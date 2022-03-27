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крылатые ракеты (727) Львов (4433) ракеты (2746) Воздушные силы (993)

Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

Командование воздушных сил прокомментировало обстрел Львова российскими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.

В информации отмечается: "Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова.

После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы мы на уровне сражались в небе с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+66
ви говорите політичний ляпас Президенту США.
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
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27.03.2022 00:50
+31
Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
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27.03.2022 01:01
+20
Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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27.03.2022 00:56
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Яиц для это нет у Байдена
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27.03.2022 00:43 Ответить
Putin is playing for time and shows Ukrainian warriors, what is this #US and #EU nation mired in bureaucracy, weak and cowardly.
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27.03.2022 00:51 Ответить
Завтра Байден за це вибачаться, що його присутність у Польщі спровокувала росіян, таке більше не повториться
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27.03.2022 00:58 Ответить
ви говорите політичний ляпас Президенту США.
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
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27.03.2022 00:50 Ответить
Вова - молодец! Самое время Верховного главнокомандующего называть "пианист, жарящий шашлыки", а руководителя фракции - "хламидией". ФСБ и парашинские пропагандоны в восторге. По идее, они должны сделать скриншот твоего выссера и дать в СМИ ********* под заголовком "Украинцы ненавидят, презирают и не поддерживают Зеленского".
******* ты, Вова ...
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27.03.2022 09:24 Ответить
ДО ВСІХ!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".

нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
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27.03.2022 09:37 Ответить
osoboe vnimanie na tex, kto nedavno registrirovalsia na censore.
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27.03.2022 14:03 Ответить
Vladimir T fd7dc273 100%. ******* ты Вова. Уж не сам ли великий ЗЕ тут отписывается? Защищает, так сказать, свое честное имя.
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27.03.2022 12:22 Ответить
С ФСБшными тролями не общаюсь. Передай там своим в Ольгино, что внести раскол в единый кулак украинцев у тебя не получилось.
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27.03.2022 12:41 Ответить
Ты только с ними и общаешься, когда на обед отпускают.
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27.03.2022 13:51 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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27.03.2022 11:05 Ответить
квартал 95 уверен 100%
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27.03.2022 00:56 Ответить
Какова реакция Байдена?-полный игнор,вова послан без текста накуй.У наших мозгов нет и не будет походу.За пол года можно как то и освоить те запрашиваемые самолеты,боевое применение еще годик,два)))
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27.03.2022 00:55 Ответить
Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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27.03.2022 00:56 Ответить
Уборщица может заявления делать
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27.03.2022 00:58 Ответить
Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
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27.03.2022 01:01 Ответить
ТРО и Сопротивление тоже сделали до 19-го? Я уверен у жителей Харькова, Мариуполя, Мелитополя, Чернигова и Сум и это как минимум, будет много вопросов после войны по поводу обеспечения безопасности их городов и это будет относиться ко всем нашим политиканам. Кстати те которые были в 2014-2019, как это ни странно, сидели во власти с переменным успехом и до 2014 и об этом тоже не надо забывать, Интернет всё помнит
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27.03.2022 01:07 Ответить
Якби не нормальні партії в раді , то не було ні тро ні "сопротивления" навіть в такому вигляді і так пізно. Інтернет всьо помніт, так особливо такого собі гЕтьманцева який до останнього,через свій комітет блокував будь які спроби виділення грошей на ЗСУ, називаючи це популізмом. І таких прикладів за 3 роки десятки. Але зараз я не хочу навіть згадувати цих моральних уродів.
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27.03.2022 01:20 Ответить
В Раде не было и НЕТ нормальных партий и это наша вечная проблема. Одни панки во главе карманных тусовок. После войны придётся всё начинать заново на новых принципах, а иначе снова вернёмся в полусовок-полудикий капитализм
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27.03.2022 01:25 Ответить
а для початку треба просто перейти на українську ...
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27.03.2022 02:18 Ответить
Лахта , гиздуй слідом за "карабльом".
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27.03.2022 05:40 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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27.03.2022 11:06 Ответить
тоді приберіть завгоспа Дермака від камер з дебільними заявами !
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27.03.2022 01:14 Ответить
А наші чудо-політики тримали громадян московіі у керівництві ЗСУ... Ось що вони робили у 2013-14 роках! А зараз за отакі висловлювання на адресу Байдена треба давати гарних піздюлєй! Менше треба ротика роззяпляти, а більше та краще воювати!
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27.03.2022 09:16 Ответить
F-18 взагалі розроблений і оптимізовний як фльотський, авіаносний літак - тож неідеально для України, але все ж думаю було б краще за нічого...
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27.03.2022 00:57 Ответить
Где пилотов взять?
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27.03.2022 00:59 Ответить
Пілоти менша проблема. Набагато більше часу треба на навчання інженерно-технічного складу, який в очі не бачив ********* обладнання військових літаків країн НАТО.
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27.03.2022 09:21 Ответить
щось не бачу у фіннів чи канадців авіаносців,ф18 є в різних варіантах,проблема в іншому часу на переучування зараз немає... тому міги і сушки наше все,якщо все таки розродяться.
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27.03.2022 01:37 Ответить
Есть сухопутная версия. Находится на вооружении целого ряда стран.
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27.03.2022 06:59 Ответить
По-перше, нема такого літака F-18 є F/A-18.
Так, цей літак заточений для нанесення ударів по кораблям, але його можливості у завоюванні переваги в повітрі та ударам по наземним цілям перевершують усі кацапські літаки (не кожен, а саме усі). Тим більш його неможливо порівнювати з допотопними літаками українських ПС.
За ефективністю проти повітряних цілей F/A-18 перевершує 4 українських МіГ-29, а по наземним цілям пару Су-24.
Було б у нас хоча б пару десятків F/A-18, і чисельність ваєнна-кахмічєскіх сіл була б вже в половину менша.
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27.03.2022 09:19 Ответить
F/A-18 можно (но не много 12-15 вполне хватит и они есть в избытке, но обслуживать их будет непросто, летчиков можно надрать из западныз добровольцев), заберите ВСЕ бразильские EMB-314 Super Tucano (можно даже с афганскими летчиками, с гарантией США предоставить им и членам их семей гражданство после двух недель боевых вылетов, за это время своих переучите) этот самолет имеет неоцененые преимушества (экономичность, посадка и взлет с грунта, охрененную живучесть, бронированную кабину, современную авионику и вооружение, возможность маневрирования и низкого полета, все это куда лучше любого вертолета или танка в плане выживаемости и эффектиности боя)!
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27.03.2022 11:28 Ответить
Ти мені вже писав свою херню, і я тобі вже казав куди з нею іти.
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27.03.2022 11:47 Ответить
Правильно хто має сильніший дух той переможе . Тому США має всі права і забовязання , щоб з балансувати Україну зброєю !
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27.03.2022 00:57 Ответить
И шо это за член командування такой безымянный? Или Подляка с Арахамией к этому высеру припряглись?
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27.03.2022 00:59 Ответить
Без вказівки від ОПи ці хлопці з КПС і не думали б такий політдопис писати на Президента США.
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27.03.2022 01:00 Ответить
opjatj OBOSRALI...a nepora li etih hamovatih ******* iz 95 kvartalu nemnoga ********* - shtob dumali pered tem kak rot atkrivatj ?
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27.03.2022 01:04 Ответить
Я десь таке вже бачив, коли ідіоти вигадують якісь дебільні заяви , і щоб самим їх не озвучувати наказують це робити своїм підлеглим або ноунеймам які не будуть нести відповідальність,бо це іх лічнає мнєніє.
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27.03.2022 01:09 Ответить
С этим надо что то делать
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27.03.2022 01:10 Ответить
Ай-яй-яй, командування ВПС України - просто єретики.
На деменційного старця таке казати ніззя: воно ж =святе Джо=, як його нарекли сектанти. Правда, іконки десь заникали.
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27.03.2022 01:12 Ответить
Это в вашей секте его так нарекли?

То что командование выдало - это как минимум неуважение, а как максимум политическое заявлени (насмешка), чем они заниматся не имеют права.

Или это кацапское командование вкс такое заявление сделало? Так НЕТ! Идиотизм чистой воды
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27.03.2022 01:35 Ответить
Боты уже полетели затирать комменты

Вас шо там, по тревоге подняли?
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27.03.2022 01:13 Ответить
ну замахнулись на эфки, летать на них кто будет? впрочем, если есть пилоты из Иностранного Легиона
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27.03.2022 01:14 Ответить
Шо вы хотите от дедушки хоть так помогает месяц назад он думал что Украиниа проиграет за три дня а тут такой напряг
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27.03.2022 01:15 Ответить
Думав ???
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27.03.2022 01:36 Ответить
П-овIтряних сил нема, а мIнIст е.
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27.03.2022 01:15 Ответить
хто там такий "письменник", що веде оф сторінку командування ВПС? те що кацапи хотіли насрати Байдену то й так ясно,а от де локальні ппо на заході країни бодай зі стінгерами та іглами плюс оповіщення звідки пруть,ці ****** крилатки над мною сьогодні летіли,настільки низько що напевне с зу23 можна було дістати...
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27.03.2022 01:45 Ответить
Какое-то претензиозное заявление.Их часом не взламали?
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27.03.2022 04:26 Ответить
таке міг напісяти тільки дибіл або імбіцил,це справді ляпас,але це ляпас політичним хвойдам з жОПи,мерзотникам які закрили ракетні програми України,на чиїй совісті життя мирних жителів Маріуполя,Харківа,Сум,Охтирки,Київа та інших міст України,на совісті хайперів-підарасів які якби будували дороги,які все своє політичне життя брехали,брехали,брехали і перебріхували....
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27.03.2022 05:17 Ответить
ще додам що рівень вашого експерда "риночно батареєчний" ,цей 3,14дор навіть близько не бачив бомбардувань а лізе про це судити,чмо,і так,ми з Охтирки,так, з міста Героя Охтирки,і ми знаємо про бомбардування все,ні,майже все...
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27.03.2022 05:28 Ответить
У мене питання, а де зараз служить Сергій Лещенко, радник Укрзалізниці і чи допомагає він ЗСУ?
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27.03.2022 07:10 Ответить
У глибокому бункері зара служить сєрьожа лєщєнко; та й заробітня платня та ж сама...
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27.03.2022 09:25 Ответить
у Командуванні Повітряних сил не вистачає масла у голові..(
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27.03.2022 07:35 Ответить
"Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами, как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.

Есть такое понятие как скрытое ПОСОБНИЧЕСТВО.

А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?

«Играть на руку агрессору - это не нейтрально» - президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Нейтралитет не означает смотреть в другую сторону..

Байден під кінець гастролі в Європу виголосив промову....

НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска.

Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877

А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
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27.03.2022 07:55 Ответить
Здохни, портновська нечість
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27.03.2022 09:02 Ответить
"Політичний ляпас"? Зеля, як президент, повинен був займатися своїми прямими обов'язками та зміцнювати оборону України, в тому числі, протиповітняну, замість розкрадання грошей на "вяликому" будівництва доріг, по яких зараз заходить росіянська техніка.
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27.03.2022 08:08 Ответить
Ну це вже політичний шантаж, відверто кажучи. Ми маємо дякувати що нам мільярдами зброю вкачують, на перемогу, а не такими оборотами натякати що нам не все віддали, що треба для оборони. А Зеленський не хоче собі ляпаса дати, що немає чим ефективно воювати??? 🥺
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27.03.2022 08:50 Ответить
Сначала ПРО Польши была приведена в нужное состояние,
а потом Байден её посетил.
Такое в голову не приходило ?
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27.03.2022 08:50 Ответить
Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні ******* зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18

І що будуть робити ЗСУ з цими літаками, дивитися на на як баран на нові ворота?

Це промовистий політичний ляпас Президенту США

Тобто нездатність українського ППО захистити стратегічні об'єкти у головному для ЗСУ регіоні підготовки - це ляпас Байдену.

Дивлячись на стиль та безглуздість заяв, стає зрозумілим що офіційний фейсбук КПС ЗСУ окуповано єрмаковськими **********. Та і що це за офіційний фейсбук, який закритий для суспільства?
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27.03.2022 09:01 Ответить
Канада еще "при Пети" хотела передать F-18, так сами отказались (типо дорого обслуживать). Офшорный тогда говорил, что купит шведские самолеты и ГДЕ ОНИ сейчас!?
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27.03.2022 11:16 Ответить
А шо, "командування повітряних сил" уже уполномочено комментировать политические вопросы да еще в хамской манере? Набрали идиотов в "комментаторы", врагов не надо если есть такие "комментаторы".
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27.03.2022 09:49 Ответить
Як тільки наші"керманичі-каламойші-діти Осібєндєра починають вийо....дуже себе залюблювати на фонізнищених людей,міст (майже нульвої підготовки до захисту країни) так допомога США,ЗАХОДУ починає буксувати....а де каламой з пустотливими долоньками,всіх намахав,самий розумний,блатт????
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27.03.2022 11:12 Ответить
Это все дешовые ПОНТЫ, гопника! Для "пощечины" нужно было ударить по территории Польши (сомневаюсь, что ракеты бы долетели бы)!
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27.03.2022 11:12 Ответить
В моём родном сибирском городе Прокопьевске со времён войны 1941-1945 гг. работают два крупных машиностроительных завода, эвакуированных из Харькова вместе с персоналом. Продукцию для фронта начали выпускать практически сразу, под открытым небом, без стен и крыш, цеха построили потом. Поэтому я не могу поверить и понять, почему Украина не имеет, если не собственные самолёты, то хотя бы беспилотники, крылатые ракеты, артиллерийские системы и многое другое, чтобы снести к едрёной матери этот крымский мост вместе с Черноморским флотом и не ударить по Воронежу.
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27.03.2022 12:50 Ответить
Клоуны политики у них, без яйц
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27.03.2022 14:37 Ответить
Какое то пропутлеровское заява, я посоветовал бы им заниматся своим делом, не по рангу такие заяав делать..
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27.03.2022 14:36 Ответить
 
 