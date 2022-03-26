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Данилов о Курилах, Нагорном Карабахе и Приднестровье: Вторые фронты против РФ очень помогли бы Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,российские,россияне,карабах

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что открытие дополнительных фронтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье очень помогло бы Украине.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только "утюжат" на сегодняшний день орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается в РФ, чтобы она помогла их войсками, но могу сказать, что оттуда войска снимали и отправляли на нашу страну, это было на прошлой неделе, мы отслеживали эти колонны, которые шли, и мы понимаем, что та помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится.

Кроме того, я хочу обратить внимание, что сегодня, после заявления Японии относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно к Японии, РФ начала учения, но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда.

Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но может сказать, что если будут открываться вторые фронты для РФ, которые она искусственно сделала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать", - пояснил секретарь СНБО.

В то же время Данилов отметил, что сейчас Грузия себя ведет "не слишком корректно".

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все бы сегодня занимались возвращением своих территорий. Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", - добавил он.

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Топ комментарии
+41
Армения просит рашку дать ей войска для защиты... Стесняюсь спросить,это она о тех войсках, которые тут по дорогам в канавах валяются?
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26.03.2022 20:25
+32
Мы единственная страна на постсоветском пространстве которая может дать п***** кацапам.
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26.03.2022 20:31
+28
Вже писав і напишу ще раз: єдина армія, у якої є яйця - це ЗСУ.
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26.03.2022 20:25
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А ти вже в Генштабі Путіна? Не тобі Шайгу звання генерала дав?
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28.03.2022 07:16 Ответить
ООО знову відпрацьовує гроші, от як таке можна патякати?
Наскрінять кацапи і по пабліках " відєш яж гаваріл хфашісті оні все вайні хатят"
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26.03.2022 20:48 Ответить
Африку надо против москалей поднимать...
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26.03.2022 20:48 Ответить
Больше половины пшеницы Сомали получала из Украины, на которую напала Россия, блокируя поставки, в этом году народам Африки и Сомали может грозить голод, что вы можете сделать? Либо просто умереть, либо помочь Украине-создав очаги напряжённости во всех местах присутствия России в Африке, убивайте россиян, спасайте Африку

More than half of the wheat Somalia received from Ukraine to which Russia attacked, blocking supplies, this year, the peoples of Africa and Somalia may threaten hunger, what can you do? Either just die or help Ukraine-creating foci of tension in all places of Russia's presence in Africa, kill Russians, save Africa
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26.03.2022 20:49 Ответить
Азербайжанские части (количество неясно) вошли, после обстрела позиций байрактарами, в зону ответственности параши в Карабахе. Подтверждено из Азербайджана. Да и в новостях уже мелькает.
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26.03.2022 20:52 Ответить
Кацапы верещат про "нож в спину"
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26.03.2022 21:00 Ответить
Уже 3-й день!
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26.03.2022 21:07 Ответить
Это в мокша-пабликах 3-й день. Их читать и слушать - себя не уважать. Я пока напрямую не убедился, ту "инфу" не воспринимал вообще.
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26.03.2022 21:58 Ответить
Там не дививсяа от армянськи взвили! Альджазіра підтвердила.
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26.03.2022 23:03 Ответить
https://caucasus.liveuamap.com/
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26.03.2022 20:53 Ответить
Идиот.
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26.03.2022 20:55 Ответить
Ну азербайджанцы этим вопросом уже занимаются
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26.03.2022 20:59 Ответить
я найбільші надії покладаю на Японію. але, чесно кажучи, усім їм логічніше зачекати, коли раша сама розвалиться. такі дії можливі лише у випадку укладання військово-політичного союзу з Україною
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26.03.2022 21:01 Ответить
Q: Але якби і Придністров'я...
A: Придністровє то є споконвічна українська земля, на якій року 1924 москва створила Молдавську АССР у складі Української ССР. Отже, ЗСУ мають повне право зайняти ПМР в будь який час на власний розсуд.
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26.03.2022 23:44 Ответить
Ні, тому що Україна цивілізована країна, яка дотримується міжнародних договорів. За вашею логікою рашка окупувала Крим.
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26.03.2022 23:56 Ответить
Ліквідація ПМР і передача історичних українських земель під молдавську юрисдикцію призведе не лише до їх остаточної втрати, але й до негайної анексіі Молдавіі Румунією, котра в роках 1918-1940 уже здійснила там геноцид україців і котра має територіальні претензіі на українську Буковину. Нічого спільного з цивілізацією і міжнародними договорами політика Румуніі не має.
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27.03.2022 00:20 Ответить
тут ви праві,нафіг нам та пмр,зайти винищити кацапську загрозу і хай Молдова наводить там лад
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27.03.2022 00:32 Ответить
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