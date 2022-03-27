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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа "Z" из-за его ассоциации с российскими оккупантами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила свой логотип Z из социальных сетей после того, как эта буква стала символом российских войск во время вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Рейтерс.
Компания заявила, что удаляет логотип – белую букву Z на синем фоне – потому что не хочет, чтобы ее неправильно истолковали как поддержку России в конфликте.
"Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно толкована", - говорится в заявлении компании для Reuters.
Топ комментарии
+23 Dust
показать весь комментарий27.03.2022 02:58
+14 andant 1000
показать весь комментарий27.03.2022 02:56
+14 Dust
показать весь комментарий27.03.2022 02:57
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совпадение ?
не думаю...
відома солідна фірма сама відмовляється від свого логотипу, за який раніше горло б порвала на судах з інтелектуальної власності. !
Я впевнений, що зараз в Україні питання мови вирішене остаточно.
переходимо на українську латиницю, але без літери Z !