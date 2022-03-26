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Российские оккупанты пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить ДРГ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт,одеса

Российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает проведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной обооны выполняют свои задачи. Утро 26 марта в городе и области - стабильное и контролируемое", - отметил Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются окружитьВСУ на востоке и стремятся обойти Николаев, чтобы двигаться в Одессу, - Минобороны Британии
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Топ комментарии
+38
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26.03.2022 14:21
+32
Как говорят в Одессе здесь вам сплетут венки с лаптей.
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26.03.2022 14:23
+31
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26.03.2022 14:35
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26.03.2022 14:21 Ответить
шмердники, ить..
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26.03.2022 16:17 Ответить
сирени виють і вдень і вночі.Лізуть орки на концерт кобзона.
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26.03.2022 14:22 Ответить
Как говорят в Одессе здесь вам сплетут венки с лаптей.
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26.03.2022 14:23 Ответить
Як сарана лізуть, їх лупашать а вони мамкам плачуть і лізуть.
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26.03.2022 14:26 Ответить
Намагалися висадити ДРГ в Одесі, а висадили в Чорнобаївці?
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26.03.2022 14:29 Ответить
"...он шол на Адєсу, он вишел к Хєрсону - в засаду папался атряд"

(пєстня про матроса Желєзняка, хто не зна' )
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26.03.2022 15:09 Ответить
Ну, Одеса- це самий ласий шматок для окупантів, деякі і досі називають її «южная Пальміра роZєйской імперії». Зараз навіть сама упорота роZійська вата в Одесі стала проукраїнська та буде захищати рідне місто до останньої краплі крові. Боти ольгинські, що пасуться тут на Цензорі, так своєму бункерному ***** і передайте.
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26.03.2022 14:31 Ответить
Ошибаешся,ваты в Одессе еще достаточно.Еще бить и бить.
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26.03.2022 15:01 Ответить
Мне кажется
Что все эти крики про вату

Больше пропаганда кацапстана

На деле их намного меньше чем утверждают
Да и те которые работают на русню, скорей больше за деньги работают. Идейных почти нету
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26.03.2022 15:07 Ответить
Ты хочешь сказать что я кацап и веду пропаганду? Нет,с солалению они еще есть,хотя много и уехало.
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26.03.2022 15:19 Ответить
помиляєтеся, знайомі ватки з роботи перейшли на українську мову і зі сльозами на очах кажуть,що "их столько лет Абманывали")
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26.03.2022 15:10 Ответить
У меня на работе две твари упоротые есть. рвали жору за кацапию,но мы им уже рты закрыли,сейчас сидят молча.
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26.03.2022 15:17 Ответить
Сама упорота вата з Одеси вже втікла у Румунію, Арабські Ємірати, Молдову, але ніхто, навіть кацапи з Усурійску у рідну говєнь не поїхали, а переховуються у Європах.
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26.03.2022 15:14 Ответить
Ну да ,кричали что Запад -враг,а как спасать свою жору так Запад- памаги.
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26.03.2022 15:23 Ответить
Я радий за ВАС!!!
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26.03.2022 16:39 Ответить
Боти ольгинські, що пасуться тут на Цензорі, так своєму бункерному ***** і передайте. Пані Іренка! Ботам треба писати на угрофінской мові.
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26.03.2022 17:38 Ответить
Следите за маячками и деверсантами в Одессе , склады, в/ч, и т.д. Вата может молчать, но шпионить...
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26.03.2022 19:10 Ответить
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26.03.2022 14:35 Ответить
"Пираньи 3D" отдыхают)

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26.03.2022 14:47 Ответить
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26.03.2022 14:55 Ответить
Був нормальний бичок, попробував російського матроса і траванувся, по очам бачу😅
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26.03.2022 15:25 Ответить
"Якщо не з'їм, то хоча б понадкушую😜"
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26.03.2022 15:36 Ответить
https://www.instagram.com/p/Ca5RZoFo-ia/?utm_medium=share_sheet
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26.03.2022 15:27 Ответить
Кацапи вирішили перевірити, чи відкрився купальний сезон?)))
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26.03.2022 14:47 Ответить
Засерають кацапи море. Ну що за створіння?!
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26.03.2022 14:53 Ответить
*** ! Уже бычок возмущён !

жрать кацапске мясо , лучше бы червячка заморить !

пошли кацапы на Хер - вы нам портите бычка Черноморского!
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26.03.2022 15:04 Ответить
https://www.instagram.com/p/Ca5RZoFo-ia/?utm_medium=share_sheet
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26.03.2022 15:29 Ответить
орки где не появлятся,все после них засрано.
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26.03.2022 15:41 Ответить
И где эти катера? Спокойно вернулись на базу? А что тогда говорить, есЛи на рейд выйдут более серьезные единицы?
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26.03.2022 16:24 Ответить
один уже виходив... ...та й згорів на роботі)))
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26.03.2022 17:00 Ответить
Другими словами сбили дрон и кацапы уплыли.Новость не о чем.
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26.03.2022 17:10 Ответить
Виктор Вит 0*******

раісіціцькамовний бот фсб
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26.03.2022 17:41 Ответить
 
 