"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское, оружие - вот это рецепт победы", - Кулеба анонсировал помощь Украине оружием от США
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В ходе встречи в Польше украинских чиновников с президентом Байденом, госсекретарем Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти", - заметил Байден в разговоре с Кулебой.
В ходе встречи были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США. Достигнуты и следующие договоренности по оружию. Министр иностранных дел Украины уверяет, что "будет прогресс, будет развитие событий, но нужно верить в Украину".
"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское оружие - вот это рецепт победы", - подытожил Кулеба и поблагодарил и США, и все другие страны, которые помогают Украине бороться за победу.
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Тому й дає нам зброю дозовано. Але за це затягування ми платимо життями українців.
Навіть більше - Захід зацікавлений не в перемозі України, а в "замиренні" знесилених сторін - щоб ***** відкусив якийсь шмат України і показав своїм рашистам який він альфа самець.
типова поведінка Заходу в надії що обескровлене, але задоволене ***** не нападе на них
знову за рахунок України !!!!
А вот такой персонаж как Арестович сказал шо есть 2 варианта- границы по состоянию на 23.02., или создание каких то абстрактных правительств на занятых РФ териториях.
А вот на вопрос Гордона , как он себя чувствует в
эти дни,недели-сказал "классно..."(?).
Але цинічні лицеміри озвучують те, що подобається піплу.
Тут писали про байстрюка в шкарпетках - за рахунок України це чмо намагається заробити бали і підняти рейтинг після його скотства з надзвичайним станом по всій країні (цей закон замінив закон про воєнний стан і оголошений цим боягузом вперше в історії), щоб знищити Конвой Свободи. А саме ховалося 10 днів невідомо де.
Бо порожні імпотенти-тріпачі так наскакалися-назадобрювалися х**ла. Впродовж років.
Час рахується життями а не хвилинами.
К чему пустое бахвальство?? )
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3439800-zupinaut-klati-tanki-bajden-zaaviv-so-ukrainci-nejmovirni.html
«Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту», - наголосив Байден.