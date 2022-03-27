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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7189 об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о перемещении международной военной помощи в Украину и движении или размещении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

24 марта Верховная Рада 346 голосами внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые предусматривают уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

26 марта закон был возвращен с подписью Президента.

Так, Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс Украины статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Согласно изменениям, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Распространение информации о перемещении, движении или расположении Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также законом предусматривается, что эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Топ комментарии
+26
Особисто я вважаю, що така норма повинна вводитися автоматично при введенні воєнного стану.
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27.03.2022 09:43
+13
Тепер хай скаже своїм чефірам і єрмакам хай менше дзявкають...
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27.03.2022 09:45
+11
Хватит упрашивать, пора и наказывать!
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27.03.2022 09:43
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Особисто я вважаю, що така норма повинна вводитися автоматично при введенні воєнного стану.
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27.03.2022 09:43 Ответить
Хватит упрашивать, пора и наказывать!
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27.03.2022 09:43 Ответить
Тепер хай скаже своїм чефірам і єрмакам хай менше дзявкають...
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27.03.2022 09:45 Ответить
Сподобились через місяць.
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27.03.2022 09:48 Ответить
Геращенко привлекут
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27.03.2022 09:50 Ответить
Геращенко не займається самодіяльністю, він виконує те, що йому доручено.
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27.03.2022 10:06 Ответить
Геращенку дозволили тік ток
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27.03.2022 10:29 Ответить
а лена знає?
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27.03.2022 09:54 Ответить
Так может она и сказала ему.
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27.03.2022 10:00 Ответить
Тонко,я тоже 14 год вспомнил
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27.03.2022 10:13 Ответить
А я думал куда ермак после начала войны исчез

Он текст указа сочинял
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27.03.2022 09:57 Ответить
Краще підписав би закон про дозвіл населенню зберігати трофейну зброю для самооборони від орків.
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27.03.2022 09:57 Ответить
Танк вже сховав
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27.03.2022 10:01 Ответить
Менти приходять і трофейну зброю конфісковують. А після ментів приходять москалі, котрі вже знають, що зброї у селі нема.
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27.03.2022 10:15 Ответить
Я вибачаюся, а якщо хтось повідомить, що сили ЗСУ, збиваючи нечисельні заслони, впевнено рухаються на Москву, то скільки йому світить?
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27.03.2022 10:01 Ответить
Давно пора. Особливо в рахувати ту гидоту,
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27.03.2022 10:03 Ответить
Варто змінити формулювання на "збирання й розповсюдження інформації", а то, при зйомці оборонних об'єктів, прийдеться ще доводити факт розповсюдження.
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27.03.2022 10:04 Ответить
Не забудьте ознайомити працівників ОП особисто під розпис! 🤭
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27.03.2022 10:07 Ответить
Нехай Лєнку свою посадить за 2014 рік.
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27.03.2022 10:11 Ответить
Чисто думки вголос, для свідків сексти "він не збіжав", бо трохи вже ці абдрістовичі і інші глашатаї дістали. Така агрументація величності найвеличнішого щось накшталт учня 5-го класу школи, коли він повертається додому а батьки питають, які в нього успіхи в школі а він такий: "Я сьогодні не насрав в штани!" і всь такі: "Ой ти ж наше сонечко!"
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27.03.2022 10:25 Ответить
не думал, что для этого нужны специальные законы....
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27.03.2022 10:42 Ответить
Отже, громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. тепер мають бути негайно арештовані за своїм же законом:

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27.03.2022 13:20 Ответить
 
 