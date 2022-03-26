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В Белом доме заявили, что Байден не призывал к смене режима в России, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден не призывает к смене режима в России.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мнение президента заключалось в том, что Путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима", - сказал чиновник Белого дома.
Он отметил, что слов Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", не было в его подготовленном выступлении.
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Олександр Бригинець@bryhynets
2 ч
Ключове з промови Байдена:
«Путін не повинен залишатися при владі!»
Я це зрозумію так: хочете компромісу - приберіть *****, а не приберете - росії не буде
Другий варіант мені видається реальнішим
Фото: s.e-osetia.ru
Герои
Об этом рассказал военный эксперт Олег Марзоев:
«При исполнении воинского долга геройски погиб наш боевой товарищ, подполковник Гашиятуллин Руслан Рамазанович .
Мужественный офицер 58-й армии, ветеран боевых действий, он был настоящим профессионалом военного дела, проходил службу в спецназе ГРУ, а последние годы жизни связали его с Аланией, которую он полюбил всем сердцем. Отношение Руслана передают и слова его сестры: «...мой брат не был уроженцем Осетии, но отдал жизнь под флагом республики...».
Командир батальона, он во время специальной военной операции шел в бой впереди своих подчиненных, сохраняя верность долгу и Присяге.
Жизнь Руслана оборвалась в ожесточенном сражении на подступах к Днепру. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось избежать больших потерь...
Ему было 40 лет. Без отца остались четверо сыновей.
Военная панихида прошла 24 марта на его малой Родине, в далёком селе Сафакулево Курганской области... Он отдал свою жизнь, чтобы чьи-то сыновья вернулись живыми домой..
Покойся с миром, брат. Вечная память и слава офицеру!»
Земля вам цвяхами та прокляття на усіх ваших *********, нехай живуть у злиднях та здохнуть від голоду у канаві.
Його не цікавить , залишиться ху@ло на посаді чи ні ,
Він чітко сказав , що путлєру не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном, крапка!
яке він там *****? це задрот якийсь. що голос, що сам.
роблю собі висновок - він звичайно е#нутий, як казав Нємцов, але кацапня ще більше е#нута, якщо її таке понад двадцять років обкрадає і чморить
Белый дом - перепуганное чмо.
Все понятно.
В словах не шукають правди, особливо під час війни, правда тільки в конкретних діях, от по них і треба судити
Он отметил, что слов Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", не было в его подготовленном выступлении.
Источник: https://censor.net/ru/n3328910
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
Тільки Японія,Польща і Азербайджан показали свої яйця!
Ще вибачення бігом настрочіть.
Ви діду ретельніше спічики складайте та інструктуйте і таблетки правильні не забувайте давати, а то весь світ регоче, що після мало не кожного виступу / заяви деменційного треба уточнення і поправки озвучувати.