Защитники Мариуполя из "Азова" за 26 марта уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки 26 марта защитники Мариуполя из полка НГУ "Азов" уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале полка.
"Азовцы продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы полка "Азов" сегодня на улицах Мариуполя уничтожили 3 танка и подбили 1 БМД врага. Еще раз напоминаем российским военным - здесь вы найдете только смерть!", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+19 ПравдаЛюбка
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+15 время
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51 мин
Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
@NeDobrui
·
14 ч
Тринитротолуол орки пихают в магазины, работает на размыкание, нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять и взрыв, фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись в первые.
Попередьте ввесь особовий склад!!!
@SergejTalk
·
34 мин
Пока российская армия совершает героические победы под славной Чернобаевкой, Азербайджан всадил ей в спину... Продолжите фразу.
3 mins ·
А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.