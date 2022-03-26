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"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс", - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Быстрая и строгая цена – единственное, что заставит Россию изменить свой курс, вследствие беспрецедентных санкций экономика РФ сократится вдвое в ближайшие годы.

Об этом заявил президент США Джо Байден в своей речи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс. За дни этого вторжения Запад единодушно выступил с санкциями, чтобы нанести ущерб экономике России", - отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что в результате беспрецедентных санкций экономика России сократится вдвое в ближайшие годы.

"Она оценивалась как 11-я крупнейшая экономика в мире перед этим вторжением, а вскоре даже не будет в топ-20 в мире", - добавил президент США.

Также читайте: Украина не станет победой для РФ. Диктатор, пытающийся построить империю, не может остаться у власти, - Байден
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Топ комментарии
+7
Я за таку швидку й сувору ціну для кацапів:

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26.03.2022 20:44
+5
"Кадыровцы торгуют российскими солдатами", - такую информацию опубликовал нардеп Гончаренко

Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".

Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.

Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни
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26.03.2022 20:46
+5
А так и будет, так путлер по-любому нападет на страну НАТО
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26.03.2022 20:47
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Роки? Роки?!
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26.03.2022 20:38 Ответить
Ну да. А что хотел?
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26.03.2022 20:40 Ответить
А что от Украины останется за годы ? Это имеется ввиду. Ракет у параши еще полно.
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26.03.2022 20:48 Ответить
Швидка(в найближчі роки) і сувора ціна, швидкість , як в черепахи
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26.03.2022 20:44 Ответить
Я за таку швидку й сувору ціну для кацапів:

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26.03.2022 20:44 Ответить
А так и будет, так путлер по-любому нападет на страну НАТО
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26.03.2022 20:47 Ответить
це тому швидке ембарго, наприклад, на морепродукти, буде лише літом? Це не реанкарнація Флеша? Дуже швидко, може почекаємо слідуючого року, а то такими темпами аж передихнути нема часу.
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26.03.2022 20:45 Ответить
"Кадыровцы торгуют российскими солдатами", - такую информацию опубликовал нардеп Гончаренко

Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".

Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.

Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни
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26.03.2022 20:46 Ответить
Не удивлюсь, если правда
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26.03.2022 20:49 Ответить
на расее остановился строительный бизнес. тисячи людей без работы. грабят все что видят. тысячи москалей уже ограблены.
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26.03.2022 20:47 Ответить
Слово "ціна" вже оскомину набило.
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26.03.2022 20:49 Ответить
при владі бариги
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26.03.2022 20:56 Ответить
Клоун.
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26.03.2022 20:56 Ответить
Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. І Президент Байден помиляється, коли каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 21:16 Ответить
100%!
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26.03.2022 21:35 Ответить
Байден не может понять, что 80% населения могут быть зазомбированы.
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26.03.2022 21:38 Ответить
Да. Работаем продуманно, чётко, согласованно, методично и по всем направлениям... и под конец года будут результаты. Загасить агрессивного монстра накаченного нефтедолларами, ресурсами, оружием и морально деградированным населением быстро не получиться.
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26.03.2022 21:53 Ответить
Стратегия жёстких санкций к России в принципе верная при условии, что они последовательные, комплексные, всеобъемлющие и не имеют временных ограничений; то есть до полной ликвидации факторов угроз и всех возможных условий, которые такие угрозы порождают.
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26.03.2022 22:07 Ответить
 
 