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Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
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В Ирпене идут бои. Россияне окапываются. Но говорить о том, что они отказались от намерения штурмовать Киев еще рановато, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

божко,медведьов

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отверг предположение о том, что враг отказался от штурма Киева, потому что он сосредоточился на Ирпене.

Об этом Денисенко сказал в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои в Ирпене. Россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, еще рановато. Да, действительно, у них сейчас нет сил, но в то же время мы понимаем, что они стягивают к Гостомелю и вообще к белорусско-украинской границе свои части", - отметил Денисенко.

В то же время, по словам советника министра, враг сейчас бросает все, что имеет, "на Мариуполь и Изюм как две ключевые точки для получения контроля над Донбассом, потому что Изюм – это прямая дорога на Славянск".

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Он уточнил, что россияне сейчас сменили одного из руководителей этой операции, руководителя одной из армий, которая отвечала за Харьковское направление. И сейчас продолжают атаковать Изюм, пытаются его обойти, понимая, что город взять не удается, несмотря на то, что города, к сожалению, уже фактически не существует.

"И потому, если подытоживать, на самом деле от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Просто у них это немного отложено в плане. Сейчас самое важное для них – Мариуполь, Изюм и треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное", - отметил советник министра.
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Топ комментарии
+22
Они не окапываются,они себе могилы копают.
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26.03.2022 17:38
+12
Турція просила не викладати відео.
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26.03.2022 18:07
+10
Нехай окопуються-буде легше їх зовсім закопати...
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26.03.2022 17:38
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Нехай окопуються-буде легше їх зовсім закопати...
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26.03.2022 17:38 Ответить
Они не окапываются,они себе могилы копают.
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26.03.2022 17:38 Ответить
Дохлої русні наворотимо, чимало! Відчуваю в Україні здохне чимало кацапів. Не вкурікають, тоді будуть і прості русняві дохнути, але вже мільйонами.
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26.03.2022 17:40 Ответить
Окопуются, а уже прилетает в новые города, в Святопетровское, Боярку, Белогородку...
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26.03.2022 17:41 Ответить
Ці населені пункти і раніше були в досяжності арлилерії
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26.03.2022 17:42 Ответить
Наши говорят, что не могут выбить их так как они прячутся за домами мирных граждан, но тогда пусть кацапы фигачат по домам других городов, которые кстати даже не евакуированы? Где тут логика?
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26.03.2022 17:44 Ответить
За какими домами они могут прятаться в Ирпене? Бред какой-то.
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26.03.2022 17:52 Ответить
В Буча говорят, что возле частных секторов ставят технику
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26.03.2022 17:55 Ответить
Ти був тому Ірпені, що таке пишеш брєд?
Там одноповерхової забудови півміста.
Нещодавно тільки масово висоти з'явилися.
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26.03.2022 18:32 Ответить
"росіяни зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок" - а почему? Чем Герасимов не угодил?
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26.03.2022 17:41 Ответить
Шойгу и Герасимова ***** отправил, через портал в Чернобаевке к своему хозяину.
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26.03.2022 17:49 Ответить
Якщо орківський план передбачає "дочекаємось зеленки на Поліссі, а потім знову займемось Києвом" - щось у цьому є.
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26.03.2022 17:41 Ответить
Надо подарить денисенку телефон, ****** своими "прямыми эфирами" и игру в молчанку..
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26.03.2022 17:43 Ответить
После атак на свои хранилища Саудовская Аравия объявила о начале военной операции против хуситов для "защиты глобальной энергобезопасности" после ударов по нефтяным обьектам в Джидде. Авиудары по Сане и Худейде.

https://youtu.be/B43ldCLVf5s
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26.03.2022 17:43 Ответить
ізвінітє, ми по-арабськи не розумієм )
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26.03.2022 18:18 Ответить
что там разуметь то-хуйленыш рассейский проспонсировал братушек хусситов и они бахнули по нефтебазе Саудитов какой то ракетой (и попали)-в ответ "бравые" вояки саудиты начинают бомбить йемен.
Итог-рост цены на нефть
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26.03.2022 19:23 Ответить
там вообще всё как то не понашему
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26.03.2022 19:21 Ответить
Президента во время войны критиковать нельзя, верно
А министра обороны. Если у него советники дебилы?? Что они насоветуют. Это же выдумка, глупость и брехня??
Как такие черти могут что-то советовать??
Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский: считаю, что уже сегодня Херсон будет полностью под контролем украинских вооруженных сил.

Есл нет, и там и боёв нет. Как таких можно держать???
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26.03.2022 17:44 Ответить
Этот дебил перепутал село Нововоронцовка Херсонская область с самим Херсоном!!! это существо Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
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26.03.2022 17:46 Ответить
Маркиян Лубкивский не является советником министра обороны.
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26.03.2022 17:46 Ответить
А ти звідки?
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26.03.2022 18:00 Ответить
Я ледь зі стільця не впав від таких заяв. Чи може ми чогось не знаємо чи це абсолютна некомпетенція пана Маркіяна.
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26.03.2022 19:05 Ответить
Все меньше видосов про байрахтары. Ну только не говорите что у армии РФ каждый блокпост прикрыт ПВО.
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26.03.2022 17:48 Ответить
Турція просила не викладати відео.
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26.03.2022 18:07 Ответить
в азербайджанском телеграмме видосы периодически всплывают с байрактаров украинских
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26.03.2022 19:25 Ответить
Арестовича давно розповідав, що ми вже майже перемогли. А тут ще не все так однозначно....
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26.03.2022 17:49 Ответить
А тим часом все більше міст Київської області обстрілюють
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26.03.2022 17:51 Ответить
Треба уважніше слухати Арестовича.Він казав що ми уже виграли стратегічно.Через 2-3 тижні виграємо оперативно.А коли почнется зеленка то будемо перемагати і тактично.
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26.03.2022 17:59 Ответить
так, я пам'ятаю, десь два-три тижні тому казав, що через два-три тижні переможемо.
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26.03.2022 18:20 Ответить
з його слів було 2 сценарії, зараз ідем по довшому сценарію, так як ***** буде 2 ешелон кидати на нас
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26.03.2022 18:45 Ответить
Слухати балаболів небезпечно.
Так що діліть на три те, що він говорить.
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26.03.2022 19:06 Ответить
Почему Абдрыстовича так часто передают?
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26.03.2022 19:24 Ответить
Арестович даже знает шо к концу апреля все завершится.
(Интервью Гордону).
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26.03.2022 18:48 Ответить
Баба ванга.
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26.03.2022 19:19 Ответить
арестовича, д,єрьмака повісити і зараз булоб не погано ,а на їхні місця справжні патріоти с головою на плечах повинні бути.А з бубкою після нашої перемоги
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26.03.2022 18:53 Ответить
Димон, что же делать, скажи? А то по всем темам переполох сеешь, а конкретики - ноль. Ты покудахтать заходишь, че ль?) Тебе то копеечку заплатят, но ты не скабеева, посему - очевидно, что задешево карму портишь себе. Глупо как то - душу за копейки продавать.
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26.03.2022 17:49 Ответить
Если ты ко мне обращаешься, то я считаю, что нужно массово накрывать орков, в том полукольца в которое мы их якобы взяли, не взирая уже на разрушения. Так как Ирпень, Буча и Гостомель и так уже серьйозно пострадали, а жителей тем уже осталось очень мало. Это позволит откинуть орков от Киева и не дать им дальше разрушать другие города и Киев в том числе
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26.03.2022 17:54 Ответить
неправильно-нужно отсечь на севере в лесах снабжение этой группировки и ей конец -без топлива,снарядов и продуктов долго не повоюешь.
Думаю так и действует наше командование,а не штурмовать в лоб позиции,теряя людей
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26.03.2022 19:29 Ответить
Мені цікаво як так сталося , що чорнобильскій напрямок настільки просунувся ?

Американці ж давали знімки супутникові , що там на кордоні величезний контингент стоїть .

Я так гадаю наші слухали кремль тв де ті базікали що будуть асвабаждать даунбас , а наші і повірили в це ?

А кацапи таким чином відволікли увагу від цього напрямку
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26.03.2022 17:54 Ответить
Созревает "Как закалялась сталь-2"
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26.03.2022 17:55 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.03.2022 18:00 Ответить
Просили же без різних варіантів від некомпетентних бо зразу же питання, а чого то чекати поповнення в ворогів, не просто засипать в виритих окопах.
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26.03.2022 18:03 Ответить
Це неправда.
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26.03.2022 18:28 Ответить
А вы чьих будете?
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26.03.2022 18:45 Ответить
ОФФ

пуйло закусил удила...

Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

И вишенка на торте. На Курилах начались военные учения, которые предполагают тренировки по отражению десанта и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
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26.03.2022 18:16 Ответить
Ничего там не будет, будут только дипломатические тёрки.
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26.03.2022 18:21 Ответить
Буде все що потрібно Японії.
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26.03.2022 18:51 Ответить
не будет,пока есть у рашки ЯО- не надо даже думать о каких то японцах на курилах,китайцев в сибири ну и т.п. претендентах.
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26.03.2022 19:31 Ответить
Позавчера все кому не лень кричали ,что там кацапы в кольце и им пи ..да.

Теперь - "они не отказываются от штурма Киева"

ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?!!!
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26.03.2022 18:19 Ответить
Военная обстановка меняется очень быстро.
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26.03.2022 18:22 Ответить
Зачем в таком случае такие громогласные объявления?
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26.03.2022 18:25 Ответить
Какие? Официально заявлено было что они в полуокружении, что подтверждается так как простреливаются все пути снабжения. Напомните сколько длился недель штурм Дебальцево, в котором наши военные в таком же положении были.
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26.03.2022 18:31 Ответить
Меня больше всего и смущает слово ОФИЦИАЛЬНО.
Я понимаю всё ,и необходимую пропаганду , и поднятие боевого духа , но "они не отказываются от штурма" ,находясь даже в "полукольце" , как-то слишком напрягает.
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26.03.2022 18:50 Ответить
Скоріше за все, поповнення з півночі підійшло..
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26.03.2022 18:40 Ответить
Ну, окопались. Подождём пока построят бетонные укрепления и ПВО серьезное завезут?
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26.03.2022 18:24 Ответить
три кільця оборони Києва , плять.. увчора їх гнали , а сьогодні кацапи вже "окопуються" , шо за ****..?
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26.03.2022 18:33 Ответить
Не давати окопуватися, не давати спати клятим фашистам - москалям ! Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:47 Ответить
 
 