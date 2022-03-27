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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа "Z" из-за его ассоциации с российскими оккупантами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швейцарія,стархування,цюріх

Известная швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила свой логотип Z из социальных сетей после того, как эта буква стала символом российских войск во время вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Рейтерс.

Компания заявила, что удаляет логотип – белую букву Z на синем фоне – потому что не хочет, чтобы ее неправильно истолковали как поддержку России в конфликте.

"Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она появляется изолированно и может быть неправильно толкована", - говорится в заявлении компании для Reuters.

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Топ комментарии
+23
несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
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27.03.2022 02:58
+14
Z это русская свастика.
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27.03.2022 02:56
+14
мда, следующие сто лет русский = фашист
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27.03.2022 02:57
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Z это русская свастика.
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27.03.2022 02:56 Ответить
несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
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27.03.2022 02:58 Ответить
нацистов.
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27.03.2022 05:56 Ответить
naZism - рашиZм

совпадение ?
не думаю...
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27.03.2022 06:02 Ответить
Нічого руского на Москві зроду не було, нема і бути не може.
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27.03.2022 04:19 Ответить
До чего кацапия доводит мир
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27.03.2022 02:56 Ответить
потому что мир сам "с руки" вырастил нового фюрера
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27.03.2022 04:00 Ответить
а тепер і сміх, і гріх !!!

відома солідна фірма сама відмовляється від свого логотипу, за який раніше горло б порвала на судах з інтелектуальної власності. !
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27.03.2022 05:28 Ответить
угу. прямо ******* як смішно. абхахочешся.
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27.03.2022 06:59 Ответить
Коректуємо правопис! - назву країни пишемо з маленької літери та з латинською "z" - роzія. Всі назви міст цієї помийки також пишемо з маленької літери. Найбільш радикальним рекомендовано роzійські прізвища керівників бензоколонки та прізвища, ніки та імена всіх хто підтримує "руzкій мір" також писати з маленької літери з заміною букви "с" на "z".
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27.03.2022 02:57 Ответить
мда, следующие сто лет русский = фашист
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27.03.2022 02:57 Ответить
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27.03.2022 04:01 Ответить
Якесь тут пуйло неприродно рожеве. Це йому не пасує. Треба додати синього кольору для краси моменту.
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27.03.2022 05:34 Ответить
зе ленуватого кольору, але ніс треба подовшати, й шапочку-підарку на покійника
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27.03.2022 05:37 Ответить
Я на футболці,на лейбі знайшов букву Z , відірвав лейбочку і викинув, не приємно, хоча буква нічого не винна, але ж русофашисти все, до чого не притронуться,все обгадять.
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27.03.2022 04:04 Ответить
Це ж потрібно було талант мати, щоб таку огиду в світі до себе викликати, що навіть бідна буква латиниці стала проклятою.

Я впевнений, що зараз в Україні питання мови вирішене остаточно.
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27.03.2022 04:16 Ответить
це точно !!!

переходимо на українську латиницю, але без літери Z !
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27.03.2022 05:29 Ответить
Наступні - рок група ZZ Top з Техасу!
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27.03.2022 04:45 Ответить
За Z колеса спускают 🤣🤣🤣
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27.03.2022 05:25 Ответить
Еще бы могли лобовые стёкла бить - это практичнее бьет по карману
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27.03.2022 05:26 Ответить
скоро раZZистів можна буде вільно вбивати на вулиці, як раніше відлучених від церкви...
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27.03.2022 05:32 Ответить
$200. не більше, а от насрати у кабіні, це 2 задоволення-1 самому легше, 2 скотині звичніше
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27.03.2022 05:40 Ответить
Та ну ..."бандеросмузі" ....і раз .
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27.03.2022 06:13 Ответить
Там где Z наклеено - бить кувалдой...
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27.03.2022 12:57 Ответить
Свинособаки везде все портят. Даже буквы чужого алфавита.
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27.03.2022 11:42 Ответить
Стоит обыграть две буквы "Zh" в новом логотипе, будет смотреться даже лучше, чем было и получит совершенно другое звучание!
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27.03.2022 17:51 Ответить
Фильм "Зорро", теперь тоже в опале!
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27.03.2022 17:54 Ответить
Z це напівсвастика недофюрера.
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27.03.2022 19:28 Ответить
 
 