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"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское, оружие - вот это рецепт победы", - Кулеба анонсировал помощь Украине оружием от США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В ходе встречи в Польше украинских чиновников с президентом Байденом, госсекретарем Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти", - заметил Байден в разговоре с Кулебой.

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В ходе встречи были проговорены следующие конкретные шаги по развитию взаимодействия Украины и США. Достигнуты и следующие договоренности по оружию. Министр иностранных дел Украины уверяет, что "будет прогресс, будет развитие событий, но нужно верить в Украину".

"Украинский твердый характер и западное, прежде всего, американское оружие - вот это рецепт победы", - подытожил Кулеба и поблагодарил и США, и все другие страны, которые помогают Украине бороться за победу.
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Топ комментарии
+13
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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26.03.2022 16:59
+13
ты про дермака с зеленым? ну тех которые в очко путену хотели заглянуть, а почти готовые ракетные программы остановили?
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26.03.2022 17:03
+10
Поменьше анонсуйте, панове!
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26.03.2022 17:02
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Отлично!Так держать!
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26.03.2022 16:55 Ответить
Захід зацікавлений в затягуванні війни, тобто часу, щоб криса в кутку не сказилася із ЯО.
Тому й дає нам зброю дозовано. Але за це затягування ми платимо життями українців.

Навіть більше - Захід зацікавлений не в перемозі України, а в "замиренні" знесилених сторін - щоб ***** відкусив якийсь шмат України і показав своїм рашистам який він альфа самець.

типова поведінка Заходу в надії що обескровлене, але задоволене ***** не нападе на них

знову за рахунок України !!!!
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26.03.2022 17:39 Ответить
К сожалению у нас выбора нет.Хорошо что дают и будут продолжать давать.
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26.03.2022 18:04 Ответить
К сожалению да.
А вот такой персонаж как Арестович сказал шо есть 2 варианта- границы по состоянию на 23.02., или создание каких то абстрактных правительств на занятых РФ териториях.
А вот на вопрос Гордона , как он себя чувствует в
эти дни,недели-сказал "классно..."(?).
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26.03.2022 18:32 Ответить
не *****
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26.03.2022 18:05 Ответить
Саме так.
Але цинічні лицеміри озвучують те, що подобається піплу.

Тут писали про байстрюка в шкарпетках - за рахунок України це чмо намагається заробити бали і підняти рейтинг після його скотства з надзвичайним станом по всій країні (цей закон замінив закон про воєнний стан і оголошений цим боягузом вперше в історії), щоб знищити Конвой Свободи. А саме ховалося 10 днів невідомо де.
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26.03.2022 18:08 Ответить
ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ ЧТО ПУТЕНА-"МНОГОХОДОВЩИКА" ЗАГНАЛИ В КАПКАН И РАЗВЕЛИ КАК ЛОХА ?
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26.03.2022 18:24 Ответить
Це єдине вірне рішеня.
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26.03.2022 16:56 Ответить
Дуст иди в , провокатор рашистский
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26.03.2022 17:42 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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26.03.2022 16:59 Ответить
Україна платить безцінним - життями людей.
Бо порожні імпотенти-тріпачі так наскакалися-назадобрювалися х**ла. Впродовж років.
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26.03.2022 16:59 Ответить
ты про дермака с зеленым? ну тех которые в очко путену хотели заглянуть, а почти готовые ракетные программы остановили?
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26.03.2022 17:03 Ответить
Нє-нє, воно про наших союзників: США та ВБ.
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26.03.2022 17:08 Ответить
Якщо говорити глобально, то Ведана права бо саме західні країни зростили нового Гітлера та дозволили йому набрати жиру. Хоча це зовсім не знімає відповідальності з української влади, бездіяність та відверта халатність якої, також призвели до катастрофічних ннаслідків.
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26.03.2022 17:22 Ответить
Посмотрим что там анонимус голословно говорили, возможно на публику сольют подстольные игры, и продажу Украины со стороны фрг, Франции, сша и нато. Посмотрим
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26.03.2022 18:09 Ответить
Если так то в ближайшие дни мы будем уже отбрасывать русню на более дальние расстояния и не важно сколько их сюда ***** нагонит, чем больше русни, тем выше будут горы их трупов.
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26.03.2022 16:59 Ответить
А потом мы придём к ним...
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26.03.2022 19:38 Ответить
Швидше..
Час рахується життями а не хвилинами.
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26.03.2022 16:59 Ответить
Надо наступательное оружие чем быстрее. Только так можно остановить ипанутого касапа.
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26.03.2022 17:00 Ответить
Боятся - поэтому как сказали в Пентагони и Миги не дали что на них есть ракеты воздух земля которыми по вражеской территории можно шарахнуть
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26.03.2022 17:27 Ответить
Поменьше анонсуйте, панове!
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26.03.2022 17:02 Ответить
Все правильно, а мы догадаемся, когда ******** погонят без остановки!!!
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26.03.2022 17:04 Ответить
(Шапкозакидательство заканчивай. 130-тысячная группировка, которую вс рф при полном господстве в небе уже месяц не могут перемолоть, (да даже блин окружить не в состоянии - это что за нафиг вообще?!? Где обещанный котёл? На карту посмотри - лезут тупо в лоб на укрепрайоны, теряя технику и людей! Это что вообще за тактика нафиг?) и которая до сих пор бьёт по донбассу, - это против жалких нескольких тыс ополченцев для тебя "могилизация всу"? Да у ополчения уже к 23 числу сложилась критическая ситуация, всуки начали разведку боем, прощупывая, где направления оголены полностью после потерь от недельного артогня! ДРГ всук свободно стали проникать в города, устраивая теракты, потому что тупо не было кому их по пути пришить!
К чему пустое бахвальство?? )
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26.03.2022 17:07 Ответить
Наче й добра новина... але скільки ж ще хлопців поляже за Україну... СУМНО...
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26.03.2022 17:07 Ответить
Маладетц, Кулеба. И хватит уже этих ультиматумов, а то скоро кокс закончится
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26.03.2022 17:08 Ответить
Кулеба, а "великий друг" в цьому якраз не впевнений.

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3439800-zupinaut-klati-tanki-bajden-zaaviv-so-ukrainci-nejmovirni.html

«Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту», - наголосив Байден.
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26.03.2022 17:15 Ответить
У них правая нога не знает, что делает левая...только попросили не анонсировать никаких передач оружия, тк срываются поставки, как Кулеба тут же анонсирует поставку...
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26.03.2022 17:36 Ответить
Он не говорит что везут, и в каких количествах. Вдруг петриотов навезут, откуда нам знать и в больших количествах. Он рассказал по большей части о тенденции и что встреча не напрасна.
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26.03.2022 18:13 Ответить
І КОЗІ ПОНЯТНО ЩО ДАДУТЬ ЩЕ ЗБРОЇ, БО бити русьнявих це свята справа
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26.03.2022 18:32 Ответить
давно пора!
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26.03.2022 17:45 Ответить
Странное дело: Запад восхищается ВСУ, Байден говорит « мы будем с Украиной до конца» и ещё разную чушь. Да, они нам много помогают, но пво не дают, наступательного вооружения тоже. Защищать города с воздуха нечем. Пусть комплименты Байден даст погибшим детям, их матерям, те его поймут? И получается, как в том анекдоте: хозяину жаль кошку и хвост он ей рубит частями. Западу нас жаль, а полноценной защиты не дают. Не дают возможность вышвырнуть гадов и удавить их в «собственной постели
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26.03.2022 18:17 Ответить
і далі буде лише більше і краще.
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26.03.2022 18:23 Ответить
Арабські терористи на колінах виготовляють ракети,які діють до 100 км. Україна з промисловістю не спроможна.
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26.03.2022 18:40 Ответить
Да ладно.
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26.03.2022 20:22 Ответить
 
 