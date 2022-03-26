Байден об экономике РФ после санкций: в ближайшие годы ВВП России сократится наполовину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что после введения санкций странами Запада, российская экономика сократится наполовину в ближайшие годы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своей речи в Варшаве.
"Из-за веса угрозы общий ответ Запада был таким быстрым и мощным", – заявил он. "Цена наказания – это единственное, что может вынудить Россию изменить свой курс".
Он перечислил меры, к которым прибегли США и союзники после начала Россией войны против Украины. В частности, блокирование российского центробанка от мировой финансовой системы и от военного фонда, который был спрятан по всему миру.
Байден также упомянул о нефтегазовом эмбарго и санкциях против 140 олигархов и их семей, которые заморозили такие активы как яхты, люксовые апартаменты и виллы. Частный сектор, продолжил он, также действует, и более 400 компаний остановили свой бизнес в РФ.
"Как следствие – рубль превратился в хлам", – заявил Байден (дословно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). В качестве примера он отметил, что теперь за один доллар можно приобрести 200 рублей.
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Вони виробляють тільки нафту і газ.
ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
підмосковний "Ашан"
Тільки, що стосується нафти, то 30% нафти китай бере.
https://tass.ru/info/14008857
Та росії взагалі не повинно бути. Ця територія має бути спалена з людьми.
Тільки так можна очистити світ від того зла
·2 ч
Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
і що толку з меншого ввп аж через два роки там, якщо бомби і ракети падають в Україні ПРЯМО ЗАРАЗ І ВЖЕ!!!!
біден, дай Україні ППО і літаки! ВЖЕ!