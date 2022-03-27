Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта утраты личного состава противника составляют 16 600 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составляют:
личного состава - 16 600 человек,
танков - 582 ед,
боевых бронированных машин - 1 664 ед,
артиллерийских систем - 294 ед,
РСЗО - 93 ед,
средства ПВО - 52 ед,
самолетов - 121 ед,
вертолетов - 127 ед,
автомобильной техники - 1144 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.
Специальная техника - 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.
Об этом сообщил InformNapalm.
Arsen Avakov @AvakovArsen·
25 бер.
Инсайд -- выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; + ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК - 19 869 человек"
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад - Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», - сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.
@YourAnonTV
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"С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и предприняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в Россия", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Weatherford Гириш Салиграм.
Отсрочка
Одной из самых резонансных мер, предложенных Минцифры, стало предоставление отсрочки от армии для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил Шадаев. В действующей версии отсрочку предлагается предоставлять сотрудникам аккредитованных компаний, имеющим профильное образование или образование, связанное с IT-специальностями - однако этот перечень может быть расширен.
"В нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку айтишникам, которые работают в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке. Например, банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные", - пояснил он.
Шо случілась, двигуни бугуслаївської МаторСєча закінчилися?
1)"виставкові"-"зразково-показові і
2)решта(основна маса),що вже не їздить,не літає + металобрухт,що рахується..
2/3 бойових "виставкових" зс рф і 3/4 авіації.. плюс 1/3 ракет(за виключенням зарезервованих під ЯЗ.
ІМХО.
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua