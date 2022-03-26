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Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза ракетного удара по Львову все еще есть.
Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть. Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", – сообщил он.
Топ комментарии
+42 Gyro
показать весь комментарий26.03.2022 18:04
+35 Максім ХОЙ 07fb0949
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+28 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий26.03.2022 18:09
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Они его тупо просрали
Учи историю
Там нечему было отсупать, все умерло в котлах. По Киеву вообще уникально. Линия Сталина держалась два месяца. А почти 300 тысяч человек в перевесе в технике и численность делало хрен пойми что. Пока их не окружали и не уничтожили
Да и Киев пострадал, очень сильно. В пожаре. Причиной которого бытуют версии были сами советы
Так что не надо тут росказывать
Клиент не добавился
Повторю
Там нечему було прятаться
Группировки которые были возле Киева и Минска тупо уничтожили
И причем здесь Левитан? Он жил время когда про потери СССР очень сильно скрывались. А про Киев и Минск вообще не вспоминали.
Там нечему было отходить
Их уничтожили
Тупо уничтожили
Окружили и уничтожили
Какие городские бои
Когда у тебя армии нету
И да, ошмётки армии все же пытались воевать в городе. Но чёт не получилось
Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая, как утверждается, самовольно открыла 240-летнюю бутылку вина для Владимира Путина и Сильвио Берлускони.
https://t.me/oko_xx/9393
11?
Це стовідсотково стосується об'єктів де перебуває ЗСУ, скупчення живої сили, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури, але я на 💯 упевнений, що у кожному обласному центрі України працюють інформатори рашки, які доповідають кацапам про пересування наших військових, блокпости і т.д.
а теперка з переляку нарахував аж 3 вибухи - і всрався з фотками просто в неті - і сесе служить головою військово-цивільної адміністрації
ну потім відбудаєм
[Переслано из Суспільне Херсон]
❗️ У Херсоні чутно вибухи.
Та збити їхні супутники Хлонассс або просто вивести із строю...
де ті ІТ війська !
админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале https://twitter.com/TpyxaNews Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага
Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!!
Підла країна, країна зомбованих рабів, духовних і моральних виродків !!!