Запад хочет жить и не станет развязывать полномасштабную ядерную войну. В его понимании запад слаб и его можно взять на понт. Ну допустим пульнуть по какому-нибудь пригороду Польши, или по Испанскому острову, или по Финляндии. Не стоит исключать такую возможность.
Особенно на фоне того, что Запад ссытся дать жесткий отпор этому гопнику. Оно понимает только язык силы.
А хто на кого напав? Може досить повторювати совкову пропаганду?
Здесь есть московские боты, которые раскручивают этот вопрос.
Путлер хочет попасть в историю своей козломордии, как собиратель империи. Но он не настолько идиот, чтобы привести свою козломордию вместе со всем миром в ядерное уничтожение. Тогда цели собирательства и попадания в историю он не достигнет, а только уничтожение.
но ты забываешь один момент
он может нанести удар по неядерной стране.
и кто за неё впишется?
ты видишь что они даже ПВО ссутся нам дать, а отвечать на ядерный удар по Польше даже или Прибалтике - зассут, к сожалению, в десять раз сильнее. Чем менее решителен Запад, тем более оголтелым становится этот карлик ботоксный. Надеюсь он не доживет до момента, когда его кровавая ручка захочет нанести удар. Очень надеюсь.
Другой вопрос есть ли у пуйла работоспособное тактическое ЯО, и по кому именно он будет его применять. Есть мнение что применять он хочет, как я и сказал выше, по кому-то из Западного блока, чтобы окончательно сломать их и показать несостоятельность НАТО.
Я думаю нихрена у него не выйдет. Но исключать возможность такого сценария тоже не стал бы.
Еще месяц назад мало кто верил что оно начнет полномасштабную войну против нас, а сейчас мало кто верит что оно применит ЯО... надейся на лучшее готовься к худшему.
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- Ах, я снова хочу в Париж.
- Вы там уже были?
- нет, уже хотел в прошлом году.
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Я эту "угрозу" наблюдал в прямом эфире, пока все спали. Театральная постановка была. Сперва орки зажгли какое то здание(реактор не в нем). Засняли картинку для соловьёвского пропагандон-ТВ, потом пустили туда пожарников. Те затушили костерок. Вот и весь "риск".
Ми японці відбивати своє не будемо , бо боїмося мордору..
ви там борітеся якось самі поборете , ми вами будем надихатися