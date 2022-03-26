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Рашисты в Херсонской области похитили активиста Козлова: Увезли в неизвестном направлении, связи с мужчиной нет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

козлов

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинцев. В Херсонской области накануне вечером они задержали местного активиста Олега Козлова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщили местные жители.

Они рассказали, что Олега Николаевича Козлова из Белозерки в Херсонской области, 25 марта вечером задержали российские оккупанты. Мужчину увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время его телефон выключен. Судьба украинца неизвестна.

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На все что способна казлиная армия это похищать людей. Пуйлоскот гофноармия террористов и мародеров.
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26.03.2022 21:32 Ответить
Опять нихрена не понял. Как можно быть открытым активистом на окуппированной территории? Партизан, подпольщик, диверсант - понимаю, но здесь туплю, извините.
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26.03.2022 21:39 Ответить
Зрадників зкацаплених достатньо було…
Тупити так не треба…
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26.03.2022 21:42 Ответить
Зкацаплені гниди і зрадили Українця …
Живуть же поруч… сліди залишилися..
За усе, гниди, відповідатимуть після ПОСІВНОЇ !!
Слава Україні!!!
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26.03.2022 21:39 Ответить
Боже, поможи
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26.03.2022 21:48 Ответить
 
 