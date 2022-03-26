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Журналист провез через вражеские блокпосты флешку с кадрами разрушенного Мариуполя, спрятав ее в конфете

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб вывез через вражеские блок-посты кадры разрушенного Мариуполя на флешке, спрятанной в конфете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб месяц вынужден был прятаться в подвалах Мариуполя, простудился и еле выжил. А когда понял, что дальше оставаться уже невозможно, пешком вышел из города. Но смог вынести свои фото и видео разрушенного рашистами города на флешке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры, сделанные журналистом, впечатляют: дома черные, разваленные, разрушенные; не сразу узнаешь школу – здание дымит; длинные очереди; замерзшая вода в кранах; от троллейбусов остались одни скелеты, а деревья скошены, как трава; люди, пытающиеся выйти из города пешком. Также есть на кадрах и Драматический театр, переживший авиаудары, когда в подвале было от тысячи человек.

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Журналист рассказал, что забежал в Драматический театр, когда все горело: "Я спустился в подвал, кричал, но там уже никого не было".

По его словам, выжить в городе, где нет ни воды, ни связи, нет никаких коммуникаций, очень тяжело.

"В 21 веке люди набирали воду с фонтанов, рек и водоемов, несмотря на то, что рядом - десятки трупов", - рассказал Твердохлеб.

Он подчеркнул, что все эти кадры, которые он снял, удается обнародовать благодаря тому, что флешку спрятал в конфету.
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Топ комментарии
+45
В след. раз цукерки будут пихать в зад. Ну вот вопрос, на кой ляд такие подробности?
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26.03.2022 16:01
+27
Питання до журналістів. Навіщо ви повідомляєте такі подробиці?! Звісно, кадри - це додаткові докази, проте у місті ще залишилися десятки тисяч людей, котрі перебувають у нелюдських умовах, тисячі людей намагаються якось вибратися, а єдиний шлях, наразі, через окупантські блокпости. І своїми надзвичайними подробицями "як, у чому, яким шляхом і таке інше" ви, фактично, провокуєте надмірні обшуки, затримки на блокпостах, звірства. Скільки вже разів лунали заклики не повідомляти деталей. Можна вже почати думати про щось додаткове, окрім рейтингів?!
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26.03.2022 16:23
+17
Еще одни доказательства для Гааги. Кацапы, Гаага уже близко.
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26.03.2022 16:03
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Вещдоки...
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26.03.2022 16:01 Ответить
В след. раз цукерки будут пихать в зад. Ну вот вопрос, на кой ляд такие подробности?
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26.03.2022 16:01 Ответить
докази рашистських злочинів ,котрі цуілком можливо засунуть в рашистський зад ,як звинувачення?
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26.03.2022 16:04 Ответить
Бо **#нати не можуть тримати язика за зубами!
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26.03.2022 17:36 Ответить
Це мені нагадало, як чувак віз з росії контрабандою запчастини для наших літаків, а наші спецслужби-95 його упіймали і злили фотки тих запчастин в інтернет.
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26.03.2022 17:45 Ответить
Він набрехав, щоб кацапи знищили всі цукорки нестле/світоч. Вони тому зразу по Львівському Світочу довбанули. Отакі кацапи....
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26.03.2022 19:05 Ответить
Та хороше шо не сообщили шо конфеты марки "Рошен".
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26.03.2022 19:59 Ответить
Еще одни доказательства для Гааги. Кацапы, Гаага уже близко.
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26.03.2022 16:03 Ответить
***, я за всьо хорошее, но может пора где-то уже видеть берега?
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26.03.2022 16:05 Ответить
ну и зачем рассказали как провез...
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26.03.2022 16:10 Ответить
піар наше всьо
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26.03.2022 17:55 Ответить
Рисковал - кацапы вечно голодные
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26.03.2022 16:17 Ответить
Питання до журналістів. Навіщо ви повідомляєте такі подробиці?! Звісно, кадри - це додаткові докази, проте у місті ще залишилися десятки тисяч людей, котрі перебувають у нелюдських умовах, тисячі людей намагаються якось вибратися, а єдиний шлях, наразі, через окупантські блокпости. І своїми надзвичайними подробицями "як, у чому, яким шляхом і таке інше" ви, фактично, провокуєте надмірні обшуки, затримки на блокпостах, звірства. Скільки вже разів лунали заклики не повідомляти деталей. Можна вже почати думати про щось додаткове, окрім рейтингів?!
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26.03.2022 16:23 Ответить
Ну і навіщо це було писати? Видно що журналіст диванний і дебіл.
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26.03.2022 16:27 Ответить
политики,журналисты 70-80% идиоты
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26.03.2022 16:30 Ответить
Привіз тай привіз. Кому зараз цікаво (крім ворога) як саме він привіз. НАВІЩО?.. НАВІЩО?... колеги-журналісти...
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26.03.2022 16:30 Ответить
лайков заработать,все просто
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26.03.2022 16:31 Ответить
Ну нахрена тепер говорити хто і як провіз фото?
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26.03.2022 17:26 Ответить
Яка це невиліковна тупість заради дешевого хайпу розповісти ЯКИМ САМЕ ЧИНОМ вдалося щось сховати від орків!
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26.03.2022 17:39 Ответить
Пипец!!! от нафіга такоє писать!!! Вообще. кто-то контролирует подобную писанину?! Єто уже не "свобода слова", а слив информации врагу!! Из=за такой писанині люди часами стоят на блок постах при досмотре!! теперь будут стоять сутками или вообще коридорі закроют! Вот чем ОНО думало - попиариться бл....
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27.03.2022 09:17 Ответить
 
 