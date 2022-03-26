Оккупанты делают все, чтобы русский язык ассоциировался с убийствами, сами проводят "дерусификацию", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы на территории Украины произошла "дерусификация".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. С нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили по-русски. Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы. Теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами отходили от русского языка, потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями, вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей.

Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях билборды с призывами не бояться говорить по-русски. Не бойтесь говорить. Просто подумайте, что это значит. Там где русский был частью повседневной жизни, как и украинский, вы превращаете мирные города в руины.

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Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация. Вы это делаете. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", - подчеркнул президент.