Байден – россиянам: Война против Украины перебросит вас в 19 век, я не верю, что вы готовы поддерживать такие действия Путина
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Президент США Джо Байден обратился к гражданам России.
Об этом американский лидер заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к россиянам. Хочу сказать, если вы меня слышите. Вы, россияне, не являетесь нашими врагами. Я не верю, что вы готовы это воспринять и поддерживаете убийство невиновных или бомбардировку больниц и школ и роддомов. Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть свои дома. Это не действия великой страны.
Из всех людей вы, россияне, так как и все остальные помните, когда вы были в аналогичной ситуации, когда была Вторая Мировая война. Ваши дедушки и бабушки еще помнят эти времена. Они переживали и блокаду Ленинграда, когда испуганные люди убегали на поездах. Это как раз то, что российская армия делает в Украине сейчас. …Агрессия президента Путина отрезала вас, россиян, от всего мира. И опрокинула вас обратно в 19 век. Вы не желаете иметь такое будущее для своих детей. Эта война не стоит того, чтобы ее поддерживать. Путин должен и может окончить эту войну", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Що немає натхнення фейконути нормально? Чи мозку? Другого точно немає.
2. Рабокацапов ніхто там не питає.... швабру в сраку й у "атаку" !
3. Я давно кажу що вони зовсім не розуміють психологію кацапів, чи придуряються....
це як бомж-алкоголік, якого можна відмити, дати одяг і роботу, але через тиждень він знову буде п'яний і обриганий приставати до перехожих.
Навіть не думайте - заганяйте скотину в стойло.
По ходу в Польше тоже будет ******.
ВАНЯ, ПОПАДЕТЕ В РАЙ, ГОТОВСЯ
Чатрулетка с кацапским населением это легко подтверждает.
Речь ни о чем и ни про что.
Что написали, то и прочитал.
Решил похоже воевать до последнего украинца,хотя решение проблемы на виду и всем известно.
Скорее всего он уже забыл, где он был и о чем говорил.
Трамп был прав.
При нем ничего подобного бы не случилось.
🍁 Мать зажмурившегося рашистского старшего сержанта в интервью DW:
💬 Вы сами понимаете, почему началась эта война?
💬 Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
🔥 Кто-то сказал, что войны не будет, если любовь российских матерей перевесит их ненависть к Украине. Так вот - НЕ ПЕРЕВЕСИТ. Поэтому остаётся одно - уничтожать этих ублюдков по максимуму.