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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15407) война (46991) Генштаб ВС (4308) потери (3865)

Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта утраты личного состава противника составляют 16 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составляют:

личного состава - 16 600 человек,

танков - 582 ед,

боевых бронированных машин - 1 664 ед,

артиллерийских систем - 294 ед,

РСЗО - 93 ед,

средства ПВО - 52 ед,

самолетов - 121 ед,

вертолетов - 127 ед,

автомобильной техники - 1144 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.

Специальная техника - 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг осуществляет перегруппировку сил для продолжения наступательных действий вокруг Киева, - Генштаб ВСУ

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+20
ЗСУ та всім хто боронить Україну величезна вдячність.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 09:40
+18
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27.03.2022 09:38
+18
Украинские бойцы выбили захватчиков из Гусаровки в Харьковской области.

Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.

Об этом сообщил InformNapalm.
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27.03.2022 09:50
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27.03.2022 09:38 Ответить
ЗСУ та всім хто боронить Україну величезна вдячність.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 09:40 Ответить
Це можна читати безкінечно
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27.03.2022 09:49 Ответить
Украинские бойцы выбили захватчиков из Гусаровки в Харьковской области.

Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.

Об этом сообщил InformNapalm.
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27.03.2022 09:50 Ответить
боевые коровы забуцали камаз и там ещё фотко есть их на фоне бтр 82 а
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27.03.2022 10:36 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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27.03.2022 09:53 Ответить
щось не співпадає з інсайдом у Авакова (як він стверджує, від самого Герасімова):
Arsen Avakov @AvakovArsen·
25 бер.
Инсайд -- выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; + ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК - 19 869 человек"
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27.03.2022 10:00 Ответить
Суббота 26.03.2022г, в утреннем отчете президенту россии Владимиру Путлеру безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15334 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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27.03.2022 12:24 Ответить
У Авакова подсчёты из эрэфии и там более точные подсчёты, но засекреченые
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27.03.2022 21:53 Ответить
Я поставил 100 грн на самолеты если шо.... Не ссым,стоим, сбиваем!
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27.03.2022 10:01 Ответить
Де приймають ставки? Я з самого початку за літачки
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27.03.2022 10:08 Ответить
не зря поставил
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27.03.2022 10:42 Ответить
рашенкомандування зрозуміло, що рашенгелікоптери проти нових стінгерів ЗСУ - беззахисні..

тому перейшло на віддалені бомбометання і ракетні удари ЗАЛИШКАМИ ракет калібрів та іскандерів
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27.03.2022 10:47 Ответить
Янепротив если и проиграю
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27.03.2022 12:28 Ответить
Якби рашисти у Чорнобаївці не грали гвинтокрилами у піддавки, то літачки давно зайняли достойне 1 місце серед типів ватальотів.
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27.03.2022 11:15 Ответить
Navernoe putin ***** toze snami igraet..., i postavil na Z-vertaloti, vot i podstavljaet svoi *****-raZZijskie Z-vertaloti optom...
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27.03.2022 12:52 Ответить
Поставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад - Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», - сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.
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27.03.2022 10:06 Ответить
Я не раз призывал Цензор довести идею о создании сайта, на котором будут указываться Европейская фирма, ее адрес и страна, которые продолжают торговать с парашей! Причем вышла фирма с торговли с агрессором, удаляется из сайта. Сайт должен быть и англоязычным, чтоб за рубежом его также читали. В этом случае фирма станет прокаженной с ней прекратят торговать адекватные предприятия! Теперь я призываю ребят из анонимуса, пожалуйста, помогите!!! Вам легко будет выявлять фирмы заробатывающих на крови украинского народа и украинских детей!!!
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27.03.2022 10:18 Ответить
АНОНІМУСИ працють)



@YourAnonTV

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JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia.

http://auchan.ru | DOWN
http://leroymerlin.ru | DOWN
http://decathlon.ru | DOWN
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27.03.2022 10:44 Ответить
деякі фірми роблять вигляд,що вийшли,тому ВИДАЛЯТИ НЕ ВІДРАЗУ..)
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27.03.2022 10:49 Ответить
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27.03.2022 10:53 Ответить
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", которая сделала заявление о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России. Ранее аналогичные заявления сделали Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

"С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в Россия", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Weatherford Гириш Салиграм.
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27.03.2022 10:58 Ответить
Ягель ім в допомогу і береста.
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27.03.2022 10:22 Ответить
рашка зрозуміла масштаби фізичної втечі ІТ-шників на Захід.
Отсрочка


Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями - однако этот перечень может быть расширен.

"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.
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27.03.2022 11:08 Ответить
Дивлюся застосування кацапами вертольотів значно зменшилося.
Шо случілась, двигуни бугуслаївської МаторСєча закінчилися?
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27.03.2022 10:32 Ответить
косяпен "вундервафлі" поділяються на

1)"виставкові"-"зразково-показові і

2)решта(основна маса),що вже не їздить,не літає + металобрухт,що рахується..
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27.03.2022 11:02 Ответить
Що тоді руйнує українські міста, та вбиває громадян?
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27.03.2022 11:17 Ответить
залишилось

2/3 бойових "виставкових" зс рф і 3/4 авіації.. плюс 1/3 ракет(за виключенням зарезервованих під ЯЗ.

ІМХО.
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27.03.2022 11:40 Ответить
Десь так і є, літаків більше/вертольотів менше. Ракет, нажаль, набагато більше, ніж 1/3, але якщо брати до уваги лише виставкові, то так.
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27.03.2022 11:46 Ответить
залутали зарядную к тозкику а сам тозик и экипажем на концерте кабздона
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27.03.2022 10:38 Ответить
Нехай повоюють упороті, скоро скінчиться м'ясо, треба буде призивати хитрозроблених і при баблішкє, а вони воювати не захочуть, як і при совкє.
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27.03.2022 10:48 Ответить
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27.03.2022 11:51 Ответить
По троху валяєм орків!
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua
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27.03.2022 20:07 Ответить
 
 