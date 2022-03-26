Российские оккупанты пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить ДРГ

Российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает проведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной обооны выполняют свои задачи. Утро 26 марта в городе и области - стабильное и контролируемое", - отметил Назаров.

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