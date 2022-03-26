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Украина озвучила США обновленные потребности ВСУ, ни по одной из позиций не было сказано: "нет, это невозможно", - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина передала США обновленные потребности ВСУ во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина в Варшаве.
Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас был очень хороший разговор, мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно нужды ВСУ, и эти нужды сегодня проговорил: о помощи, поддержке, и ни по одной из позиций не было сказано : "нет, это невозможно, это нереально", - подчеркнул он.
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+61 Валентина Саюн
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показать весь комментарий26.03.2022 20:49
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Только почему-то с июля 21 г. от него не было ни единого заявления о готовности ВСУ к возможной войне с Мордором. Всё устраивало? Даже штатная укомплектованность на уровне 60-70%?
у нас воет сирена.
51 мин
Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
у нас воет сирена.
А з іншої сторони орки, вони вже обісрані, а тут приїде ще щось таке що ого... Треба щоб вони ще в вороніжі бігли до доктора і при ньому собі в руку стріляли
Все просто.
Дурень думкою багатіє...
потрібно просити: літаки; пво; турецькі безпілотники; протикорабельні ракетні комплекси; ракети великої дальності, щоб знищити аеродроми, з яких вилітає російська авіація.