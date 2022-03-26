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Новости Война в Украине
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гривня (1847) наемники РФ (2004) Лисянский Павел (96) ОРДЛО (246)

Боевики ОРДО вводят гривню в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

На территории НВФ "ДНР" оккупационные власти решили снова ввести гривню в денежное обращение. Это связано с тем, что русские "кураторы" в ОРДЛО решили заработать на обменном курсе.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу главы НВФ "ДНР" Дениса Пушилина гривня вводится в денежное обращение на оккупированной территории. Отчасти это связано с нехваткой рублевой массы из-за ограниченных денежных поставок из РФ и распространения "зоны рубля" на захваченные части Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на захваченных территориях проводят массовые аресты жителей с проукраинскими позициями, - правозащитник Лисянский

"Но, с другой стороны, боевики и их кураторы решили подзаработать на колебании курса. Фактически рубль сейчас обесценился по меньшей мере вдвое, и для них гривня будет более надежной валютой, которую они будут обменивать на доллары. По имеющимся данным, в ОРДО гривню будут принимать как средство платежа по курсу 2,5 рубля за гривню. Однако можно предположить, что на самом деле курс рубля по отношению к гривне будет еще меньше", - рассказал он.
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Топ комментарии
+43
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не стане шукати гроші у купі рублів
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26.03.2022 14:39
+24
Михаил Ходорковский.

"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
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26.03.2022 14:55
+17
Та то вони готуються до зміни влади заздалегідь.
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26.03.2022 14:40
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Правила форума Совет форумчан
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не стане шукати гроші у купі рублів
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26.03.2022 14:39 Ответить
Шедеврально!
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26.03.2022 14:55 Ответить
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26.03.2022 16:35 Ответить
Це ще тільки початок... Той папір ще є, кацапики...
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26.03.2022 17:36 Ответить
В 10 раз подорожала?
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26.03.2022 18:55 Ответить
Та то вони готуються до зміни влади заздалегідь.
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26.03.2022 14:40 Ответить
Скорее всего это связано с тем что туда насильно вывозят людей кацапы с новой оккупированной территории
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26.03.2022 14:45 Ответить
Плюс мародерство та грабіж на окупованих територіях.
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26.03.2022 14:46 Ответить
Пушила чепушила, ммм-щик, и тут скрепніх хочет кинуть на последок
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26.03.2022 14:50 Ответить
Оце тобі, а фуфль? Не скрепно
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26.03.2022 14:51 Ответить
Я так понимаю пушилкин на кануне грандиозного шухера.
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26.03.2022 14:54 Ответить
Ахтунг !! Спецназ із Еритреї вже в Україні . !!
На заклик ***** , допомогти фторой арміі міря , у війні з двадцять другою , відгукнулась 250 армія світу . .
.
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26.03.2022 14:54 Ответить
Михаил Ходорковский.

"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
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26.03.2022 14:55 Ответить
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26.03.2022 15:00 Ответить
Рубль здох і завонявся. Всі квазіреспубліки на підсосі у путлера здихають економічно і фізично.
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26.03.2022 15:02 Ответить
лднр-шакали касабські .і відуть себе відповідно,орки мородерствують ,а ці крихти під столом збирають.Лакеї у лакеїв.

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26.03.2022 15:04 Ответить
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26.03.2022 18:57 Ответить
Скоро почками рассчитываться будут..
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26.03.2022 15:05 Ответить
2014 ордло-"Путя введі войска і рублі -"біндери" убивають"-2022 рік- ордло "-Путя іді накуй за своим рублем и кораблем "біндери" спасите введите гривню.
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26.03.2022 15:38 Ответить
для них гривня більш надійна валюта, яку вони обмінятимуть на долари

Де вони будуть обмінювати гривню на долар?
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26.03.2022 15:46 Ответить
Сподіваються втекти кудись із рашки, коли наші війська зайдуть в Донбас. Наприклад, у Вірменії або Грузію. З ******* їм там робити нічого, а от гривню можуть поміняти на інші валюти
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26.03.2022 15:54 Ответить
Де вони долари візьмуть на бамабасє?
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26.03.2022 17:26 Ответить
А де я про долари говорила?
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26.03.2022 17:28 Ответить
У вірменії та грузії поміняти гривні?
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26.03.2022 20:23 Ответить
просто ограбили украинские банки и теперь ищут как халявную гривню пристроить
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26.03.2022 16:25 Ответить
Самі, не маючи клепки в голові, посіпаки окупантів таким чином програмують цілковиту деокупацію українського Донбасу в майбутньому!
Хоча я особисто знаючи, скільки там було вати яка лягала у 2014 році під українські танки і просила пуйла ввести війська не хотів би жодної краплини крові славних українських воїнів проливати за те, щоб території, де 90% населення ненавидять Україну і все українське, поверталися до складу України.
(Вищесказане жодним чином не стосується Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та інших міст Донбасу за якими вдалося зберегти контроль України у 2014 році. Це стосується лише тих територій які вже були окуповані до 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної російської агресії проти України).
На відміну від Мелітополя, Херсона і Бердянська де навіть під ворожими кулями місцеві жителі не боялися виходити за Україну!
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26.03.2022 16:57 Ответить
Здесь, не все так просто, как кажется. Как они хотят обналичить бумажную гривну? Фурами вывозить на территории Украины?Вопрос, как это можно сделать? Через линию фронта, через Россию? На первый взгляд абсурд, но я так думаю, что есть некоторые заинтересованные банки на территории Украины. И вишня на торте- в понедельник будут переводить пенсии (раньше срока) за апрель в Луганскую область и соответственно в ОРДДО, а они досих пор могут эти деньги обналичить (хоть и за большие %), и не надо отмазок, что не возможно определить где пенсионер находится, все сепары, по базе погранцов сейчас якобы в России, продалжайте вливать оркам деньги во время войны и одновременно писать- помогите армии. Я это пост написал недели две назад на финанс.уа так модератор его отклонил. Кто то хорошо заработает на войне. Слава Украине!!!
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26.03.2022 18:55 Ответить
 
 