На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории республики Беларусь, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 26 марта враг нанес ракетные удары по Волынской области. Все ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил заместитель председателя ОВА Андрей Ярмольский.
"На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории Республики Беларусь", – сказал он.
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