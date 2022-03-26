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Россия "придушила" демократию у себя и пытается сделать это в других странах, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия "придушила демократию" своим вторжением в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он заявил во время выступления в Польше.

"Сегодня Россия подавила демократию и стремится сделать это где-нибудь еще, а не только на своей территории. Путин имеет наглость говорить, что он "денацифицирует Украину". Это ложь. Это просто цинично. Он это знает", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден
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На мацковских болотах, демократия всегда была матерным словом..
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26.03.2022 20:08 Ответить
Какая демократия там всю жизнь было стадо и барин.
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26.03.2022 20:09 Ответить
Мокшам демократія як п'ята лапа собаці.
Це раби. Вони хочуть запрягтись в ярмо.
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26.03.2022 20:11 Ответить
та уже, *****, душите у себя всех кацапов быстрее... А то уже за***али митинги с триколорами Пусть там у себя в барнаулах митингуют.
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26.03.2022 20:17 Ответить
Самым ублюдочным западным л(п)идером станет тот,кто призовет к диалогу ******.
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26.03.2022 20:41 Ответить
Ужасная речь Байдена. Минут 15 был в ужасе не мог понять почему. А потом бляха понял почему, в переводе с политического языка это звучало так "Даже не думай нанести ядерный удар по Польше" значит подразумевается что по Украиее можно. Это страшная горькая правда, сухой остаток этой подлой речи((
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26.03.2022 20:44 Ответить
Байден виступає, а ракети в сторону Європи летять
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26.03.2022 20:44 Ответить
Московськы нацисти не демократію в Україні хочуть придушити, а знищити Україну.
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26.03.2022 22:21 Ответить
 
 