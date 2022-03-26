В Ирпене идут бои. Россияне окапываются. Но говорить о том, что они отказались от намерения штурмовать Киев еще рановато, - МВД
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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отверг предположение о том, что враг отказался от штурма Киева, потому что он сосредоточился на Ирпене.
Об этом Денисенко сказал в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои в Ирпене. Россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, еще рановато. Да, действительно, у них сейчас нет сил, но в то же время мы понимаем, что они стягивают к Гостомелю и вообще к белорусско-украинской границе свои части", - отметил Денисенко.
В то же время, по словам советника министра, враг сейчас бросает все, что имеет, "на Мариуполь и Изюм как две ключевые точки для получения контроля над Донбассом, потому что Изюм – это прямая дорога на Славянск".
Он уточнил, что россияне сейчас сменили одного из руководителей этой операции, руководителя одной из армий, которая отвечала за Харьковское направление. И сейчас продолжают атаковать Изюм, пытаются его обойти, понимая, что город взять не удается, несмотря на то, что города, к сожалению, уже фактически не существует.
"И потому, если подытоживать, на самом деле от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Просто у них это немного отложено в плане. Сейчас самое важное для них – Мариуполь, Изюм и треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное", - отметил советник министра.
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Там одноповерхової забудови півміста.
Нещодавно тільки масово висоти з'явилися.
https://youtu.be/B43ldCLVf5s
Итог-рост цены на нефть
А министра обороны. Если у него советники дебилы?? Что они насоветуют. Это же выдумка, глупость и брехня??
Как такие черти могут что-то советовать??
Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский: считаю, что уже сегодня Херсон будет полностью под контролем украинских вооруженных сил.
Есл нет, и там и боёв нет. Как таких можно держать???
Так що діліть на три те, що він говорить.
(Интервью Гордону).
Думаю так и действует наше командование,а не штурмовать в лоб позиции,теряя людей
Американці ж давали знімки супутникові , що там на кордоні величезний контингент стоїть .
Я так гадаю наші слухали кремль тв де ті базікали що будуть асвабаждать даунбас , а наші і повірили в це ?
А кацапи таким чином відволікли увагу від цього напрямку
пуйло закусил удила...
Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
И вишенка на торте. На Курилах начались военные учения, которые предполагают тренировки по отражению десанта и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
Теперь - "они не отказываются от штурма Киева"
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?!!!
Я понимаю всё ,и необходимую пропаганду , и поднятие боевого духа , но "они не отказываются от штурма" ,находясь даже в "полукольце" , как-то слишком напрягает.