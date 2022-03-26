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Немецкие СМИ распространяют ложную информацию о полке НГУ "Азов", - СНБО. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает немецкоязычные медиа не распространять российскую пропаганду и ложь об украинском полке "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

В сообщении отмечается: "Для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом "наци" вызывает немедленное осуждение и дистанцирование.

Именно с этой целью – ассоциации украинцев, борющихся за свое государство и свободу с нацистами – рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно – на Германию.

Читайте также: "Мы будем драться до последнего", - командир "Азова" Прокопенко об обороне Мариуполя

Батальон "Азов" создан в 2014 из добровольцев, воевавших на Донбассе. Сегодня уже полк "Азов" – это отдельный отряд спецназа Национальной гвардии Украины.

Сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогию. Обращаем ваше внимание: такие сообщения – это российская пропаганда "на выезде"".

Немецкие СМИ распространяют ложную информацию о полке НГУ Азов, - СНБО 01
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Топ комментарии
+59
Ти диви, які блть гіперчутливі...
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26.03.2022 23:19
+52
опять немчура...
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26.03.2022 23:17
+50
Да...Азов всей вате поперёк горла!
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26.03.2022 23:22
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опять немчура...
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26.03.2022 23:17 Ответить
Хорошо если так. Значит русня будет просто по своему зомбоящику метаться в припадке с воплями "в Европе признали нацбат Азов неонациздами"(читать с мацковским акцентом).
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26.03.2022 23:58 Ответить
Хер наны. В США и в Канаде так же читал про "фашиздов" из "Азова". Надо понимать, что Запад воспринимает Украину как придаток РФ. Типа побузили немного - а теперь садитесь за стол переговоррв и сдавайте Украину. Так было с Минскими соглашениями.
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27.03.2022 02:37 Ответить
Вчора в гуманітарці з ліками для військових знайшли якісь маячки, які показують геолокацію.
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27.03.2022 08:49 Ответить
Ліки з Німеччини.
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27.03.2022 08:51 Ответить
Я також не знаю цього медіа.
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27.03.2022 00:11 Ответить
ri.com.de(ec2-54-153-56-183.us-west-1.compute.amazonaws.com) принадлежит AMAZON-02


IP
Страна US United States / США NA / North America / Северная Америка
Регион CA California / Калифорния Timezone=America/Los_Angeles


russian.rt.com(89.191.237.194) принадлежит Rostelecom
ещё те пропагандоны
это только у нас Ростелеком и РТ заблокирован)
предлагаю анонимам слить Ростелеком и рашин тудэй
да ещё риа и риан это одно и тоже, тоже пропагандоны, у них даже связь телефона одинаковая
в дНС там все совпадает
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27.03.2022 09:53 Ответить
Ти диви, які блть гіперчутливі...
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26.03.2022 23:19 Ответить
*гітлерчутливі
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26.03.2022 23:49 Ответить
Та пішли вони ,куди пішов руский корабель !!!
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26.03.2022 23:20 Ответить
Бо нам треба робити свою справу! І яка різниця яка назва "АЗОВ" чи "ЯРОШ"... головне щоб добре їбашили москалів! СЛАВА ВОЇНАМ!
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26.03.2022 23:54 Ответить
В світі є багато паскудників,які зараз підігрують москалям.
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26.03.2022 23:21 Ответить
Да...Азов всей вате поперёк горла!
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26.03.2022 23:22 Ответить
А вата - это 80% Европы.
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27.03.2022 02:38 Ответить
Жовта преса.
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26.03.2022 23:22 Ответить
Та пихуй...нам своє робить.
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26.03.2022 23:22 Ответить
Что от них ещё ждать? Продажные журналюги, подконтрольные х%йлу. Диаметрально противоположные тем, кто предоставляет в Германии Украине военную помощь.
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26.03.2022 23:23 Ответить
пуповина німців з фашистською рашою поки не розірвана, бо вони ще мають тут свій вплив бізнесовий
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26.03.2022 23:24 Ответить
На превеликий жаль, так. Підтверджую.
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26.03.2022 23:29 Ответить
Це все потвора меркельша 20 років кормила *****, і так вдало вирішила піти з політики перед війною,щоб бути наче не при справах . Треба щоб анонімуси зайнялися рахунками та іншою інформацією про таких гидких почвар в Європі та в світі.
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26.03.2022 23:24 Ответить
Ну, від німців не дивно. Самі нацики!!!
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26.03.2022 23:25 Ответить
Якби то. Ліволіберасти.
Наразі німцям (і не тільки) було б непогано хоч трохи згадати про національну гордість. Бо скоро будуть на мапі Європи халіфати Германістан і Франкостан.
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26.03.2022 23:48 Ответить
Есть еще издания которые отрабатывают пуйловые деньги и их немало.
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26.03.2022 23:25 Ответить
Ну что ж вы как маленькие, не могли пояснить потомкам фашистов? У Азова на флагах перечеркнутая Z, что означает "нет рашизму!".
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26.03.2022 23:27 Ответить
Немцы судят не по делам, а по рашистким фоткам? Ну тогда пускай посмотрят шабаш 14 марта в рашке и какой они сделали культ вокруг их нового символа - немцам это ничего не напоминает? Причём на всём этом свихнулась вся страна.
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26.03.2022 23:27 Ответить
Тобто - "Національна асоціація фермерів" - це отой?
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26.03.2022 23:28 Ответить
Божечки, а що робити національним університетам?
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26.03.2022 23:33 Ответить
Та і Національна Гвардія України ще ті нацикі!
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26.03.2022 23:58 Ответить
Азов як і всі підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та добробати наша національна гордість, хоч вдавіться проплачені ушлепки. Може й вас на Бандеру трусить як кацапів?
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26.03.2022 23:29 Ответить
Я пишу з Німеччини: в Інтернеті є лише кілька неважливих ЗМІ, які пишуть про це.
У Німеччині зараз майже всі підтримують Україну.
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26.03.2022 23:30 Ответить
Німці здорової людини:

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26.03.2022 23:30 Ответить
Хай ці ЗМІ скажуть, хто був більшим злом - Гітлер, чи Сталін?
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26.03.2022 23:31 Ответить
Руськіє фашисти на допомогу покликали німецьких нацистів😡
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26.03.2022 23:31 Ответить
В німців мізки промиті на 80%
Якщо вони не за расєю, то просто іронічно ставляться до ''конфлікту''
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26.03.2022 23:31 Ответить
Є відео, як в москалів пригорає, їдуть по Німеччині, вся дорога в українських прапорах.
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27.03.2022 08:55 Ответить
Нажаль, я сам мав діалоги з деякими іноземцями, що живуть в світі цих кремлівських наративів. Деякі навіть ссилаються на сторінку Wiki, де досі не видалені ці брехливі формулювання, писані російскими покидьками.
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26.03.2022 23:32 Ответить
АЗОВ, ви наші герої, ви наші 300 спартанців як і наші збройні сили. Ви і є ж частина збройних сил. Німці просто дурні, якщо вірять росіянам.. Росіяни це патологічні вбивці і брехуни.
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26.03.2022 23:34 Ответить
Боооже! Які кончені!
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26.03.2022 23:35 Ответить
Льва не должно интересовать мнение шакалов!
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26.03.2022 23:36 Ответить
Це неправильно.
Зараз німецькі газети пишуть, що Росія фашистська.
Майже кожен німець захоплюється мужністю України.
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26.03.2022 23:37 Ответить
Что удивительно, Азов защищает немцев от русских, которые пишут на танках и вертолетах "На Берлин"
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26.03.2022 23:41 Ответить
Справа в тім , що Німеччина дуже насичена агентурою ********* можливо найбвльше з країн Європи тому таки вкиди це їх так би мовити службове завдання ...
АЗОВ це приклад для будь якої держави(окрім *********) , якими суворими і мужніми повинні бути збройні сили
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26.03.2022 23:42 Ответить
Не звезди
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26.03.2022 23:43 Ответить
це вольфсангель - (руна, рунескрипт) відомі задовго до нацистської германії
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26.03.2022 23:47 Ответить
руни до кремля стосунку не мають, хоч кремль і намагається до цього долучитися
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27.03.2022 00:01 Ответить
Пруфи ? Тільки нормальні , не на ***** і йому подібні
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27.03.2022 00:04 Ответить
Шлюхи газпромовские!!!
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26.03.2022 23:42 Ответить
Практически 5 млн человек - «русские немцы» - переехало в Германию по программе репатриации соотечественников.
Ещё около 1 млн - переселенцы из России. В основном это те, кто приехал учиться в Германию и остался здесь жить.
И все они 20+ лет смотрели ОРТ, Россия24, РашаТудэй и прочее дерьмо...,
по факту это подготовленная пятая колона россии в Германии.
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26.03.2022 23:42 Ответить
Так и есть
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26.03.2022 23:46 Ответить
Хтось з Азову хоть раз сказав, що українці це вища раса, а всі інші народи - це нижча раса?
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26.03.2022 23:44 Ответить
і, на скільки я знаю, там є грузини в Азові і чеченці. то як це може бути нацистським полком, якщо в ньому є представники інших народів?
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26.03.2022 23:45 Ответить
Розслабся все нормально, то вкиди чортів ***** , але -то є в е марно бо ми люди на землі знаєм правду , що фашисти зараз є ті хто пропагують боротьбу з "фашистами" як казав ще Черчель
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26.03.2022 23:55 Ответить
Я німець: ми всі захоплюємося батальйоном «Азов».
Бажаємо Україні перемоги!
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26.03.2022 23:46 Ответить
Шановне РНБО,а не могли би ви такий самий заклик направити і італійським ЗМІ?Тут недавно в політичній програмі присвяченій "Азову"один "аналІтег"договорився до:"а що ви від них чекали?В Бабиному Яру поховано 1 200 000 євреїв,яких вбили українці".
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26.03.2022 23:51 Ответить
Це агентура вкидує, вже давно розхитують тему ніби українці винні євреям за якісьвбивства і погроми, і в тому замішані агенти як ***** так як і не дивно ізраїлю , тут портібно зрозуміти для чого вони це роблять ?
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26.03.2022 23:58 Ответить
Ці гниди розганяють тему про "український нацизм",щоб західні країни перестали Україні допомагати.Коли вводили санкції,цей гнидюшник вив:"рятуйте,без російських грошей ми помрем з голоду " ,поки не вийшов економіст і не сказав,що російська економіка-це мильна булька,якщо вона завтра лопне,ніхто цієї втрати не замітить.Після цього,почалося виття,що без російського газу ми всі замерзнем.Цього разу вже сам прем'єр міністр пояснював,що замінити російський газ проблематично,але не неможливо і це треба зробити не тільки ради України,але і для власної незалежності.Тепер виволокли тему нацизму і "перемивають кістки"Азову і єдине,чим опоненти рятують ситуацію це-"вибачте,які українці нацисти,якщо в них президент еврей?"Але нападки на репутацію Азову всерівно продовжуються.
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27.03.2022 00:30 Ответить
Зараз Німеччина постачає багато зброї.
У Німеччині всі за Україну.
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26.03.2022 23:52 Ответить
НІМЧУРА, А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ***** !!!
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26.03.2022 23:53 Ответить
11

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26.03.2022 23:55 Ответить
Таких хватает везде. Так это хотя бы иностранцы. А у нас в Греции есть газета *Руские Афины* там ткм редактор украинец Павло Онойко (по-моему из Черкасс) сколько грязи льет на Украину, пропаганда рашистская аж заливается. Есть и в фб. Блокируем жалуемся. Не понятно только почему наше посольство этого не видит. И туда жаловались
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26.03.2022 23:57 Ответить
Це означає , що є добро від влади , по якщо поприкривати метастази ***** по усьому світові , вся та проблема про яку він говорить зіцде на нєт за лічені місяці адже того всього не існує в природі.

дивіться кому це вигідно хто бенефіціар
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27.03.2022 00:01 Ответить
Як вже задрали ті німці,угорці і ізраїльтяни.Якісь деформовані народи,як і кацапи.
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27.03.2022 00:10 Ответить
Вчора відео дивилась. Їдуть кацапи по німецькій дорозі і рвуть пукани. Вся дорога в українських прапорцях.
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27.03.2022 09:03 Ответить
Че то я сомневаюсь, может какие то маргинальные сми таким занимаются, а нормальным сми видят, во что превратили города т. н. денацификаторы. Мариуполь стёрт с лица земли, это получается, там все были нацистами? В такое поверит только безмозглый кацап, любой нормальный человек видит, что фашисты это русские, но никак не украинцы. Нацисты у нас есть, но их не больше, чем в любой европейской стране, например, той же германии, а большинство украинцев далеки от идеологии нацизма.
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27.03.2022 00:15 Ответить
Да это политредактор t- online lisa becke написала статью про азов, я ей Майл послала в ответ на эту статью, *****
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27.03.2022 00:18 Ответить
Не тільки німці. Кацапи азов зафорсили, що будь-який іноземець знає що азов - то нацисти. Хоча хлопці просто націоналісти. Зайдіть на редіт, там під кожним постом про азов буде про це.
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27.03.2022 00:26 Ответить
А справжні нащадки нацистів, підримуючі нацистів сьогодення не хочуть ***** ще раз?
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27.03.2022 00:41 Ответить
Rusishe shweine Machen Sie eine großartige Fälschung über das legendäre Regiment von Asow! Tod den Katsap-Besatzern👹
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27.03.2022 00:56 Ответить
Кто то мог бы собрать вместе всех более известных фейков про Азов. И пояснить, откуда взялись фотки с свастиками и другой дребеденью. Помню что многие из них сначала появились в постах от 2014, где сепари Лугандона хвастались идти чуть не до Берлина. Были как минимум две такие группы где участвовали довольно таки известные неонацисты из Питера и других городов России. Позже они или поделились на ноль или убрались обратно в Россию. А посты с фотками с временем рассосались. Было бы хорошо их найти и прикрепить где то для ссылок для незнающих.
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27.03.2022 02:16 Ответить
Не поделились, а умножились на нуль.
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27.03.2022 16:11 Ответить
Чирбы немцам "прикрыть ротика",нужно чтобы Украина ОФИЦИАЛЬНО обратилась к Германии с принуждением этого немецкого СМИ -издания принести ПУБЛИЧНОЕ извминение и опровержение,а так же заставить Германию следить за своими СМИ и не делать "гиперчувствительную пробу" украинскому народу ...Это отразится и на "притормаживании" немецкой поддержки россии..Короче,есть повод начать "пристёгивать" Германию так,что ей не отвертеться...Почему не воспользоваться хотябы частично не отыгравшись за её "подставы" Украины?
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27.03.2022 02:32 Ответить
Надо наказывать штрафами в евро - немцы сразу заткнутся , бо евро им жалко
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27.03.2022 04:19 Ответить
То есть просто Z у мордорских фашистов - это символ родины, а перечеркнутая - символ фашизма? Страна маразматиков.
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27.03.2022 16:13 Ответить
Там ещё большой вопрос: Насколько эти издания "немецкие". Вангую: Если глубоко копнуть вылезут деньги *********.
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27.03.2022 12:12 Ответить
 
 