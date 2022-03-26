Немецкие СМИ распространяют ложную информацию о полке НГУ "Азов", - СНБО. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает немецкоязычные медиа не распространять российскую пропаганду и ложь об украинском полке "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.
В сообщении отмечается: "Для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом "наци" вызывает немедленное осуждение и дистанцирование.
Именно с этой целью – ассоциации украинцев, борющихся за свое государство и свободу с нацистами – рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно – на Германию.
Батальон "Азов" создан в 2014 из добровольцев, воевавших на Донбассе. Сегодня уже полк "Азов" – это отдельный отряд спецназа Национальной гвардии Украины.
Сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогию. Обращаем ваше внимание: такие сообщения – это российская пропаганда "на выезде"".
Пожалуйста, подождите...
IP
Страна US United States / США NA / North America / Северная Америка
Регион CA California / Калифорния Timezone=America/Los_Angeles
russian.rt.com(89.191.237.194) принадлежит Rostelecom
ещё те пропагандоны
это только у нас Ростелеком и РТ заблокирован)
предлагаю анонимам слить Ростелеком и рашин тудэй
да ещё риа и риан это одно и тоже, тоже пропагандоны, у них даже связь телефона одинаковая
в дНС там все совпадает
Наразі німцям (і не тільки) було б непогано хоч трохи згадати про національну гордість. Бо скоро будуть на мапі Європи халіфати Германістан і Франкостан.
У Німеччині зараз майже всі підтримують Україну.
Якщо вони не за расєю, то просто іронічно ставляться до ''конфлікту''
Зараз німецькі газети пишуть, що Росія фашистська.
Майже кожен німець захоплюється мужністю України.
АЗОВ це приклад для будь якої держави(окрім *********) , якими суворими і мужніми повинні бути збройні сили
Ещё около 1 млн - переселенцы из России. В основном это те, кто приехал учиться в Германию и остался здесь жить.
И все они 20+ лет смотрели ОРТ, Россия24, РашаТудэй и прочее дерьмо...,
по факту это подготовленная пятая колона россии в Германии.
Бажаємо Україні перемоги!
У Німеччині всі за Україну.
дивіться кому це вигідно хто бенефіціар