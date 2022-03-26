Путин хотел меньшего присутствия НАТО на границах РФ, теперь он имееет большее присутствие, - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что война против Украины является стратегическим провалом России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Несмотря на жестокость Владимира Путина, не должно быть никаких сомнений, что эта война уже является стратегическим провалом для России", - заявил Байден.

По его словам, российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.

"Вместо того, чтобы сломать украинскую решимость, российские жестокие тактики укрепили решимость. Вместо того, чтобы разъединить НАТО, Запад теперь сильнее и более объединен, чем был раньше. Россия хотела меньшего присутствия НАТО на ее границе, но теперь он (Путин - ред.) имеет более сильное присутствие, большее присутствие", - подчеркнул американский лидер.

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