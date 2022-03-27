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В Украине оккупанты терроризируют местных, в Беларуси - меняют горючее на водку, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 6:00 27 марта.

Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки Воздушные Силы ВСУ поразили 1 самолет, 12 беспилотников и 2 крылатые ракеты.

Читайте также: Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на временно оккупированных территориях захватчики терроризируют и запугивают местное население, мародерят, похищают людей и имущество.

В оккупированном Севастополе в больницы ежедневно прибывают от 50 до 100 раненых.

"По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются редкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки", - отметили в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Сябри-памагітє лапатнікам згарєть на работє...
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27.03.2022 07:21
+17
Украинские военные обстреляли склад с боеприпасами и техникой противника у села Вишневое под Черниговом.

Как сообщает Oxu24.com

пожар на складе продолжался 5 часов и разрывались снаряды.

Также были уничтожены российские средства радиоэлектронной борьбы, которые нарушали сигнал украинских государственных телерадиовещателей. В результате украинское радио уже возобновило вещание.
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27.03.2022 07:30
+7
У кожного українського бійця - по дві освіти - у російського - по дві судимості
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27.03.2022 08:58
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Сябри-памагітє лапатнікам згарєть на работє...
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27.03.2022 07:21 Ответить
Палива та провізії?
Тим, що ще там - що, вже свіжі пайки привезли?
Не думаю, щоб білорусам була потрібна прострочка.
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27.03.2022 07:29 Ответить
Паливо беруть білоруси, горілку московські орки. Бартер.
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27.03.2022 09:43 Ответить
Так я про провізію питав.
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27.03.2022 11:05 Ответить
Украинские военные обстреляли склад с боеприпасами и техникой противника у села Вишневое под Черниговом.

Как сообщает Oxu24.com

пожар на складе продолжался 5 часов и разрывались снаряды.

Также были уничтожены российские средства радиоэлектронной борьбы, которые нарушали сигнал украинских государственных телерадиовещателей. В результате украинское радио уже возобновило вещание.
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27.03.2022 07:30 Ответить
Таке відчуття, шо в мене в авто більше палива чим в Мозирі. Реально на сотому з Мозиря їздив.
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27.03.2022 07:32 Ответить
В горілку намішати б смаколиків для вічного упокоєння орків
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27.03.2022 07:57 Ответить
І бабусиних пиріжків!!!
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27.03.2022 08:02 Ответить
З пиріжками вже не пройде номер, вже відчули смак, бояться Треба щось нове.
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27.03.2022 08:18 Ответить
Напарить этим бездарям палёнки, пусть сами себя завоёвывает...
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27.03.2022 08:05 Ответить
Та їм з карбітом
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27.03.2022 08:34 Ответить
Метиловый спирт в помощь. По запаху и вкусу от этилового не отличишь.
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27.03.2022 09:49 Ответить
Треба уйопкам навалювати і навалювати, ніяких поступок.
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27.03.2022 08:24 Ответить
Втрати військ РФ на інфографіку з прогресом https://damage.com.ua
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27.03.2022 08:27 Ответить
"Лєгєндарний севастополь" лікує орків- подранків. Морячок з 2014 року особисто кров здає? Манкурти ви грьобані. Ви винні в цій війні так же як і пуйло з своїми підпуйловниками🤬
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27.03.2022 08:33 Ответить
У кожного українського бійця - по дві освіти - у російського - по дві судимості
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27.03.2022 08:58 Ответить
Метиловый спирт вроде еще не отменяли.
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27.03.2022 09:17 Ответить
Першим ділом мозирський нпз,всю решту потім!!!
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27.03.2022 09:39 Ответить
..легендарная.. армия ***** кремлевского меняет солярку на водку . бегает за курями и гусями с автоматами . пайки уже восемь лет просрочены . соляру поменяют потом оптику будут менять . а ********* и соловьев все мозги двуногому биомусору рф буквой ..зэт.. заплетают и рашабыдло радуется ..успехам.. бензоколонки и похер сколько людей убил ***** и сколько еще погибнет . у русского быдла вместо мозгов соловьиный помет буквой ..зэт..
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27.03.2022 17:57 Ответить
 
 