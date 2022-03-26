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Украина озвучила США обновленные потребности ВСУ, ни по одной из позиций не было сказано: "нет, это невозможно", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украина передала США обновленные потребности ВСУ во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина в Варшаве.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас был очень хороший разговор, мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно нужды ВСУ, и эти нужды сегодня проговорил: о помощи, поддержке, и ни по одной из позиций не было сказано : "нет, это невозможно, это нереально", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+61
Генерал Залужний настоящий головнокомандувач. Респект як і іншим настоящим
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26.03.2022 20:49
+32
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26.03.2022 20:51
+26
И это радует и приближает победу!
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26.03.2022 20:49
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26.03.2022 20:49 Ответить
в перший день можуть все, а завтра оппа - ой третя світова, в нас болить голова
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26.03.2022 21:06 Ответить
Інтрига дня.
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26.03.2022 20:49 Ответить
И это радует и приближает победу!
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26.03.2022 20:49 Ответить
Генерал Залужний настоящий головнокомандувач. Респект як і іншим настоящим
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26.03.2022 20:49 Ответить
Возможно.
Только почему-то с июля 21 г. от него не было ни единого заявления о готовности ВСУ к возможной войне с Мордором. Всё устраивало? Даже штатная укомплектованность на уровне 60-70%?
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26.03.2022 21:37 Ответить
из расеи бегут все кто может. чтото крысы чуют.
у нас воет сирена.
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26.03.2022 20:51 Ответить
Ну і слава богу до них дійшло , що імпотентність це шлях до поразки) , процес пішов ....
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26.03.2022 20:51 Ответить
Авіаносну ударну групу просіть, навіть дві.
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26.03.2022 20:51 Ответить
Правильно, одну в Азовское море, другую в Чёрное. И ещё пяток бомберов В-2 с запасом бомб и ракет на сотню самолето-вылетов
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27.03.2022 15:34 Ответить
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26.03.2022 20:51 Ответить
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26.03.2022 20:56 Ответить
Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин



Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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26.03.2022 21:24 Ответить
из расеи бегут все кто может. чтото крысы чуют.
у нас воет сирена.
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26.03.2022 20:52 Ответить
Нафига ви це розказуєте,кому воно потрібне!?? Розкажете вже тоді, коли ця зброя добряче відпрацює по орках!
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26.03.2022 20:53 Ответить
Моральний дух... В деяких місцях нашим важко, але чиновники не розуміють, що там нема інтернету...
А з іншої сторони орки, вони вже обісрані, а тут приїде ще щось таке що ого... Треба щоб вони ще в вороніжі бігли до доктора і при ньому собі в руку стріляли
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26.03.2022 21:34 Ответить
мнение дырявых не интересует...
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26.03.2022 21:01 Ответить
Была раньше новость, что США думали, как поэкономней распилить старые, но рабочие томагавки. Не знаю, к чему я это. Просто вспомнилось)))
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26.03.2022 20:54 Ответить
Ихтамуженєт
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26.03.2022 20:56 Ответить
Это хорошо, но для этого нужно выйти из догорора про "бла-бла-бла ракет средней дальности в Эвропе". Так как платформ наземного базирования нету
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26.03.2022 21:16 Ответить
Как можно выйти из того чего нет? И предмета договора нет. И страны договора нет. И как доказать, что использовано именно это? Ведь его же нет! По воронке можно определить что бахнуло? - Нет. А значит и фактов использования - нет. Но использование - есть, а фактов - нет.
Все просто.
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26.03.2022 21:34 Ответить
Ай цвай полицай будет против, та много кто будет против в самой Эвропе....та много где в Мире будут против...а вот ХИМАРС это то что надо
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26.03.2022 22:12 Ответить
Амеробандєровци
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26.03.2022 20:54 Ответить
Скорее бы)
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26.03.2022 20:54 Ответить
Хелфайеры подвезут?
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26.03.2022 20:55 Ответить
Да, тебе подай тебе полный список, а ты бегом доложишь в *********!
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26.03.2022 20:58 Ответить
Уже бегу
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26.03.2022 21:05 Ответить
О, цікаві смаколики лаптям будуть)
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26.03.2022 20:56 Ответить
Попрошайки.Потрібно було забеспечувати ВСУ до війни всім необхідним,а не закатувати мільярди в асфальт.
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26.03.2022 20:56 Ответить
Два роки завалили ДОЗ, десятки тисяч звільнилось військовослужбовців і десятки льотчиків, бо не піднімали зарплату, не заказували в Луча Стугни, заморозили ракетні програми і т.д.
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26.03.2022 21:10 Ответить
Вилупку,як сьогодні нам допомагають дороги котрі відремонтувало твоє зе?Ти виродку уявляєш скільки на 130 мільярдів,витрачених у 2021 році на дороги,можна було забеспечити наші збройні сили?Впевнений що ні,бо мозгів нема як у решти зебілів.
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26.03.2022 22:03 Ответить
В країні , в якій з 2014 року іде ВІЙНА,як би її не називала наша влада,в першу чергу потрібно забеспечувати всім необхідним ЗСУ .У вартості доріг більше половини(70млрд.гривень у 2021)займає бітум,який зеленський закуповував в білорусів і кацапів.То чию економіку піднімав твій зеленський?Проблема в тому що у зебілів повністю відсутнє логічне мислення,зате рівень хамства такий же як і в їх президента.(я вам что-то должен...)
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26.03.2022 22:30 Ответить
Михайло, судячи з його слів, є порохоботом, не розуміючи, що його улюблений порох вже ніколи не буде президентом, і українці у своїх більшості голосували не за Зеленського, а проти пороха, який зі своїми свинарчуками розкрадав країну, що знаходилась у стані війни (і фактично обкрадав кожного українця) замість того, щоб витрачати більше коштів на озброєння. Інакше кажучи, в українців у парі порох-Зеленський просто не було іншого вибору. А порохоботи вважають, що праві тільки вони, в цьому вони на диво схожі на кацапських виродків. Окрім того, треба не захлинатись у своїй злості, не бризкати слюною на тих, хто думає не так, як він, а навчитись приймати вибір більшості, подобається комусь це чи ні. Зрештою це буде ознакою щонайменше хороших манер. А праві у всьому тільки невиховані люди, у яких до того ж відсутнє критичне мислення. А якщо людина ще й обмежена в своїх аргументах, то вона, не маючи змоги щось довести в чесному спорі, починає або лаятись, або просто намагається образити опонента, показуючи всій інтернетспільноті свою ницість і розумову обмеженість.
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26.03.2022 23:38 Ответить
Я не є прихильником ні зеленського ні порошенка,голосував за Кошулинського.Мене дивує ваша логіка,що це порошенко винен у тому, що зеленський в 2021 році витратив на дороги 130 млрд,а потрібно було на армію.Чому ви не бачите очевидного і звинувачуєте папєрєдніков?Щодо другого туру президентських виборів ви праві,+40% проголосувала проти порошенка .Можна запитання:за які особисті якості,за які заслуги,за які політичні погляди чи може ще щось,ви проголосували за зеленського?Я особисто бачив лише його ролі в кіно і сценки в кварталі,для мене це не аргумент,бо всі його тексти написані не зеленським,і не мають жодного відношення до реального життя.Прихильників зеленського я некоректно називаю зебілами,бо вони не можуть пояснити за що обрали зеленського в першому турі виборів.
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27.03.2022 10:30 Ответить
Васьа, що було, то було. Це факт.
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26.03.2022 21:28 Ответить
Про НАТО они тоже не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально"
Дурень думкою багатіє...
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26.03.2022 20:57 Ответить
Минитмены и Пискиперы
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26.03.2022 20:58 Ответить
Несколько тысяч Свитчблейд и мы перебьем всю кацапскую арту
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26.03.2022 20:59 Ответить
Омерика - страна чЮдес. Люблю Америку.
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26.03.2022 21:00 Ответить
Походу всякі локхід- мартени в ногах мають валятися щоб їх пустили перевірити системи ПВО, ракети і Глобал- хоуки в реальній протидії масованим ударам.
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26.03.2022 21:02 Ответить
значить скромні були вимоги.

потрібно просити: літаки; пво; турецькі безпілотники; протикорабельні ракетні комплекси; ракети великої дальності, щоб знищити аеродроми, з яких вилітає російська авіація.
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26.03.2022 21:04 Ответить
ПВО уверен просили
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26.03.2022 21:06 Ответить
Чмут казав що треба просити Хамери (котрі збирались поставити Афганістану) та стару бронетехніку, на кшталт М113. І ще можна попросити ХІМІРСи
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26.03.2022 21:09 Ответить
ти в курсі, що те що кажуть розраховано на "ту сторону" і воно ніфіга не співпадає, і на своїй дурній голові вони нову зброю скоріше відчують, ніж прочитають
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26.03.2022 21:10 Ответить
хочу відмітити тактовність Резнікова, який уточнив про консультацію із Залужним. хоча міг вдавати із себе павича та експерта
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26.03.2022 21:06 Ответить
После его рассказов про отсутствие "ударных группировок" на границе с Украиной,мало кто серьезно к нему относится,а Залужный уже авторитет.
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26.03.2022 21:24 Ответить
Завтра симонян скажет, что и американцы нацисты.
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26.03.2022 21:06 Ответить
Пока они могут сказать "да", уже и касапы могут закончиться..
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26.03.2022 21:07 Ответить
Кацапы скажут что обосрались потому что воевал с Гамерикой, была тьма абрамсов и Шварцнеггер на спитфаере
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26.03.2022 21:10 Ответить
Скажут ШварцНеггер Т-800 вообще на самом деле и его отпправили хохлобиндеровцам А ТО БЫ МЫ ЭТИХ ХАХЛОВ ДАВНО за 48 часов ушатали, но ТАМ терминатора подвезли из Пиндостана
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26.03.2022 21:18 Ответить
Не надо думать, что скажут кацапы. Вообще не надо.
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26.03.2022 21:26 Ответить
Так не думай, какие проблемы?
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26.03.2022 22:16 Ответить
Мамки рацєє, готуйте тару для купки вуглецю, т що останеться від ваших ви₽лядків))
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26.03.2022 21:20 Ответить
Сподіваюся, до переліку потреб ЗСУ усе ж таки були залучені спеціалісти, а не лише керівництво (яке найчастіше не знає тонкощів), бо зміна однієї букви в назві американського озброєння може означати більше, чим відмінності усіх Су-27/30/35/37/47/57/67 разом узятих.
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26.03.2022 21:57 Ответить
Droni kamikadze nuzni pobolse,,takze bylo interesno Himars MRLS oni jest daze do 500 kilometrov streliajet,eto bylo xoroso nakryt na takom rostojanije fasistov
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26.03.2022 22:16 Ответить
О, це серьйозна новина , це не пусте патякання Подоляка чи Люсі Абдристовича.
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26.03.2022 22:41 Ответить
Пох що скажуть урасєї.Їх слова пустий пердьож брехлива прапаганда.Хочу нагадати ми не попрошайки нам ніхто нічого не дає ми купуємо.На даний момент важпливо відправити у підводне плавання ті кляті корита що у сімферополі торпеда б їм під корму
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26.03.2022 22:47 Ответить
Ні не означає - так, на превеликий жаль. Ми подивимось що можна зробити, і так можна дивитись доволі довго.
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26.03.2022 23:24 Ответить
 
 