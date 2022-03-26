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Зеленский провел "конструктивный разговор" с премьером Болгарии Петковым - говорили об остановке гуманитарной катастрофы в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

петков

Президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивные переговоры с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Провел конструктивный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Проинформировал о ходе противодействия российской агрессии. Обсудили критическую гуманитарную ситуацию в украинских городах и селах. Должны совместно остановить гуманитарную катастрофу!" - отмечается в сообщении.

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а что пропуйловский президент Радев? молчит?
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26.03.2022 21:45 Ответить
никто не собирается в болгарию. чем они помогут. обычная летняя наливайка.
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26.03.2022 21:50 Ответить
Зелёнкин, болгары уже поплыли, просто целку строят. Дожимай. Вот здесь можно и понаглее.
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26.03.2022 21:57 Ответить
Спасибо за европейскую позицию премьера Болгарии, всё предприятия, которые работали с ***********, стоят.
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26.03.2022 22:09 Ответить
В чому конструктив?
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26.03.2022 22:22 Ответить
ТРЕБА ПОДЯКУВАТИ ЗА ТЕ ЩО ХОЧА Б БІЖЕНЦІВ НОРМАЛЬНО ПРИЙНЯЛИ.
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26.03.2022 22:43 Ответить
В Болгарии процесс реальной декоммунизации еще не начинался. Отсюда их симпатии к путинской России. Имеет смысл выставлять болгарский истэблишмент на публичный показ мирового уровня именно в этом свете.
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26.03.2022 22:44 Ответить
 
 