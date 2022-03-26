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беженцы (1474) Польша (7490) Дуда (642)

Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, если партнеры не помогут – существует риск угрозы Польше и другим странам, – Зеленский в разговоре с Дудой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда провели видеоконференцию. Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба президента.

Анджей Дуда сообщил, что на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым.

Президенты, а также представители их офисов обсудили функционирование энергосистем Украины в единой энергетической сети Европы. Министры энергетики двух государств получили поручение продлить консультации после завершения разговора.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость предотвратить обстрелы украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

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"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

"Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – сказал Глава Украинского государства.

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Когда разговор между президентами подходил к концу, Львов получил воздушный удар российскими ракетами. Львов расположен в 50 километрах от польской границы.

После разговора Владимир Зеленский связался с защитниками Мариуполя, которые также сообщили, что город подвергается сокрушительным воздушным обстрелам. Несмотря на это, военные заверили, что решительно настроены защищать Мариуполь.

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Топ комментарии
+16
Друзья познаются в беде. Польша не германия. Спасибо тебе - ПОЛЬША, спасибо другим европейским странам, помогающим Украине бескорыстно и без лицемерия!
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26.03.2022 20:45
+15
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26.03.2022 20:53
+13
Дякую за все браття поляки. Ніколи не забудемо вашої допомоги і підтримки. Україна і Польща назавжди.
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26.03.2022 20:48
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Друзья познаются в беде. Польша не германия. Спасибо тебе - ПОЛЬША, спасибо другим европейским странам, помогающим Украине бескорыстно и без лицемерия!
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26.03.2022 20:45 Ответить
Дякую за все браття поляки. Ніколи не забудемо вашої допомоги і підтримки. Україна і Польща назавжди.
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26.03.2022 20:48 Ответить
Каюся ! Я раніше думав, що Польща нам не друг , але хочу вибачитися!
Я добровільно помилявся ...
Дорога Польща і Поляки якщо в вашому домі зось трапиться погане , все буду робити щоб вам допомогти і навіть більше
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26.03.2022 20:49 Ответить
Польша просто стала поруч.Добрий сусід,справжній друг ,надійний союзник.
Дякуємо брати словяни!
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26.03.2022 20:51 Ответить
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26.03.2022 20:53 Ответить
жителі Львова з 2014 року, а може навіть з 1939 року ПОПЕРЕДЖАЛИ жителів вастока України хто ворог і що таке руSSкій мір...

мені тут одна ватніца з Маріуполя ще в січні тринділа що Донбас обстрілювали ЗСУ...
а мої родичі переїхали з Сум на Західну Україну...і ніякої Польщі та Німечини НЕ хочуть бачити...так їм там добре...якось так....
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26.03.2022 22:53 Ответить
Яким чином передача літаків вплине "на унеможливити обстріли українських міст"?
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26.03.2022 21:54 Ответить
Ну це типу: "В мене є план і я його притримуюсь."
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27.03.2022 00:36 Ответить
Скоріше в когось є маніакальна хатєлка, але відсутній розум
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27.03.2022 08:46 Ответить
g
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27.03.2022 09:30 Ответить
 
 