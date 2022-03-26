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Байден (2386) война (46961)

Байден – россиянам: Война против Украины перебросит вас в 19 век, я не верю, что вы готовы поддерживать такие действия Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден обратился к гражданам России.

Об этом американский лидер заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к россиянам. Хочу сказать, если вы меня слышите. Вы, россияне, не являетесь нашими врагами. Я не верю, что вы готовы это воспринять и поддерживаете убийство невиновных или бомбардировку больниц и школ и роддомов. Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть свои дома. Это не действия великой страны.

Из всех людей вы, россияне, так как и все остальные помните, когда вы были в аналогичной ситуации, когда была Вторая Мировая война. Ваши дедушки и бабушки еще помнят эти времена. Они переживали и блокаду Ленинграда, когда испуганные люди убегали на поездах. Это как раз то, что российская армия делает в Украине сейчас. …Агрессия президента Путина отрезала вас, россиян, от всего мира. И опрокинула вас обратно в 19 век. Вы не желаете иметь такое будущее для своих детей. Эта война не стоит того, чтобы ее поддерживать. Путин должен и может окончить эту войну", - сказал он.

Смотрите: Речь Байдена в Польше. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
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26.03.2022 19:49
+30
Ещё и опять к добровольным рабам обратился. Когда же американцы поймут, что власть в ********** не захвачена одним ******, это настоящая народная власть.
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26.03.2022 19:50
+24
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26.03.2022 19:52
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Речь ни о чем, даже не анонсировал ничего нового, просто так ******** 10 минут, пересказал события...
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26.03.2022 19:47 Ответить
Ещё и опять к добровольным рабам обратился. Когда же американцы поймут, что власть в ********** не захвачена одним ******, это настоящая народная власть.
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26.03.2022 19:50 Ответить
он обращается к русне чтобы показать им что США и вообще западный мир им не враг, что ему еще говорить, что они нацистские подонки? И что дальше? Эти петухи только убедятся в том что их пропаганда правду говорит?
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26.03.2022 19:52 Ответить
Вы давно наверное общались с москалями раз думаете у них есть сомнения насчёт того что по телевизору показывают.
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26.03.2022 20:11 Ответить
я посміхаюсь з таких наівняків
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26.03.2022 20:17 Ответить
ну блин для особо одаренных. штаты воюют тихо.
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26.03.2022 19:50 Ответить
ага, а буткевич наговорил там вчера за эту речь так будто тут сейчас вообще американские войска пошлёт в Украину, на деле дед просто оговорился вчера когда пиццу хавал, никого посылать не собирается.
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26.03.2022 19:54 Ответить
и не отправит. пока по нато не *****. неужели не понятно.
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26.03.2022 19:59 Ответить
Дедушка Джо не знает, что такое россияне. К счастью для него.
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26.03.2022 19:48 Ответить
К несчастью для нас.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Джо-про расєян ти помиляєшься бо вони повністю підтримують бункерного вбивцю та є з ним співучасниками...
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26.03.2022 19:48 Ответить
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26.03.2022 19:49 Ответить
Валодзя, як товсто...
Що немає натхнення фейконути нормально? Чи мозку? Другого точно немає.
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26.03.2022 20:22 Ответить
коли б ми приготувалися,війська були розгорнуті і відмобілізовані, кожен мостик під охороною, з Джавелінами і тонною динаміту для підриву, коли буде необхідність, то вони б відступили і нападу б не було.
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26.03.2022 21:24 Ответить
Джо касапское стадо это не понимает только могила исправит этот дебильный народец
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26.03.2022 19:49 Ответить
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26.03.2022 19:52 Ответить
Не можна бути таким неадекватним у такому поважному віці. Нема ніяких росіян. Кровожерні кацапища, що не мають нічого людського.
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26.03.2022 19:50 Ответить
И это вся фиэрия анонсированая вчера?
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26.03.2022 19:50 Ответить
і шо ? шось нове сказав? то шо ми не знаємо? Я вже навіть ті заяви не слухаю і то шо пишуть шо засуджують...З папером не вийдеш проти танка і не зупинеш кулю
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26.03.2022 19:50 Ответить
1. Не тільки ***** син сатани винен а 90% рашисстов (включно з вчителями котрі дітей у форму просять вдягати та пісні розучують).
2. Рабокацапов ніхто там не питає.... швабру в сраку й у "атаку" !
3. Я давно кажу що вони зовсім не розуміють психологію кацапів, чи придуряються....
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26.03.2022 19:51 Ответить
Він сказав слово "м'ясник", він все розуміє.
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26.03.2022 19:52 Ответить
на самом деле 19 век для мокшанцев это прогресс.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Це просто останнє попередження козломордим. Нехай думають.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Та покажіть вже старому хтось ті інтервью з ватою. Хай вже перестане жити ілюзіями.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Ніхто з нормальних людей не може зрозуміти, але кацапи
це як бомж-алкоголік, якого можна відмити, дати одяг і роботу, але через тиждень він знову буде п'яний і обриганий приставати до перехожих.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Вони готові подохнути, якщо царьок накаже.
Навіть не думайте - заганяйте скотину в стойло.
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26.03.2022 19:51 Ответить
Байден заявил полякам: «не останавливайтесь, не разочаровывайтесь, не бойтесь.»

По ходу в Польше тоже будет ******.
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26.03.2022 19:52 Ответить
Ну тогда и раше капец, будут с США воевать
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26.03.2022 19:53 Ответить
Из заявления Байдена: "НАТО - оборонительный Альянс, никогда не искавший способа нанести удар по России. Но война с Россией будет долгой, нам нужно готовиться"
ВАНЯ, ПОПАДЕТЕ В РАЙ, ГОТОВСЯ
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26.03.2022 21:32 Ответить
Його купили?
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26.03.2022 19:52 Ответить
А зачем он в Польшу приезжал?
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26.03.2022 19:53 Ответить
Не понимает Байден менталитета рюське. Он назвал ***** мясником и сделал ему комплимент. Сейчас ***** расправило перья и сидит довольное в бункере мол - меня сам Байден похвалил. Рюскэ же когда кто то начинает жить лучше их, начинают пакостить. Они ненавидят Европу и США потому что там люди зарабатывают больше и живут лучше, они ненавидели украинцев потому что столы украинцев богаче. Что может рашка предложить миру кроме войны?
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26.03.2022 19:54 Ответить
Їм потрібна революція, справжня, кривава, вони самі повинні скинути своїх тиранів і от тоді буде шанс що на тій території нарешті з'явиться держава й можливо не одна, але то буде держава вільних людей, поки що то держава рабів і небожителів.
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26.03.2022 19:58 Ответить
Ключевое слово - не одна. Иначе соседям никогда покоя не будет. И при условии, что они с голодухи сами отдадут ЯО. Задача Запада сейчас - довести их до такого состояния.
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26.03.2022 20:30 Ответить
Дайте нам зброю і вони будуть відкинуті в часи динозаврів де навіть про цукор не чули.
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26.03.2022 19:58 Ответить
Чита сегодня... Русский мир, прекрасный только для кацапов.

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26.03.2022 19:59 Ответить
Знову бла бла бла
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26.03.2022 19:59 Ответить
иногда лучше молча сделать чем кричать на каждом углу и не сделать ничего от слова"совсем"...имхо
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26.03.2022 20:00 Ответить
Они с него и не вылазят.. это их обитель - средневековье...
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26.03.2022 20:01 Ответить
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26.03.2022 20:02 Ответить
Готовы.
Чатрулетка с кацапским населением это легко подтверждает.
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26.03.2022 20:05 Ответить
Полностью больной на голову старый ******.
Речь ни о чем и ни про что.
Что написали, то и прочитал.
Решил похоже воевать до последнего украинца,хотя решение проблемы на виду и всем известно.
Скорее всего он уже забыл, где он был и о чем говорил.
Трамп был прав.
При нем ничего подобного бы не случилось.
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26.03.2022 20:05 Ответить
Росіянам подобається вбивати українців і забирати їх території... Байден, ти помиляєшся щодо росіян.
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26.03.2022 20:12 Ответить
Sharp`s

🍁 Мать зажмурившегося рашистского старшего сержанта в интервью DW:

💬 Вы сами понимаете, почему началась эта война?

💬 Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.

🔥 Кто-то сказал, что войны не будет, если любовь российских матерей перевесит их ненависть к Украине. Так вот - НЕ ПЕРЕВЕСИТ. Поэтому остаётся одно - уничтожать этих ублюдков по максимуму.
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26.03.2022 20:12 Ответить
мьі пошли их убивать, а они нас убили, что то пошло не так, надо еще раз сходить, убить то их таки надо.А потом удивляются про Чернобаевку 1, 2, 3--10
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26.03.2022 21:29 Ответить
готові готові.....вони є раби по суті своїй, цей весь месседж для них як об стінку головою
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26.03.2022 20:13 Ответить
"я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Пу..а" - Ха! Холопів ніхто не спитає які дії їм підтримувати. Вони їстимуть траву на пару з північно-корейцями.
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26.03.2022 20:14 Ответить
плохо дедок роssиян знает!они конченые ублюдки!
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26.03.2022 20:25 Ответить
Назад, в крепостное право
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26.03.2022 20:26 Ответить
Тю,19век?? Это для этого стада избыточный комфорт!! Им бы 16 век!Вот тогда было круто! Жаль,что людоедства не было.
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26.03.2022 20:28 Ответить
Вони і на 17 згодні, це ж кацапи
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26.03.2022 20:37 Ответить
він нихріна рашу не бачив...коли так то вона не помітить бо живе у 19 ст. вже років 50....до того вона жила у 18му!
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26.03.2022 21:00 Ответить
.
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26.03.2022 21:26 Ответить
Байден, видимо, не в курсе, что россияне и так живут в XIX веке. В итоге его речь выглядит как обещание россиянам, что для них ничего не изменится, что бы россияне не творили...
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26.03.2022 21:40 Ответить
 
 