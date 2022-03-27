Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта утраты личного состава противника составляют 16 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составляют:

личного состава - 16 600 человек,

танков - 582 ед,

боевых бронированных машин - 1 664 ед,

артиллерийских систем - 294 ед,

РСЗО - 93 ед,

средства ПВО - 52 ед,

самолетов - 121 ед,

вертолетов - 127 ед,

автомобильной техники - 1144 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.

Специальная техника - 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.