В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета, - ОВА

В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета.

Об этом в Facebook сообщает Волынская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим впоследствии", - говорится в сообщении.

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