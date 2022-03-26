Рашисты в Херсонской области похитили активиста Козлова: Увезли в неизвестном направлении, связи с мужчиной нет

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинцев. В Херсонской области накануне вечером они задержали местного активиста Олега Козлова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщили местные жители.

Они рассказали, что Олега Николаевича Козлова из Белозерки в Херсонской области, 25 марта вечером задержали российские оккупанты. Мужчину увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время его телефон выключен. Судьба украинца неизвестна.

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