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Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

Угроза ракетного удара по Львову все еще есть.

Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть. Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", – сообщил он.

Смотрите: Войска РФ обстреляли Львов, - Садовый. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
На жаль, зруйнована біолабораторія на станції метро Баба-Параскінська, знищено 100500 піддослідних кацапів, постраждалих нема)))
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26.03.2022 18:04
+35
сукі знову Львівське метро ********,фотка не дуже тому можливе це не метро а Львівський порт горить туди якраз сьогодні мав амереканський есмінець зайти(( все накрилось
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26.03.2022 18:01
+28
Головна біолабораторія -- в Чорнобаївці, тому кацапи туди й пруться, щоб її знищити.
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26.03.2022 18:09
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Наконец то,убрали фашистскую мерзость,как же я вами брезгую,это даже не ненависть.Брезгливость....
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26.03.2022 19:52 Ответить
Ну, тоесть, пулять ракетами и бомбами по мирным городам разрушая жилые кварталы и всю инфраструктуру для тебя нормально. Ну как бы я об этом и писал. Россия готова кричать "посмотрите какие мощные у нас ракеты и бомбы", но когда им говорят - посмотрите что вы своими ракетами и бомбами наделали, то "не виноватые мы". Именно поэтому русских и презирают теперь. Вам даже не хватает смелости взять ответственности за свои собственные поступки.
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26.03.2022 19:54 Ответить
Не увиливай от вопроса.
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26.03.2022 19:32 Ответить
Да, кстати. Хроники СССР это как бы тоже самое что сейчас российские хроники - где одно вранье. Вот так выглядит школьная история по версии СССР.
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26.03.2022 19:17 Ответить
Йди за кацапським кораблем, бот. А точніше - нах.уй!!!
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26.03.2022 19:01 Ответить
Они не здали Киев и Минск

Они его тупо просрали

Учи историю

Там нечему было отсупать, все умерло в котлах. По Киеву вообще уникально. Линия Сталина держалась два месяца. А почти 300 тысяч человек в перевесе в технике и численность делало хрен пойми что. Пока их не окружали и не уничтожили

Да и Киев пострадал, очень сильно. В пожаре. Причиной которого бытуют версии были сами советы

Так что не надо тут росказывать
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26.03.2022 19:04 Ответить
Слухай урод, Хрещатик кацапи підірвали на початку війни, тільки но, як німці ввійшли в Київ. Так що бот, йди *****!
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26.03.2022 19:06 Ответить
Ля

Клиент не добавился

Повторю

Там нечему було прятаться
Группировки которые были возле Киева и Минска тупо уничтожили

И причем здесь Левитан? Он жил время когда про потери СССР очень сильно скрывались. А про Киев и Минск вообще не вспоминали.
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26.03.2022 19:10 Ответить
Ты не понял

Там нечему было отходить

Их уничтожили
Тупо уничтожили

Окружили и уничтожили

Какие городские бои

Когда у тебя армии нету

И да, ошмётки армии все же пытались воевать в городе. Но чёт не получилось
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26.03.2022 19:41 Ответить
Тому що ти не вчівся у школі.
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26.03.2022 18:31 Ответить
А як пуйло вижерло пляшку вина, якій 240 років, і яку навіть німці у другу світову не чіпали... Кацапи, курва, одним словом... Сволота...

Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая, как утверждается, самовольно открыла 240-летнюю бутылку вина для Владимира Путина и Сильвио Берлускони.
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26.03.2022 18:34 Ответить
І знову в Херсоні чути вибухи )))

https://t.me/oko_xx/9393

11?
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26.03.2022 18:14 Ответить
Тим людям які розводять істерію, нічого не фоткайте і не викладайте адресується.
Це стовідсотково стосується об'єктів де перебуває ЗСУ, скупчення живої сили, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури, але я на 💯 упевнений, що у кожному обласному центрі України працюють інформатори рашки, які доповідають кацапам про пересування наших військових, блокпости і т.д.
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26.03.2022 18:14 Ответить
Кто бы не работал - помогать им не надо.
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26.03.2022 18:17 Ответить
Панаехало, та й своїх ********** достатньо.
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26.03.2022 18:53 Ответить
Так, нажаль знищили станцію метро, і пошкодили локомотив.
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26.03.2022 18:15 Ответить
краще б вони пошкодили уїбана козицького, який і досі гадає, що з 10 ранку до 22 вечора в крамницях торгують алкоголем...

а теперка з переляку нарахував аж 3 вибухи - і всрався з фотками просто в неті - і сесе служить головою військово-цивільної адміністрації
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26.03.2022 18:25 Ответить
ні, не локомотив..по моїй інфі - міжгалактичний підводний човен(
ну потім відбудаєм
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26.03.2022 18:38 Ответить
Саме так це розчарований путін подав сигнал Байдену у Польші.Цікаво Байден почув?
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26.03.2022 18:20 Ответить
Знищено розплідник бойових гусей,добре що не втрапили по лабораторії з бойовими синицями. Нізабудім непрастім!
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26.03.2022 18:20 Ответить
Суспільне Житомир, [26.03.2022 18:19]
[Переслано из Суспільне Херсон]
❗️ У Херсоні чутно вибухи.
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26.03.2022 18:25 Ответить
Навіщо мій коментар заспамили? Я ж не написав точне місце удару ракети і не показав фото.Це повна дурість.Коли просто ракета летить,то це потрібно знати.А от місце попадання не можна вказувати.
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26.03.2022 18:25 Ответить
Можливо, що багато тут або дурні або провокатори або ..... Вдарили кацапи по об'єкту ще з часів срср, наскільки я у курсі. Хай тепер наші служби працюють, відслідковують джерела інфи щодо точних результатів обстрілу (ів)
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26.03.2022 18:57 Ответить
Москалі які не які і ще супутники мають,по них все одно щось відслідковують.Та й москальської агентури тут ще повно.Он церкви рпц,готові диверсанти.
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26.03.2022 19:14 Ответить
Наша зевлада дивна)) сирена-тривога застала вас у супермаркеті, вас там зачиняють до скасування тривоги))) який зеолігофрен вигадав це?) супермаркет безпечне місце?)
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26.03.2022 18:27 Ответить
Зе-влада тут ні до чого. Усі запитання до менеджменту супермаркету.
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26.03.2022 18:32 Ответить
В нас виганяють на вулицю і всі стоять, ждуть кінця тривоги, щоб забрати вибраний товар.
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26.03.2022 18:33 Ответить
Це була чергова спроба замаху на Садового,але його,як завжди в такі моменти,не було вдома. Розходимось,нічого цікавого.
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26.03.2022 18:44 Ответить
Таким чином воно вирішило налякати Байдена за те, що назвав його мясником.
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26.03.2022 18:51 Ответить
Та відключити рашку нах..й від GPS
Та збити їхні супутники Хлонассс або просто вивести із строю...
де ті ІТ війська !
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26.03.2022 18:54 Ответить
Мöрячöк@akvevitt

админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале https://twitter.com/TpyxaNews Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:55 Ответить
Львів - найшляхетніше, найбільш інтелігентне місто ! Це ми знаємо, це знає весь цивілізований світ, а не духовні і моральні російсько - фашистські виродки !

Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!!

Підла країна, країна зомбованих рабів, духовних і моральних виродків !!!
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26.03.2022 19:53 Ответить
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