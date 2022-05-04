На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории республики Беларусь, - ОВА

Вечером 26 марта враг нанес ракетные удары по Волынской области. Все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил заместитель председателя ОВА Андрей Ярмольский.

"На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории Республики Беларусь", – сказал он.

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