Российские оккупанты пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить ДРГ
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Российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
Об этом офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Противник продолжает проведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной обооны выполняют свои задачи. Утро 26 марта в городе и области - стабильное и контролируемое", - отметил Назаров.
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(пєстня про матроса Желєзняка, хто не зна' )
Что все эти крики про вату
Больше пропаганда кацапстана
На деле их намного меньше чем утверждают
Да и те которые работают на русню, скорей больше за деньги работают. Идейных почти нету
жрать кацапске мясо , лучше бы червячка заморить !
пошли кацапы на Хер - вы нам портите бычка Черноморского!
раісіціцькамовний бот фсб