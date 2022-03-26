"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься", - Дмитрий Кулеба о новых санкциях против РФ в ближайшее время. ВИДЕО
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На встрече в Варшаве Дмитрий Кулеба и президент США Джо Байден обсудили ужесточение санкций против РФ и алгоритмы работы со странами, не принимающими санкции против страны агрессора.
Об этом рассказал в своем обращении Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти" - заметил Байден в разговоре с Кулебой.
Таким образом известно, что чиновники работают над новыми санкциями. Кулеба отметил, что подняли вопрос закрытия американских и европейских портов для россиян. А списки санкций планирует расширить против всех политических фигур РФ.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нужно "взбодрить" европейские страны, которые не принимают санкции против России и работать с отдельными странами, чтобы они не становились пространством для обхода санкции РФ.
"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься. И так будет, пока мы не победим в войне", - уверен Дмитрий Кулеба.
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Так что вопрос не в процентах экономики, а в разрыве критической инфраструктуры.
Но факт остаётся фактом: картинка войны, в том числе советская - это т34 и грузовик Студебекер. И советское командование на джипах. И арктический конвой из кораблей класса Либерти. В общем - союзники взяли на себя советскую логистику.
Сейчас, из-за санкций, эта логистика есть у Украины, есть поставки вооружений. А россии как раз эти критические линии перекрывают санкциями.
Если ***** реально ссалось в первые дни что штаты впишуться и гнало орков вперед с огромными потерями, то после заверений Байдена что никто его не тронет, они просто начали уничожать города издали, - теперь у них вагон времени.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=QQqTTsPmw9M
А пока этот котел сожмется всю Украину раз3.14здячат.
И нам было бы легче.
Если бы....