С начала вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 139 детей, ранены более 200, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 139 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в телеграм-канале.
"По состоянию на утро 27 марта 2022 года 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской области – 15 и Сумской – 14", - говорится в сообщении .
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