РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8233 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 494 6
война (46991) дети (6027) Украина (44307)

С начала вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 139 детей, ранены более 200, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 139 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в телеграм-канале.

"По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской области – 15 и Сумской – 14", - говорится в сообщении .

Читайте: В результате вооруженной агрессии РФ погибли 136 детей, 199 - ранены, - Офис генпрокурора
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
27.03.2022 08:58 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 09:00 Ответить
Рашиські варвари вбивають наших дітей ,вбивають жінок , руйнують наші міста ,вони хочуть знищити Украіну ні кацапсько -нациська чума буде вам відплата і здохнете ви тут ,здоне і ваш терорист путін і його злочина. шайка.
показать весь комментарий
27.03.2022 09:18 Ответить
 
 