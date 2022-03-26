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Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент США Джо Байден заявил, что диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти.

Об этом он заявил во время речи в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не преодолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободным! Украина никогда не будет победой для России. Потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Они хотят иметь лучшее будущее. С демократией, волей и возможностями. Вы знаете, этот человек (Путин. - ред.) не может остаться у власти", - сказал американский лидер.

Смотрите также: Речь Байдена в Польше. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
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26.03.2022 19:57
+20
Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
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26.03.2022 20:00
+16
***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
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26.03.2022 20:00
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Україні від цього виступу легше не стало.
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26.03.2022 19:55 Ответить
Хоть бы сказал, что оружие новое передаст
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26.03.2022 19:56 Ответить
Так и будет. Просто сюрприз для касапских свинорылов.
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26.03.2022 19:58 Ответить
Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
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26.03.2022 20:00 Ответить
Та я розумію. Він просто міг би сказали щось про зброю, не називаючи конкретні види і кількість
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26.03.2022 20:05 Ответить
не будь таким каким ты есть....
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26.03.2022 20:02 Ответить
А ивановым ну очень хочется это узнать. Не положено.
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26.03.2022 20:05 Ответить
Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
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26.03.2022 19:57 Ответить
Це п@дець заявка. Типу Україна всьо?
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26.03.2022 19:57 Ответить
Проблеми перекладу
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26.03.2022 19:59 Ответить
Які проблеми? Хоч Україна і всьо але свобода, демократія, бла-бла переможе диктатуру. Колись. А я на гольф...
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26.03.2022 20:07 Ответить
а как ты себе представляешь демократию и свободу без страны?
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26.03.2022 20:19 Ответить
норм все будет
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26.03.2022 19:57 Ответить
Він 20 років при владі! Де ви були коли раша утворила Приднестровье, забрала теріторію в Грузіі, в 140ом у України Крим?
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26.03.2022 19:58 Ответить
Скажи це Ким Чен Ину, який править Північною Кореєю... Байден лайно...
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26.03.2022 20:02 Ответить
а ***** кто? ну давай,огласи на весь форум...
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26.03.2022 20:20 Ответить
***** вбивця українців...
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26.03.2022 20:21 Ответить
кремлівський упир не має право жити!!!!
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26.03.2022 19:59 Ответить
казнить крысу

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26.03.2022 20:00 Ответить
***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
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26.03.2022 20:00 Ответить
думаю що то кацапські тролі підїдають.Українці якраз проти розголосу.
Допомогали і будуть допомогати, тут просто гостям з запоребрика треба винюхати.
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26.03.2022 20:03 Ответить
Так, диванним аналітікам має надати повний звіт з накладними
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26.03.2022 20:04 Ответить
А чё дед приезжал??
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26.03.2022 20:06 Ответить
Подарки хоть привёз?? Или морем добираются??
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26.03.2022 20:07 Ответить
Це сюрпрайз для козламордих,не треба заздалегідь псувати вечеринку.
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26.03.2022 20:11 Ответить
Пустая болтовня в перерыве между сменой подгузников.
Не этого от него ждали.
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26.03.2022 20:09 Ответить
Цените историю, читайте историю, знайте историю, анализируйте историю (не для всех). Так вот, если коротко - РФ распалась бы в течение ста лет (максимум двести) без того, что она сейчас наделала. НО! Она (или он, или оно, короче мне пох) совершило ошибку. Тем что напало на Украину? Не надо себе льстить, мы сами ***** чего ********. Не будем углубляться в детали. Но мы умудрились ******** чуть меньше, чем абизяны. Короче, меня понесло в глубины, а на поверхности, сейчас, плавает оно, просто его ***** и нам это убирать.
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26.03.2022 20:23 Ответить
Все нормально!
У Байдена своя задача, а нам своє робити.
Мы не одни и спасибо союзникам.
Но мне вот интересно, что заявит мид рфии.
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26.03.2022 20:24 Ответить
Конечная цель США и коллективного Запада свернуть шею фашистскому путенскому режиму через его поражение в Украине. Если удастся ее достичь, то в мировой истории Байден останется великим Президентом США, даже если он не пойдет на второй срок.
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26.03.2022 20:33 Ответить
Байден останется великим Президентом США?
Подивимось. Поки не витягує.
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26.03.2022 20:45 Ответить
У тупорилої совкової вати немає любові до свободи
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26.03.2022 20:38 Ответить
Ви знаєте, ця людина (Путін. - ред.) не може залишитися при владі", - сказав американський лідер.

На секунду здалось, що звучало це оптимістично.
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26.03.2022 21:17 Ответить
Треба було сказати "не має залишатися при владі".
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26.03.2022 22:47 Ответить
 
 