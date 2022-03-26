"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс", - Байден
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Быстрая и строгая цена – единственное, что заставит Россию изменить свой курс, вследствие беспрецедентных санкций экономика РФ сократится вдвое в ближайшие годы.
Об этом заявил президент США Джо Байден в своей речи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс. За дни этого вторжения Запад единодушно выступил с санкциями, чтобы нанести ущерб экономике России", - отметил американский лидер.
Он подчеркнул, что в результате беспрецедентных санкций экономика России сократится вдвое в ближайшие годы.
"Она оценивалась как 11-я крупнейшая экономика в мире перед этим вторжением, а вскоре даже не будет в топ-20 в мире", - добавил президент США.
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Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".
Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.
Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни