В Ирпене идут бои. Россияне окапываются. Но говорить о том, что они отказались от намерения штурмовать Киев еще рановато, - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отверг предположение о том, что враг отказался от штурма Киева, потому что он сосредоточился на Ирпене.

Об этом Денисенко сказал в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои в Ирпене. Россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, еще рановато. Да, действительно, у них сейчас нет сил, но в то же время мы понимаем, что они стягивают к Гостомелю и вообще к белорусско-украинской границе свои части", - отметил Денисенко.

В то же время, по словам советника министра, враг сейчас бросает все, что имеет, "на Мариуполь и Изюм как две ключевые точки для получения контроля над Донбассом, потому что Изюм – это прямая дорога на Славянск".

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Он уточнил, что россияне сейчас сменили одного из руководителей этой операции, руководителя одной из армий, которая отвечала за Харьковское направление. И сейчас продолжают атаковать Изюм, пытаются его обойти, понимая, что город взять не удается, несмотря на то, что города, к сожалению, уже фактически не существует.

"И потому, если подытоживать, на самом деле от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Просто у них это немного отложено в плане. Сейчас самое важное для них – Мариуполь, Изюм и треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное", - отметил советник министра.