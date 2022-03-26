Вступление Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях с РФ, но преимуществ вступления больше чем недостатков, - Ниинисте

Членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с РФ".

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он сказал, что преимущества от членства в НАТО превалируют негативные последствия, и что самое важное - найти решения для повышения безопасности его страны.

"Достаточная безопасность - это то, где финны могут чувствовать, что чрезвычайных ситуаций нет и не будет", - сказал Ниинисте, также добавив, что членство в альянсе обеспечит "наиболее возможную" безопасность.

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