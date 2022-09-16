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"Мы будем сражаться до последнего", - командир "Азова" Прокопенко об обороне Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,денис

Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" пытаются проводить в Мариуполе успешные операции, совершать контратаку и не сидеть в глухой обороне, пытаются навязывать свою инициативу для того, чтобы усугубить положение противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).

"Несмотря на сложившуюся в Мариуполе ситуацию, личный состав не падает духом. Все ребята держатся бодро. Мы готовы воевать до последнего. Как и обещали, выполнить боевой приказ, остаться верными присяге. Будем воевать здесь до последней капли крови", - подчеркнул он.

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Он отметил, что бойцы "Азова" не устают палить вражеские танки, уничтожать уже иссякшую вражескую пехоту, которая теряет силы с каждым днем и наступательные темпы ее угасают.

"На данный момент в Мариуполе ситуация крайне тяжелая, но контролируемая... Мы будем держать его до последнего. Мы верим и знаем, что рано или поздно состоится деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн. Пусть это останется под грифом "секретно". Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех этой операции, и мы выстоим", - заявил командир.

"Противник пытается постоянно вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений, массово сдается в плен, не желает идти вперед. Они холодные, голодные, голые, босые и не имеют никакого желания воевать", - рассказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка пытаются проводить успешные операции, совершать контратаку и не сидеть в глухой обороне, пытаются навязывать свою инициативу для того, чтобы усугубить положение противника.

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"Несмотря на то, что уже вторую неделю идут городские бои, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме и держим все на контроле. И с каждым днем отправляем в ад все больше оккупантов, пытающихся захватить дом, улицу. Выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским", – сказал командир "Азова".
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Топ комментарии
+79
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26.03.2022 16:29
+67
До последнего кацапа имеется ввиду. Азов круши эту нечисть нещадно!
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26.03.2022 16:32
+57
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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26.03.2022 16:30
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26.03.2022 16:29 Ответить
Вогонь запеклих не пече.
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26.03.2022 16:30 Ответить
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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26.03.2022 16:30 Ответить
Слава Героям
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26.03.2022 16:31 Ответить
До последнего кацапа имеется ввиду. Азов круши эту нечисть нещадно!
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26.03.2022 16:32 Ответить
Я щось не розумію - "масово здається в полон"
А де вони їх тримають і чим годують?
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26.03.2022 16:40 Ответить
На их так любимом подвале. Каждый второй доедает после первого, третий готовится.
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26.03.2022 17:02 Ответить
Ви герої, хлопці!
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26.03.2022 16:32 Ответить
Киборги ХХІ століття!
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26.03.2022 16:33 Ответить
Бесит меня эта тема с киборгами. Не можете помочь/пробиться, выводите их! Нет, будем как с Донецким аэропортом смотреть на героизм, пока всех наших не перебьют а остатки в виде пленных для пропаганды. Когда наше командование понятия не имеет что делать (или не хочет ничего делать) начинаются темы с киборгами. Такими темпами скоро вся группировка на Донбассе киборгами станет =(
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26.03.2022 17:26 Ответить
Этого и добиваеться вата-блокадой и тотальным разрушением заставить оставить населенный пункт.Вот оставили волноваху например-вата захватила ее.Не нужно оставлять населенные пункты-нужно воевать до конца.А то вата так город за городом будет захватывать.
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26.03.2022 18:07 Ответить
Все города не захватит. Но переводить солдат на оборону руин нельзя. Враг добивается котлов, и массовой гибели наших солдат что бы правительство Украины капитулировало. Нельзя допускать котлов. Если будут живы солдаты, потом можно все територии вернуть назад.
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26.03.2022 20:11 Ответить
Як вони там тримаються у цьому пеклі - не розумію. Це ще одні кіборги
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26.03.2022 16:36 Ответить
Треба допомогти хлопцям відбити свінособак.
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26.03.2022 16:38 Ответить
Не хочу зраду разводить, но у меня такое ощущение от всех этих событий что Мариуполь, как ***** любит выражаться *на сакральную жертву* оставили, чтобы тормошить ЕС и США, типо смотрите какие разрушения, тысячи жертв... конечно звучит как тупая конспирология, но чувстсво такое
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26.03.2022 16:38 Ответить
Боюся, що саме там кацапи застосують хімзброю. Після того, як Макрону дозволять декого евакуювати. Або навіть до того, і евакуацій більше не буде...
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26.03.2022 16:45 Ответить
Разъясняю без конспирологии. Город Харьков, вчера днем прилетело куда-то Не будем говорить -куда. Через полчаса, максимум, час в этом месте были минимум три машины иностранной прессы. Одни узкоглазые, вторые шо-то типа арабов, третьи европейцы. Отсняли все (по моему мнению - очень профессионально), правда нифуя нипанимали нипарюзьге не по украински. И каски им сильно мешали снимать
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26.03.2022 16:57 Ответить
Может для этого и дорога с Крыма была для кацев как трасса Москва - Симферополь в свое время...
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26.03.2022 19:15 Ответить
Хлопці, бийтесь до останнього кацапа.
Бережи і поможи вам Господь.
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26.03.2022 16:41 Ответить
Ви потрібні нам живими! Слава Азову!
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26.03.2022 16:42 Ответить
Мариуполь, касапам всю их оставшуюся жалкую и недолгую жизнь, икаться будет..
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26.03.2022 16:45 Ответить
огидно тебе читати, хто ти, вата чи мразота?
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26.03.2022 16:52 Ответить
Второй ДАП? Чем мы можем помочь?
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26.03.2022 16:50 Ответить
НЕТ БРАТ ,НЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО А ДО ПОБЕДЫ ! СЛАВА ВЕЛИКОМУ АЗОВУ !
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26.03.2022 16:51 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ АЗОВА! давите рашистких ********* до последнего ублюдка!!!!!!
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26.03.2022 16:57 Ответить
всего лишь надо было сдержать орков с крыма, несколько месяцев было понятно к чему с большой вероятностью ветер дул. там уже можно было все ***** заминировать, пристрелять позиции. вместо этого ****** про шашлыки. не пустили бы с юга сейчас бы все совсем по другому было. ладно *** еще типа с беларуси можно было не ожидать, ну тут через единственную дверь пролезли, а точнее впустили.
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26.03.2022 17:12 Ответить
На жаль, воювати до останнього - це найбільш прагматичний вибір для бійців Азова...
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26.03.2022 17:18 Ответить
Треба битися до останнього мацкаля
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26.03.2022 17:57 Ответить
Боже, поможи їм вціліти (навіть шляхом відступу). Нехай не буде приреченої легенди. Без них ми не вистоїмо. А стояти треба ще довго.
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26.03.2022 18:45 Ответить
Герои не умирают!Смерти нет...Слава Украине!Героям Слава!
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26.03.2022 18:48 Ответить
Вбивайте цапів без жалю!
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26.03.2022 19:24 Ответить
Хлопці, ви молодці і герої. Тримайтесь, все будет Україна!
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26.03.2022 19:37 Ответить
Молюсь за Дениса, Азов, ВСУ каждый день, чтобы они остались все живы и победили.👍
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26.03.2022 23:45 Ответить
Господи, спаси, сохрани і помилуй захисників і людей Маріуполя і України
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26.03.2022 23:50 Ответить
вы должны жить! бороться не до последнего, а до победы... Храни Вас Господь!
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27.03.2022 06:14 Ответить
до победы!!!!
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27.03.2022 09:26 Ответить
это я писал в 205 году:
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27.03.2022 09:19 Ответить
Дорогие украинцы! достаточно воевать!!.. жаль ребят гибнущих каждый день.. это бессмысленная война.. В этой войне не будет вашей победы.. Посмотрите правде в глаза, или в лицо Путину(там вы не найдете ни правды ни сострадания).. Сам Порошенко сказал (так писали у нас в сми в сентябре 2014..), что ему при встрече сказал Путин, что он, Путин будет поставлять сепарам столько оружия и войск, сколько надо, что-бы вы не смогли победить.. Скажите все вместе нет.. У Порошенко нет смелости остановить это все.. У вас не будет военной победы.. Жаль ребят, патритов своей родины.. Оставьте эти районы и области, которые хотят отсоединится от Украины.. Время расставит все на свои места, но сейчас вы этой войной ослабляете и Украину и Европу.. Пока Путин у власти не будет вашей победы, не получится у вас ничего.. только новые невинные жертвы.. Обьединитесь, скажите нет войне, и отдайте сепарам землю, которую они сейчас занимают, включая Дебальцево.. как бы горько это все и не звучало... каждый из вас мне дорог... попробуйте переступить через свое "я"..
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27.03.2022 09:20 Ответить
это пипец.... жаль...
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27.03.2022 09:22 Ответить
россияту траву потовы жрать лиж-бы иметь возможность целовать жопу царя..
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27.03.2022 09:25 Ответить
....
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27.03.2022 09:25 Ответить
иди вслед за роССийским кораблём !!!
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27.03.2022 09:43 Ответить
сам то ты где? на фронте? или на диване?
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27.03.2022 09:46 Ответить
тебе не ясно сказано ? Иди вслед за русским кораблём , чмо германское !!
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28.03.2022 03:28 Ответить
...
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27.03.2022 09:47 Ответить
Никто не вступится за вас ребята (Азов) из европейских стран. Это печально. В 14 году я лично звонил прессекретарю и уговаривал поменять символику (издавалась газета черное солнце). Мне было отказано на том основании, что у них ок 30% язычников... Я пытался спрашивать про это меньшинство, которое определяет политику, но не был услышан. Предупреждал, что эти все фетишистские побрякушки выльются полюбому в вашу кровь. Да если бы только вашу. Рашисты ненависть к вам перенесут на морпехов рядом.
Все же понимают, что символика - это про идеологию. И никто не будет разбираться в ваших декларациях и расследовать вашу правильную деятельность или "самую высокую мотивацию". Никому не будет интересно, что волчий крюк на гербах германских городов. Уже Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях чтобы не оправдываться. Никто не захочет вам давать ни оружия ни спасать вас. Все европейцы с облегчением воспримут вашу гибель (не дай Бог).

Такова цена упрямства и тупости в деле маркетинга. Скорблю
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27.03.2022 09:52 Ответить
"Рашисты ненависть к вам перенесут на морпехов рядом." - пропоганда у них работает 24часа в сутки.. и ушей на ней греть - миллионы....
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27.03.2022 11:04 Ответить
propoganda rabotaet 24 4asa w sutki..
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27.03.2022 11:06 Ответить
Слышь ты воин комнатный ! Ты живёшь в сытой Германии , страна которая в последнее время стала чмом, а я живу примерно в 40 км от линии фронта ! И за такие слова, как ты пишешь,оставить районы путину , тебе ипало следовало набить !! чмо германское !!
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27.03.2022 13:43 Ответить
Ваш уровень я понял - чуть нуже плинтуса.. а на мой вопрос > сам то ты где? на фронте? или на диване? - - - я так и не получил ответа...
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27.03.2022 22:16 Ответить
автомат то в руках держал? или только языком можешь работать?
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27.03.2022 22:23 Ответить
тебе не ясно сказано ? Иди на Хууй вслед за русским кораблём , чмо германское !!
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28.03.2022 03:26 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
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28.03.2022 10:19 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
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28.03.2022 10:19 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:19 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:19 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:19 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
 
 