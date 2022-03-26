Ермак: Ракетными ударами по Львову оккупанты пытаются запугать украинцев и дипломатов, которые там находятся
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракетные удары, которые российские оккупанты нанесли Львову 26 марта, являются попыткой запугать людей, проживающих в этом городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в телеграмме высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, которые находятся в городе", – написал он.
Глава ОП заявил, что "Украину точно не испугать такими преступлениями россиян".
"А западным партнерам хочу еще раз сказать: закройте небо, покажите силу такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской", – призвал Ермак.
Львов сегодня обстреливали двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар.
В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/FjynUyPsPcs
https://t.me/military_az/15597
Це саме той дЄрмак, який злив операцію вагнерівців і який до війни підозрювався в співпраці з мордором? Чи це інший якийсь?
Якщо той самий, то сумніваюсь, що "західні партнери" його почують
https://t.me/military_az/15597
В НАТО ХОТИТЕ? А ГОТОВЫ?
Святослав Батов:
Наша армія повністю відповідає стандартам НАТО, це факт. Але не інші органи. Уявімо що нас 23 лютого в екстреному порядку прийняли в НАТО навіть без нашої заявки і повномасштабний наступ не розпочався. Що було б далі?
✅ - Чому ви не прислали кораблі на спільні навчання? - Розумієте, їх заарештувало ДБР.
✅ - Ваша система ППО пропустила ворожий безпілотник, чому так? - Просто слідчі зняли клістрони з пускових установок.
✅ - Ви мали надати транспортні літаки для перекидання техніки, де вони? - Ну така справа... Суддя Голодрищенко з Перепердівського районного суду наклав на них арешт.
✅ - Ваше підприємство не поставило нам важливі деталі до спільного проекту, в чому річ? - Директор підприємства не поділився прибутком з "економістами" СБУ і маски-шоу вивезли всю техніку і документацію з підприємства.
✅ - Ми запросили вашого генерала на спільні навчання вищого командного складу, де він дівся? - Він відмовився давати покази на опозиційного політика і його поки закрили в СІЗО.
✅ - Чому танкова військова частина 34564336 не з'явилася на військові навчання? - Та там 8 років тому одне підприємство міняло ручку в танку, а тепер проти них відкрита кримінальна справа по розкраданню і танки як речовий доказ заарештовані, вибачте. ---------------------------------- Стандарти НАТО це не лише про армію. Навіть так - це в більшості не про армію. Це про всю країну. Армія наша гордість, залишилось і все інше зробити таким же крутим. мір… Немає в світі більшої віри, аніж наша у ЗСУ! З вірою у нашу перемогу! Слава Україні!
Карл Волох:
Ми зціпили зуби й мовчимо про все, що передувало війні й про те, що нам не підходить зараз: про злочинно про..обані (в плані зміцнення обороноздатності) 3 роки, про демонстративну відмову готуватися до війни в конкретні 3 місяці (коли Захід щодня волав про її неминучість), про останні кілька днів, коли ще можна було сильно ускладнити ворогові вторгнення, мінуючи мости й перешийки, відправляючи максимум зброї до військ та тероборони. Мовчимо про багатомісячну відмову дослухатися до опозиції й дати армії більше грошей, про провали в розвідці та деморалізацію війська внаслідок політики умиротворення ворога, про ще сотні різних катастрофічних факапів, за які в нормальних країнах політики йдуть у ліпшому випадку в відставку. Але як можна бути настільки дешевими й цинічними потворами, аби, узурпувавши всю інформаційну політику, перетворити під час війни все телевіщання на суцільну піар-кампанію Зеленського та його єрмаків-подоляків-арестовичів? Думаєте, війна все спише, а переможців не судять? Ну, Путін теж так думає. І також помиляється
краще закрий рота
Где эти ****** из Квартала-95, где эти агрессивные укра нофилы из Слуги народа,Коля Тищенко, Трухин,Буданский и пр.***** ????
кто провалил закон про террооборону , в результате чего мильоны граждан Украины оказались безоружными и беззащитными перед дикарями из орды?? Кто провалил организацию штабов на местах из опытных военных с целью оповещения и эвакуации людей ?
Женщин и детей на оккупированных территориях насилуют и убивают
ЭТО НА ТВОЕЙ СОВЕСТИ , Ермак
https://24tv.ua/strilyali-mi-padali-zemlyu-poryad-buli-trupi-istoriyi-zhinok_n1911187