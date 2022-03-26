"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское, оружие - вот это рецепт победы", - Кулеба анонсировал помощь Украине оружием от США

В ходе встречи в Польше украинских чиновников с президентом Байденом, госсекретарем Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти", - заметил Байден в разговоре с Кулебой.

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В ходе встречи были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США. Достигнуты и следующие договоренности по оружию. Министр иностранных дел Украины уверяет, что "будет прогресс, будет развитие событий, но нужно верить в Украину".

"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское оружие - вот это рецепт победы", - подытожил Кулеба и поблагодарил и США, и все другие страны, которые помогают Украине бороться за победу.