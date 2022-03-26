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Мариуполь (5563) Азов (697)

Защитники Мариуполя из "Азова" за 26 марта уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,окупант,техніка,знищена

За сутки 26 марта защитники Мариуполя из полка НГУ "Азов" уничтожили 3 танка и 1 БМД оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале полка.

"Азовцы продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы полка "Азов" сегодня на улицах Мариуполя уничтожили 3 танка и подбили 1 БМД врага. Еще раз напоминаем российским военным - здесь вы найдете только смерть!", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем драться до последнего", - командир "Азова" Прокопенко об обороне Мариуполя
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Топ комментарии
+19
.
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26.03.2022 21:29
+17
Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин

Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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26.03.2022 21:25
+15
Низький поклін захисникам Маріуполя.
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26.03.2022 21:30
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Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин

Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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26.03.2022 21:25 Ответить
Dmitro Ne dobrui


@NeDobrui

·
14 ч



Тринитротолуол орки пихают в магазины, работает на размыкание, нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять и взрыв, фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись в первые.
Попередьте ввесь особовий склад!!!

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26.03.2022 21:35 Ответить
.
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26.03.2022 21:29 Ответить
Низький поклін захисникам Маріуполя.
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26.03.2022 21:30 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
34 мин



Пока российская армия совершает героические победы под славной Чернобаевкой, Азербайджан всадил ей в спину... Продолжите фразу.
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26.03.2022 21:30 Ответить
Тюркско-османский буй.
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26.03.2022 21:35 Ответить
Чуть пониже спины
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26.03.2022 21:50 Ответить
а я еще позавчера говорил. еще казахи на низком старте.
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26.03.2022 22:06 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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26.03.2022 21:38 Ответить
Может так надо, я не спец, но хотелось бы как-то по-другому...
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26.03.2022 21:43 Ответить
Taras Chornovil

3 mins ·



А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.
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26.03.2022 22:02 Ответить
самих зажмуреных орков уже никто не считает
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26.03.2022 22:31 Ответить
👌👍👌
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26.03.2022 22:31 Ответить
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26.03.2022 23:05 Ответить
 
 