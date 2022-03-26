На Восточном направлении за 26 марта отбиты 4 атаки, уничтожены 60 оккупантов, 5 танков, 6 БМП, - ОТУ "Восток"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 20.00, 26.03.2022 года, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отбили 4 атаки российско-фашистских сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 60; танки – 5; БМП – 6; АД – 1
Российские фашисты так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло из украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов".
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оззи
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оззи
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