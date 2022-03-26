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Чернигов разнесен полностью. В городе осталось менее половины жителей. 44 тяжело раненых нуждаются в эвакуации, - мэр Атрошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные.

Об этом сообщил мер Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны. – Ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается", - рассказал он.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с киевским направлением.

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Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

Атрошенко отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. Сейчас речь идет о 44 человеках (это и военные, и гражданские, среди которых трое детей).

"Следовательно 44 тяжелораненых человека, среди которых военные, гражданские и трое детей, могут погибнуть, если их не вывезти в Киев. Больших гуманитарных коридоров уже не будет. Речь может идти только об эвакуации небольших групп", - сказал городской голова Чернигова.

По словам Атрошенко, россияне сознательно совершают обстрелы гражданской инфраструктуры и больниц в частности.

"Они сознательно стерли с лица земли районную больницу в городе, бросив туда 500-килограммовую бомбу. Их летчик, который был сбит, летал на малых высотах и ​​видел, куда он бросает бомбы. Однако и сейчас они продолжают это делать", - рассказал Атрошенко.

Мэр добавил, что в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, ремонтируют.

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Атрошенко также подчеркнул, что очень помогают волонтеры, которые чрезвычайными усилиями снабжают людей всем необходимым.
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Топ комментарии
+14
Жил грешно и помер не смешно...

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26.03.2022 15:58
+10
Біль українських міст,горе людей,рани України. Тримайтесь і бережіть себе. Через не можу Тримайтесь, бо по другому просто не може бути. Україна понад усе
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26.03.2022 15:54
+10
Кацапы, чума, на ваши головы да в ваши дома. уроды.
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26.03.2022 15:58
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"Дайте мне винтовку, один патрон и покажите - где Берлин Мацква"
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26.03.2022 15:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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26.03.2022 15:54 Ответить
Біль українських міст,горе людей,рани України. Тримайтесь і бережіть себе. Через не можу Тримайтесь, бо по другому просто не може бути. Україна понад усе
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26.03.2022 15:54 Ответить
Кацапы, чума, на ваши головы да в ваши дома. уроды.
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26.03.2022 15:58 Ответить
Жил грешно и помер не смешно...

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26.03.2022 15:58 Ответить
STERNENKO
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26.03.2022 16:15 Ответить
И припёрло же ублюдка..Сейчас многих с Дальнего пригнали..
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26.03.2022 18:35 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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26.03.2022 15:59 Ответить
тварі кацапськи відповідатимуть за все - поіменно.
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26.03.2022 15:59 Ответить
Когда??Хотелось бы, чтобы поскорее
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26.03.2022 18:36 Ответить
як би я був Президентом США - вже б зависли...
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26.03.2022 18:41 Ответить
шойге смерека, ***** клен, лавру біроза, пiска просто удавити....
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26.03.2022 16:02 Ответить
Для компенсації зруйнованого мосту необхідно використовувати баржі, човни або плоти
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26.03.2022 16:06 Ответить
Багатовікові будівлі Чернігова пережили багато воєн, в тому числі, і окупацію німецьких нацистів, але не пережили навалу найогидніших істот на планеті рашистів.
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26.03.2022 16:18 Ответить
Мариуполь викликає жаль та розпач.
Чернігів - сум та гордість...
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26.03.2022 17:16 Ответить
Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:28 Ответить
 
 