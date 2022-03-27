Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7189 об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о перемещении международной военной помощи в Украину и движении или размещении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

24 марта Верховная Рада 346 голосами внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые предусматривают уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

26 марта закон был возвращен с подписью Президента.

Так, Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс Украины статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Согласно изменениям, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Распространение информации о перемещении, движении или расположении Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также законом предусматривается, что эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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