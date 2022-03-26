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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Байден (2385) санкции (10623) США (23212) Кулеба Дмитрий (2646)

"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься", - Дмитрий Кулеба о новых санкциях против РФ в ближайшее время. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На встрече в Варшаве Дмитрий Кулеба и президент США Джо Байден обсудили ужесточение санкций против РФ и алгоритмы работы со странами, не принимающими санкции против страны агрессора.

Об этом рассказал в своем обращении Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти" - заметил Байден в разговоре с Кулебой.

Таким образом известно, что чиновники работают над новыми санкциями. Кулеба отметил, что подняли вопрос закрытия американских и европейских портов для россиян. А списки санкций планирует расширить против всех политических фигур РФ.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нужно "взбодрить" европейские страны, которые не принимают санкции против России и работать с отдельными странами, чтобы они не становились пространством для обхода санкции РФ.

Смотрите: "Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО

"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься. И так будет, пока мы не победим в войне", - уверен Дмитрий Кулеба.
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Топ комментарии
+27
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26.03.2022 17:24
+17
Накладені зараз санкції послаблять Мордор на 20-25%. Цього вкрай недостатньо щоб остудити їх.
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26.03.2022 17:09
+14
Када страной рукавадіт палавой орган дєдушкі-ана накриваєтся палавим органом бабушкі...
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26.03.2022 17:12
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Накладені зараз санкції послаблять Мордор на 20-25%. Цього вкрай недостатньо щоб остудити їх.
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26.03.2022 17:09 Ответить
советский союз никогда не победил бы без лендлиза. Да, американцы не поставляли ссср танки, но корабли класса Либерти, из которых порой лишь половина доходила до порта архангельск, везли в ссср сталь всё на те же т34, везли топливо для них, и, главное - студебекеры. И так бОльшая часть т34 не доезжала до фронта - без студебеккеров не доехали бы вааще.

Так что вопрос не в процентах экономики, а в разрыве критической инфраструктуры.
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26.03.2022 17:21 Ответить
По американским официальным данным, на конец сентября 1945 г. из США в СССР отправлено 14 795 самолётов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 тыс. пулемётов, 140 охотников за подводными лодками, 46 тральщиков, 202 торпедных катера, 30 тыс. радиостанций и другого. Из Великобритании получено более 7 тыс. самолётов, свыше 4 тыс. танков, 385 зенитных пушек, 12 тральщиков и др.; 1188 танков доставлены из Канады.
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26.03.2022 17:29 Ответить
Всё это хорошо, и замечательно что вы меня поправляете. Спасибо, правда.

Но факт остаётся фактом: картинка войны, в том числе советская - это т34 и грузовик Студебекер. И советское командование на джипах. И арктический конвой из кораблей класса Либерти. В общем - союзники взяли на себя советскую логистику.

Сейчас, из-за санкций, эта логистика есть у Украины, есть поставки вооружений. А россии как раз эти критические линии перекрывают санкциями.
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26.03.2022 17:38 Ответить
Т-34 так же далеко не советского производства . Там сборная мира , по западной технологии и на западных станках .
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26.03.2022 18:08 Ответить
да и за лендлиз рассплатились аж вначале 90-х... К слову.
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26.03.2022 17:29 Ответить
Тому, що Сталін відказався від плана Маршалла.
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26.03.2022 17:55 Ответить
Як не поставляли, а 7010 танків то шо?
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26.03.2022 17:35 Ответить
Тогда по лендлизу поставлялись и танки и самолеты. То что поставляют сейчас просто жалкие подачки для " ********".
Если ***** реально ссалось в первые дни что штаты впишуться и гнало орков вперед с огромными потерями, то после заверений Байдена что никто его не тронет, они просто начали уничожать города издали, - теперь у них вагон времени.
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26.03.2022 17:38 Ответить
да не стрюкай ти так, все зразу то тількі в накшталт ура-блокбастерах. куди не став і як не тич, а певний час на логістику не відріжеш
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26.03.2022 17:57 Ответить
Чиї це цифри, хто проводив оцінку
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26.03.2022 17:28 Ответить
Вполне, если у вас один мозг на двоих
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26.03.2022 17:35 Ответить
Рашисты отдыхают на учениях.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=QQqTTsPmw9M
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26.03.2022 17:11 Ответить
Красиво лежат. Как на учениях
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26.03.2022 17:36 Ответить
Гарно лежать... мов живі...
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26.03.2022 18:05 Ответить
Када страной рукавадіт палавой орган дєдушкі-ана накриваєтся палавим органом бабушкі...
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26.03.2022 17:12 Ответить
Скоро касапам кора от дуба будет деликатесом.
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26.03.2022 17:14 Ответить
да ну, это зимний деликатес. а вот скоро пойдёт бярозовый сок с мякотью, крапива, одуванчики, жабы пойдут на нерест. вот где изобилие настанет
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26.03.2022 17:30 Ответить
500 млн баксів світ платить ***** кожного дня за енергоносії , кулеба ти що сами вумний
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26.03.2022 17:14 Ответить
ну и мы к этому тоже имеем отношение если что, ********** газик то качается... это я к тому что не надо требовать невозможного, полностью и сразу не откажутся, но процесс пошел, так как поняли что это и в их интересах
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26.03.2022 17:19 Ответить
Только и катарский газик уже скоро поплывёт: данке Хабеку.
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26.03.2022 17:22 Ответить
Иран уже 40 лет под санкциями и нормально себя чухает.
А пока этот котел сожмется всю Украину раз3.14здячат.
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26.03.2022 19:17 Ответить
Так,так ...чешіть язиками поки кацапські ракети падають на всі міста України.
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26.03.2022 17:14 Ответить
Если бы НАТО начало крупные учения на границах Беларуси, то Бульбофюрер с облегчением отправил бы войска от нашей границы на западные, и рассказал бы Путлеру, что вынужден это сделать, для защиты от НАТЫ.
И нам было бы легче.
Если бы....
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26.03.2022 17:16 Ответить
Именно. У НАТО миллион способов реально помочь Украине НЕ вступая в войну. Но нет.
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26.03.2022 17:50 Ответить
Зеля, ты в курсе, что у тебя один Кулеба вменяемый?
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26.03.2022 17:16 Ответить
А разве это не Зеленский у Кулебы?
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26.03.2022 17:24 Ответить
Не могу доложить по этому вопросу И это гавно мне вообще не интересно. Но шо-то мне подсказывает, што украинцы будут спрашивать именно у Зели
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26.03.2022 17:27 Ответить
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26.03.2022 17:24 Ответить
О каком санкционном котле может идти речь рубль укрепился сейчас уже 100/102 за доллар а было около 130 две недели назад, около 1 млрд $ в день за нефть + газ. 18 марта США разрешили оплатить долг росии разблокировав для этого их так называемые заблокированные резервы. Это пик цинизма когда гибнет гражданское население от обстрелов.
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26.03.2022 17:25 Ответить
долар вони можуть хоч по 68 копійок курс декларувати, їх просто не купиш і з рахунків не знімеш.
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26.03.2022 17:41 Ответить
Это курс на Forex
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26.03.2022 21:55 Ответить
Именно после 8 марта, как упали акции всех западных стран на 25-30% от пика они выросли обратно на 15%, потому что санкции не затрагивают, ключевой экспорт из РФ нефти и газа, и РФ каждый день получает за это совокупно 1.7 млрд. $... потому и рубль вырос...
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26.03.2022 17:47 Ответить
Свині цуциків весь час кохали надрочувати на "казани для чубів" - тепер смороду самі дізнаються, що таке страшні годинники за рискою зубожіння і пекельні борошна у казані
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26.03.2022 17:32 Ответить
Санкции более сильные, чем те очень сильные, которые были гораздо сильнее предыдущих, тоже очень сильных....
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26.03.2022 17:35 Ответить
Это что-то новое в мировой дипломатии. С президентом США встречается не президент Украины, а министр иностранных дел. Может кто-то знает: What the fuck ?
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26.03.2022 17:46 Ответить
А нельзя ли накрыть крышкой?
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26.03.2022 18:21 Ответить
 
 