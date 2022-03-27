Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование воздушных сил прокомментировало обстрел Львова российскими ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.
В информации отмечается: "Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.
Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова.
После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы мы на уровне сражались в небе с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!
Пожалуйста, подождите...
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
******* ты, Вова ...
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".
нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
Так, цей літак заточений для нанесення ударів по кораблям, але його можливості у завоюванні переваги в повітрі та ударам по наземним цілям перевершують усі кацапські літаки (не кожен, а саме усі). Тим більш його неможливо порівнювати з допотопними літаками українських ПС.
За ефективністю проти повітряних цілей F/A-18 перевершує 4 українських МіГ-29, а по наземним цілям пару Су-24.
Було б у нас хоча б пару десятків F/A-18, і чисельність ваєнна-кахмічєскіх сіл була б вже в половину менша.
На деменційного старця таке казати ніззя: воно ж =святе Джо=, як його нарекли сектанти. Правда, іконки десь заникали.
То что командование выдало - это как минимум неуважение, а как максимум политическое заявлени (насмешка), чем они заниматся не имеют права.
Или это кацапское командование вкс такое заявление сделало? Так НЕТ! Идиотизм чистой воды
Вас шо там, по тревоге подняли?
Есть такое понятие как скрытое ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
«Играть на руку агрессору - это не нейтрально» - президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Нейтралитет не означает смотреть в другую сторону..
Байден під кінець гастролі в Європу виголосив промову....
НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска.
Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.
"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877
А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
а потом Байден её посетил.
Такое в голову не приходило ?
І що будуть робити ЗСУ з цими літаками, дивитися на на як баран на нові ворота?
Це промовистий політичний ляпас Президенту США
Тобто нездатність українського ППО захистити стратегічні об'єкти у головному для ЗСУ регіоні підготовки - це ляпас Байдену.
Дивлячись на стиль та безглуздість заяв, стає зрозумілим що офіційний фейсбук КПС ЗСУ окуповано єрмаковськими **********. Та і що це за офіційний фейсбук, який закритий для суспільства?