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Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти.
Об этом он заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.
"Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не преодолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободным! Украина никогда не будет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Они хотят иметь лучшее будущее. С демократией, волей и возможностями. Вы знаете, этот человек (Путин. - ред.) не может остаться у власти", - сказал американский лидер.
Топ комментарии
+24 Саша Пончик
показать весь комментарий26.03.2022 19:57
+20 Лилия Стацкая
показать весь комментарий26.03.2022 20:00
+16 сидней
показать весь комментарий26.03.2022 20:00
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кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
Допомогали і будуть допомогати, тут просто гостям з запоребрика треба винюхати.
Не этого от него ждали.
У Байдена своя задача, а нам своє робити.
Мы не одни и спасибо союзникам.
Но мне вот интересно, что заявит мид рфии.
Подивимось. Поки не витягує.
На секунду здалось, що звучало це оптимістично.