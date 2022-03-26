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В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета.

Об этом в Facebook сообщает Волынская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим впоследствии", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Говорять, що польські радіо-локаційні установки всю територію України продивляються.

Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.

Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.

Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.

Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.

Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
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26.03.2022 21:39
+3
Десь збито, десь прилетіло. Луплять по нафтобазах(
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26.03.2022 21:42
+2
Де у вас і що воєт?
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26.03.2022 21:43
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Да. Було. Вже ніби не стріляють.
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26.03.2022 21:35 Ответить
у нас воет. целый день.
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26.03.2022 21:38 Ответить
Де у вас і що воєт?
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26.03.2022 21:43 Ответить
сирена. Львов.
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26.03.2022 21:44 Ответить
Вийшов подихати повітрям, побачив, як на горизонті щось блиснуло, а потім вибухнуло. Пішов в хату. Ківерці.
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26.03.2022 21:38 Ответить
со вспышек нужно - приучать себя - падать на землю. а то в следующий раз вернуться может не получиться.
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27.03.2022 01:22 Ответить
Говорять, що польські радіо-локаційні установки всю територію України продивляються.

Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.

Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.

Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.

Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.

Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
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26.03.2022 21:39 Ответить
Слушна ідея , гадаю так і буде зовсім скоро
Я так розумію ***** пускає по 5-6 ракет бо знає половину приземлять а парочка долетить , щоб не було твльки дублювання роботи по цілям між нашим про і польським
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26.03.2022 21:43 Ответить
Застосування авіації для збиття ракет - не є ефективною, тим більш української авіації.
Будь-яка РЛС передає дані в режимі реального часу і показує як рухається об'єкт. Інакше як би їх збивала українське ППО?
120км - це максимальна дальність, яка значно менша для крилатих та балістичних ракет.
Для максимальної ефективності краще розташовувати ЗРК перед зоною, що прикривається.
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26.03.2022 22:09 Ответить
Потім польські Петріот могли б і далі заїхати. В випадку наступу кацапських військ (а це все видно по безпілотникам, як і куди вони переміщаються) - ці комплекси могли б вернутись до себе в Польщу, і ніхто б про них не знав.
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26.03.2022 22:23 Ответить
Це навряд - з космосу все видно.
Тим більш випромінення фазованої решітки РЛС Петріота не можна сплутати з доплеровською РЛС С-300.
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26.03.2022 22:35 Ответить
ти хочеш сказати з космосу по віпроміненню видно де стоїть пво?
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26.03.2022 22:48 Ответить
"Застосування авіації для збиття ракет - не є ефективною"

А що є ефективним для збиття ракет?
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26.03.2022 22:24 Ответить
ЗРК
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26.03.2022 22:31 Ответить
не эффективно, но возможно. если скорость дозвуковая, ракета низколетящая "крылатая" и ее каким-либо образом мониторят\передают в реальном режиме (спутник\видеокамеры) и есть авиация в районе - то вполне. ну или если есть куча аналогов "шилок" по всей зоне и опять же мониторинг \ централизованный контроль. но все это нужно было делать до начала массированной агрессии.
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27.03.2022 00:52 Ответить
Повітряні об'єкти (у т.ч. крилаті ракети) не відслідковуються відосіками у тік-токє, для цього застосовуються РЛС, як наземні, так і на літаках. Час реакції зі застосуванням літаків буде у рази довшим, ніж у випадку ЗРК.
Почитай якісь мурзілки про ППО, я не збираюсь тут курс маладова байца набирати.
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27.03.2022 08:40 Ответить
про у поляков это нато, а не личная собственность. а тут и один дедушка и второй "не воюют" и вообще мир дружба.
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27.03.2022 01:25 Ответить
Ні, це саме ППО Польщі, у НАТО взагалі власних військ майже немає, тому усі ці заклики з Банкової і виглядають так непрофесійно.
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27.03.2022 08:42 Ответить
ой ли. имхо, именно пво натовское, имхо, потому что ракеты - они могут пролететь все ес за минуты. а поскольку "мир дружба" и байденовское "мы не воюем с россией, мы вообще на другом континенте это не наши проблемы" то и пво молчит.
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27.03.2022 19:29 Ответить
Не думаю, що у НАТО є ППО взагалі
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31.03.2022 10:01 Ответить
Все ближче до наших братів поляків дивлюся , ***** хоче таким чином показати , що він не поважає Містера Презедента
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26.03.2022 21:40 Ответить
Десь збито, десь прилетіло. Луплять по нафтобазах(
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26.03.2022 21:42 Ответить
я все думав де ж наше пво. Чому прилітає по містам. А вони на заході.
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26.03.2022 22:48 Ответить
 
 