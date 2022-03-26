Защитники Мариуполя из "Азова" за 26 марта уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов

За сутки 26 марта защитники Мариуполя из полка НГУ "Азов" уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале полка.

"Азовцы продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы полка "Азов" сегодня на улицах Мариуполя уничтожили 3 танка и подбили 1 БМД врага. Еще раз напоминаем российским военным - здесь вы найдете только смерть!", - отмечается в сообщении.

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