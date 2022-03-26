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Байден (2386) санкции (10624)

Байден об экономике РФ после санкций: в ближайшие годы ВВП России сократится наполовину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден заявил, что после введения санкций странами Запада, российская экономика сократится наполовину в ближайшие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своей речи в Варшаве.

"Из-за веса угрозы общий ответ Запада был таким быстрым и мощным", – заявил он. "Цена наказания – это единственное, что может вынудить Россию изменить свой курс".

Читайте: "Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс", - Байден

Он перечислил меры, к которым прибегли США и союзники после начала Россией войны против Украины. В частности, блокирование российского центробанка от мировой финансовой системы и от военного фонда, который был спрятан по всему миру.

Байден также упомянул о нефтегазовом эмбарго и санкциях против 140 олигархов и их семей, которые заморозили такие активы как яхты, люксовые апартаменты и виллы. Частный сектор, продолжил он, также действует, и более 400 компаний остановили свой бизнес в РФ.

"Как следствие – рубль превратился в хлам", – заявил Байден (дословно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). В качестве примера он отметил, что теперь за один доллар можно приобрести 200 рублей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия "придушила" демократию у себя и пытается сделать это в других странах, - Байден
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Топ комментарии
+19
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26.03.2022 21:00
+14
Треба, щоб у найближчі роки рассіі взагалі не стало.
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26.03.2022 20:58
+12
Яке наполовину?

Вони виробляють тільки нафту і газ.

ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
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26.03.2022 20:58
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Яке наполовину?

Вони виробляють тільки нафту і газ.

ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
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26.03.2022 20:58 Ответить
Навіщо такий примітив? Шапки збираєте?
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26.03.2022 21:06 Ответить
Ещё имеет значение качество ВВП. Если ограничить поставки нефти и газа, то кацапов действительно не будет денег. 90-е раем покажутся
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26.03.2022 21:11 Ответить
не совсем так, кацапы сделали выводы из совка .. не только теперь на трубе сидят .. первые в мире по торговле наркотиками на уровне государства .. а также по торговле людьми, органами, поддельными лекарствами и т.д. нужно слушать знающих людей, которые сбежали из оркостана, но были в теме ...
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26.03.2022 21:18 Ответить
Не потрібно ура-патріотичних лозунгів. В орків загальний експорт вуглеводнів в ЄС - 25%, а решта індуси і китай із задоволенням скуплять з вигідним дисконтом. Реальні проблеми у них почнуться років за 2-3, із-за неможливості нормально добувати бо нема технологій. Але питання в тому де наша економіка тоді буде.
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26.03.2022 22:06 Ответить
САНКЦІЇ рашці лише на користь!


підмосковний "Ашан"
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26.03.2022 22:09 Ответить
ПНХ,песмістичне чмо Наконечний...!
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26.03.2022 22:10 Ответить
Майже всі покупці - західні країни.

Тільки, що стосується нафти, то 30% нафти китай бере.

https://tass.ru/info/14008857
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26.03.2022 22:32 Ответить
Это фантазии русни. Какие, мол, мы хитрожопые, будем в Китай и Индию. Но хех с резьбой им уже готовится в виде вторичных санкций для посмевших торговать с прокаженными.
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26.03.2022 23:39 Ответить
А в рублях їхній ВВП навіть може зрости. Рашкованці з того будуть радіти і Пуйла прославляти.
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27.03.2022 01:01 Ответить
Треба, щоб у найближчі роки рассіі взагалі не стало.
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26.03.2022 20:58 Ответить
для этого делать что то нужно было ещё 8 лет назад, а не озабоченности выражать !
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26.03.2022 21:12 Ответить
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26.03.2022 20:59 Ответить
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26.03.2022 21:00 Ответить
Работай, старичок, работай енергийнише
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26.03.2022 21:01 Ответить
*****. "Найближчих років", при такій поведінці імпотентів з НАТИ, не буде...
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26.03.2022 21:03 Ответить
Всё и всех, на раССеи, делим на два..
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26.03.2022 21:04 Ответить
Так то на радость рускаму человеку.
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26.03.2022 21:05 Ответить
Останнє що цікавить ерефію це економіка. Інакше ніякої війни не було б.
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26.03.2022 21:05 Ответить
Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. І коли Президент Байден помиляється, коли каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це насення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 21:06 Ответить
в нюрике нашли в канаве еще одного русака. тело никто забирать не собирается.
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26.03.2022 21:08 Ответить
Подивися щойно фільм "Цвна правди"....

Та росії взагалі не повинно бути. Ця територія має бути спалена з людьми.

Тільки так можна очистити світ від того зла
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26.03.2022 21:09 Ответить
Появится новое зло. Есть видимо какие то правила бытия, что было белое и чёрное, чуть более чёрное, чуть более белое. Ну типа что бы баланс был
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26.03.2022 21:13 Ответить
от куда там взялись люди ? зомби людьми не называют ...
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26.03.2022 21:14 Ответить
Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:11 Ответить
показали по ящику ублюдка который тырил гумпомощь. рожа в крови. сказал шо теперь будет возить все бесплатно. слабо верится.
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26.03.2022 21:12 Ответить
якI роки ви що кацапстан мае розсипатись на шматки i перестати iснувати на все про все 3-5 мiсяцiв максимум
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26.03.2022 21:18 Ответить
У Байдена сплошные ошибки. Он совершенно не понимает менталитет россиян. Они сами отгораживаются от западного мира, а он им только в этом помогает. Все эти санкции они действительно на пользу путина, потому, что дают ему козырь, эффект окруженной крепости. К тому же путин хорошо подготовил страну к блокаде. Второй козырь, это их продовольственная безопасность. Что ни говорите, а сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность он в россии поднял. Третий козырь, при наличии дешевого газа и нефти и в связи с этим дешевых удобрений, ГСМ, тепловой и электрической энергии, его промышленность может сто лет вариться в собственном соку без внешнего мира. А тут ещё и великие страны, Индия, Китай, льют воду не на мельницу Байдена. И весь Мусульманский мир, особенно Арабский, даже сегодня не поддержал санкции. В общем рубка на взаимное истощение будет мирового масштаба.
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26.03.2022 21:44 Ответить
Нажаль, це правда. Розвідка у них хороша, а аналітика погана. Крім санкцій вони ВЖЕ мають постачати нам зброю максимально багато і максимально швидко, поки ормія орків не оговталась від нашого удару. А вони соплі жують, особливо німці. Боягузи. Не розуміють що ***** хоче великої війни тому що воно *****.
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26.03.2022 22:10 Ответить
Головне, щоб населення скоротилося, і чим сильніше - тим краще.
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26.03.2022 21:58 Ответить
Уровень экономической интеграции и кооперации Запада с Россией был неоправданно и непозволительно высоким, вплоть до серьёзных угроз собственной безопасности. Время исправлять допущенные ошибки всеми доступными средствами.
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26.03.2022 22:14 Ответить
Как это ВВП уменьшится в 2 раза? Будет всего 80+ см? И почему столько ждать ? Что, некому его сразу порубать на двое?
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26.03.2022 22:33 Ответить
і що? іран і північна корея ДЕСЯТИЛІТТЯМИ живуть під санкціями і який результат? НІЯКИЙ!!!

і що толку з меншого ввп аж через два роки там, якщо бомби і ракети падають в Україні ПРЯМО ЗАРАЗ І ВЖЕ!!!!

біден, дай Україні ППО і літаки! ВЖЕ!
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26.03.2022 22:44 Ответить
Це тому що, кацапстан плював на санкції і постачав цим країнам все необхідне для озброєння.
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26.03.2022 23:04 Ответить
Це при умові, що Україна, як жертва агресії, не попросить про послаблення чи скасування накладених санкцій, звичайно, чи укладе мирний договір на колаборантських переговорах.
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26.03.2022 23:02 Ответить
 
 