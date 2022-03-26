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Оккупанты делают все, чтобы русский язык ассоциировался с убийствами, сами проводят "дерусификацию", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы на территории Украины произошла "дерусификация".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. С нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили по-русски. Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы. Теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами отходили от русского языка, потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями, вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей.

Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях билборды с призывами не бояться говорить по-русски. Не бойтесь говорить. Просто подумайте, что это значит. Там где русский был частью повседневной жизни, как и украинский, вы превращаете мирные города в руины.

Смотрите также: Ответ российским оккупантам в Украине будет один – ненависть и презрение, – Зеленский. ВИДЕО

Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация. Вы это делаете. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+13
А до ЦЬОГО російська мова не асоціювалася з вбивством???
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26.03.2022 23:21
+11
Звереем... сепар.

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26.03.2022 23:25
+11
Джуліа Шифф, італійська льотчиця, яка воює в складі Українського Інтернаціонального Легіону!
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26.03.2022 23:31
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Намек понял с кацапским наречием завязал.
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26.03.2022 23:21 Ответить
А до ЦЬОГО російська мова не асоціювалася з вбивством???
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26.03.2022 23:21 Ответить
це він за русню,як завжди переживає!малоросів меньшая-біда для ОПи
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26.03.2022 23:22 Ответить
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:55 Ответить
Звереем... сепар.

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26.03.2022 23:25 Ответить
А в каком это городе если не секрет?
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26.03.2022 23:33 Ответить
Ростов
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26.03.2022 23:37 Ответить
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27.03.2022 05:51 Ответить
Во всех войнах так. Почему им можно насиловать женщин и убивать детей а мы с руссни будем пылинки сдувать?
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26.03.2022 23:35 Ответить
Ой, та після війни знову повилазять ''какая разніца какой язіьк''

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26.03.2022 23:27 Ответить
вони і не ховалися - бєженци не припиняють "денацифіковуваи" захід України...
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27.03.2022 00:53 Ответить
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:54 Ответить
У нас вже повилазили
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01.05.2022 00:30 Ответить
Джуліа Шифф, італійська льотчиця, яка воює в складі Українського Інтернаціонального Легіону!
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26.03.2022 23:31 Ответить
Летчица? F-16 или F-22?
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26.03.2022 23:36 Ответить
Вы с какой целью сегодня зарегистрировались?
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26.03.2022 23:38 Ответить
Дайте ей F-35 пусть покажет класс.
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26.03.2022 23:38 Ответить
вованчик привикай що за кацапску будуть вже чмирити.
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26.03.2022 23:51 Ответить
Яка Мова - така і влада!
Чия мова - того і влада!
Спочатку була Мова!
Спочатку було Слово!
Хто це розуміє, той і панує!
ПаРаша це розуміє, а нам ''какая разніца''!
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27.03.2022 00:07 Ответить
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:50 Ответить
Перефразирую маяковского, я не разговоривал бы на русском, потому что на нем говорить путин..
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27.03.2022 05:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU
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27.03.2022 09:45 Ответить
Когда в России закончится фашизм, ты будешь в стахе отрицать, что это ты говорил.
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27.03.2022 12:08 Ответить
 
 