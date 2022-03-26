Путин хотел меньшего присутствия НАТО на границах РФ, теперь он имееет большее присутствие, - Байден
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что война против Украины является стратегическим провалом России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Несмотря на жестокость Владимира Путина, не должно быть никаких сомнений, что эта война уже является стратегическим провалом для России", - заявил Байден.
По его словам, российские силы в Украине столкнулись с силой мужественного и жесткого украинского сопротивления.
"Вместо того, чтобы сломать украинскую решимость, российские жестокие тактики укрепили решимость. Вместо того, чтобы разъединить НАТО, Запад теперь сильнее и более объединен, чем был раньше. Россия хотела меньшего присутствия НАТО на ее границе, но теперь он (Путин - ред.) имеет более сильное присутствие, большее присутствие", - подчеркнул американский лидер.
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путін же боявся, що ядерні ракети поставить НАТО в Україні.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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НАТО просто повод для отвода глаз. Байден выглядит дурачком если правда думает что проблема была в НАТО.
По его словам, причина такого решения - учения НАТО в Грузии.