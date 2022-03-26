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В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета.
Об этом в Facebook сообщает Волынская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим впоследствии", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Сергій Матвієнко b61c3773
показать весь комментарий26.03.2022 21:39
+3 Руслан Вовчук 22efa89a
показать весь комментарий26.03.2022 21:42
+2 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий26.03.2022 21:43
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Пожалуйста, подождите...
Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.
Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.
Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.
Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.
Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
Я так розумію ***** пускає по 5-6 ракет бо знає половину приземлять а парочка долетить , щоб не було твльки дублювання роботи по цілям між нашим про і польським
Будь-яка РЛС передає дані в режимі реального часу і показує як рухається об'єкт. Інакше як би їх збивала українське ППО?
120км - це максимальна дальність, яка значно менша для крилатих та балістичних ракет.
Для максимальної ефективності краще розташовувати ЗРК перед зоною, що прикривається.
Тим більш випромінення фазованої решітки РЛС Петріота не можна сплутати з доплеровською РЛС С-300.
А що є ефективним для збиття ракет?
Почитай якісь мурзілки про ППО, я не збираюсь тут курс маладова байца набирати.
и вообще мир дружба.