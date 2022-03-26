Боевики ОРДО вводят гривню в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский
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На территории НВФ "ДНР" оккупационные власти решили снова ввести гривню в денежное обращение. Это связано с тем, что русские "кураторы" в ОРДЛО решили заработать на обменном курсе.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу главы НВФ "ДНР" Дениса Пушилина гривня вводится в денежное обращение на оккупированной территории. Отчасти это связано с нехваткой рублевой массы из-за ограниченных денежных поставок из РФ и распространения "зоны рубля" на захваченные части Украины.
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"Но, с другой стороны, боевики и их кураторы решили подзаработать на колебании курса. Фактически рубль сейчас обесценился по меньшей мере вдвое, и для них гривня будет более надежной валютой, которую они будут обменивать на доллары. По имеющимся данным, в ОРДО гривню будут принимать как средство платежа по курсу 2,5 рубля за гривню. Однако можно предположить, что на самом деле курс рубля по отношению к гривне будет еще меньше", - рассказал он.
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На заклик ***** , допомогти фторой арміі міря , у війні з двадцять другою , відгукнулась 250 армія світу . .
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"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
Де вони будуть обмінювати гривню на долар?
Хоча я особисто знаючи, скільки там було вати яка лягала у 2014 році під українські танки і просила пуйла ввести війська не хотів би жодної краплини крові славних українських воїнів проливати за те, щоб території, де 90% населення ненавидять Україну і все українське, поверталися до складу України.
(Вищесказане жодним чином не стосується Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та інших міст Донбасу за якими вдалося зберегти контроль України у 2014 році. Це стосується лише тих територій які вже були окуповані до 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної російської агресії проти України).
На відміну від Мелітополя, Херсона і Бердянська де навіть під ворожими кулями місцеві жителі не боялися виходити за Україну!