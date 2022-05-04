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Волынь (924) ракеты (2746)

На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории республики Беларусь, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Вечером 26 марта враг нанес ракетные удары по Волынской области. Все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил заместитель председателя ОВА Андрей Ярмольский.

"На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории Республики Беларусь", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета, - ОВА
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Топ комментарии
+17
А можна ище раз абращение биларуской студентки к украинцам пасматреть?
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26.03.2022 22:48
+7
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26.03.2022 22:46
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26.03.2022 22:46 Ответить
А можна ище раз абращение биларуской студентки к украинцам пасматреть?
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26.03.2022 22:48 Ответить
це котре,бо я щось напевно пропустив?)
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27.03.2022 00:23 Ответить
А що, їх було декілька?
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27.03.2022 00:27 Ответить
та я й першого не видів,якось не цікаво шо ті "апазіціанєри" калякають)але тут захотілось глянути може там якась мисля родилась...
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27.03.2022 00:41 Ответить
Тоді навіть не напружуйся. Мисля - "мишебратья". Все, крапка.
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27.03.2022 00:43 Ответить
ой яке воно конченне,ясно "поцреотик" порвався йди сраку заший бо продує)))
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27.03.2022 01:40 Ответить
Можна одне питання - чого вас, ************, завжди на "срачні" теми тягне? Навіть, незважаючи, що це пряме "паліво", ви - как бабочка к огню...
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27.03.2022 01:47 Ответить
хто про що а долбойоб якому правда рило ріже все про сраки йди зашийся бо скоро ходити не зможеш
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27.03.2022 14:39 Ответить
Нет такой страны Бялорусия!
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26.03.2022 22:52 Ответить
"сапсан" уже вылетел в ответку.
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26.03.2022 23:09 Ответить
Мне кажется или ракет всё таки заметно больше стали сбивать?
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26.03.2022 23:56 Ответить
Не знаю, більше чи ні, а от кількість нафтобаз в Україні стрімко зменшується...
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27.03.2022 00:47 Ответить
Вообще, как по мне наша позиция по Белоруси беззубая, давно поря объявить, что вылет авиации и ракет с их территории это фактическое объявление войны и ******* по их аэропортам, которые мы в состоянии достать. Да да, стратег мамкин, не говорите )))))
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27.03.2022 00:04 Ответить
Казус беллі на казусі беллі сидить та казусом беллі погоняє, а влада не хоче напад нападом називати. Це що, заохочення тирана Лукашенко???
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27.03.2022 01:19 Ответить
Вчора орки в західному напрямку, дуже збуджені були.
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27.03.2022 08:44 Ответить
 
 