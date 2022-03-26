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Путин хотел меньшего присутствия НАТО на границах РФ, теперь он имееет большее присутствие, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что война против Украины является стратегическим провалом России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Несмотря на жестокость Владимира Путина, не должно быть никаких сомнений, что эта война уже является стратегическим провалом для России", - заявил Байден.

По его словам, российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.

"Вместо того, чтобы сломать украинскую решимость, российские жестокие тактики укрепили решимость. Вместо того, чтобы разъединить НАТО, Запад теперь сильнее и более объединен, чем был раньше. Россия хотела меньшего присутствия НАТО на ее границе, но теперь он (Путин - ред.) имеет более сильное присутствие, большее присутствие", - подчеркнул американский лидер.

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Топ комментарии
+34
Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 22:10
+29
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26.03.2022 22:12
+24
До ЗЄшашличків.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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26.03.2022 22:15
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На те воной ***** , в ньгож все навпаки
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26.03.2022 22:09 Ответить
Не НАТО беспокоило *****. С Латвии до москвьі ближе чем с Украины. Оно искало хоть какой-то повод для войны
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26.03.2022 22:44 Ответить
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26.03.2022 23:11 Ответить
Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 22:10 Ответить
Я гадаю Кулеба це давно почснив Блінкену , а той вже зуміє пояснити це великому Дідові
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26.03.2022 22:14 Ответить
Ну судячи з промови Байден, то коли вона готувалася, цього розуміння не було і вони не дивилися навіть на останні соцопитування в фашистії з цього приводу. А змінити парадигму досить важко може бути, якщо не спілкуватися з цими виродками безпосередньо, а дивитися тільки на опитування. А ці виродки дійсно такі і є у більшості своїй, гнилі, втрачені для цивілізації тіні душ людей.
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26.03.2022 22:47 Ответить
Украинцы рады за страны НАТО
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26.03.2022 22:10 Ответить
Раіська має розкластись.
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26.03.2022 22:11 Ответить
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26.03.2022 22:12 Ответить
Кстати ДА=>(уйло добилось совсем противоположного……
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26.03.2022 22:13 Ответить
Треба ще ядерні ракети поставити в Прибалтиці.

путін же боявся, що ядерні ракети поставить НАТО в Україні.
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26.03.2022 22:13 Ответить
Он читает тексты форумов 2014 года.
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26.03.2022 22:14 Ответить
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26.03.2022 22:15 Ответить
Вибач, але для кого ця картинка. Громадяни перерахованих тобою країн навряд чи знають українську.
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26.03.2022 22:21 Ответить
Китаю хоть щось даси ?
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26.03.2022 22:25 Ответить
Телефон куплю на алібазарі, достатньо, як думаєш?
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26.03.2022 22:54 Ответить
це твої прав, а я про обов'язки
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26.03.2022 23:26 Ответить
На дедушку прям не нарадуюсь. Он скоро объявит, что 2х2=4
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26.03.2022 22:15 Ответить
До ЗЄшашличків.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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26.03.2022 22:15 Ответить
***….скільки можна? Я
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26.03.2022 22:26 Ответить
Щойно, пресс служба Білого дому

Байден: Павло Шофте звиздун, я такого не казав.
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26.03.2022 22:49 Ответить
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27.03.2022 00:04 Ответить
***, відверто. Потрібно ж було кудись дівати угрупування яке в Афганісталі було. Ще й за спільні кошти НАТО. А нам потрібна зброя. Багато високоточної зброї в тому числі наступальної, танки, літаки, ППО нормальне, а не дивитися як з-за кордонону всі нас морально підтримують.
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26.03.2022 22:16 Ответить
Они спецом там все оставили чтобы талибы Таджикистан у ху.ла оттяпали.
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26.03.2022 22:22 Ответить
Попри шалені витрати, вони не хотіли на декілька фронтів розриватись, серед іншого, бо тоді Китай та Рашка лякали нападом на Тайвань та Україну. А по-друге, американці бачили що Афганістану вони вже не авторитет і не гарантії. Ну то й до побачення! Те як здавалися талібам без бою, подекуди цілими батальонами (!!!), афганські військові зайвий раз довело правоту США, щодо виходу із "країни НЕВДЯЧНИХ СВИНІВ"! А щодо "морально" то як у вас взагалі язик повертається це казати, та рука не здригається це писати??? Я розумію вашу емоцію, бо сам молюся за поставки важкого озброєння та ППО, але Захід поволі усвідомлює, що ця справа не любить розголосу.
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27.03.2022 01:36 Ответить
Ху.ло выдернул чеку с гранаты и бросил гранату себе в трусы. Это подлинный перевод слов Байдена.
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26.03.2022 22:16 Ответить
у нас пропал свет. мож куда прилетело.
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26.03.2022 22:17 Ответить
стратех уле
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26.03.2022 22:19 Ответить
**** просто хотів знищити Україну, бо вона заважаємо йому жити.
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26.03.2022 22:21 Ответить
Львов. света нет. видно кудато попали. херово.
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26.03.2022 22:21 Ответить
Ага. В русску православну церкву. Вона за двісті метрів від метро. Того що на набережній Львова. Воно одне біля пам'ятника Леніна.
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26.03.2022 22:30 Ответить
сарказм не уместен.
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26.03.2022 22:33 Ответить
Ну добре в Атомну станцію ту що на вулиці Степана Бандери влучили ракети. Всі три.
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26.03.2022 22:36 Ответить
помолчи урод.
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26.03.2022 22:54 Ответить
Ватанчик бомбити пуканчик? Мабуть ти вже помітив новину на цензорів, що всі три ракети збито. Тому світло у тебе знову є. Вмикай.
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26.03.2022 23:02 Ответить
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26.03.2022 22:37 Ответить
Так то оно так насчёт НАТО сейчас, но ********** сознательно шёл на полный захват Украины, выходит на сближение границ со странами НАТО. Поэтому предлог распространения НАТО, это просто предлог для оправдания и поддержки кровавой захватнической войны своим перепуганным НАТОй рабсейским зомбированым быдлом.
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26.03.2022 22:25 Ответить
Так і здохнеш, падаль, у своєму бункері, курва недороблена.
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26.03.2022 22:28 Ответить
Сухии цифры - кто есть кто.

Эстония оказала военную помощь Украине в 6 раз больше чем Германия. При этом экономика Германии в 65 раз больше, чем Эстонии
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26.03.2022 22:32 Ответить
А де ж сухі цифри?
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26.03.2022 22:38 Ответить
***** образилося що це тавро йому набили українці з цим воно здохне і багато поколінь будуть плювати в бік параші...
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26.03.2022 22:35 Ответить
***** хотело захапать Украину.
НАТО просто повод для отвода глаз. Байден выглядит дурачком если правда думает что проблема была в НАТО.
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26.03.2022 22:36 Ответить
Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что ***** превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги
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26.03.2022 22:57 Ответить
Вооруженные силы Абхазии приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил министр обороны непризнанной страны Владимир Ануа.

По его словам, причина такого решения - учения НАТО в Грузии.
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26.03.2022 23:06 Ответить
**** взагалі то хоче знищити НАТО, а обісраний байден мичить про якусь присутність....
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26.03.2022 23:52 Ответить
Сам ти обісраний, троляка!
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27.03.2022 01:38 Ответить
 
 