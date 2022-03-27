Ночью и под утро в Одессе раздавались тревога и выстрелы - это ПВО отрабатывало небо, - пресс-секретарь ОВА Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе ночью и на рассвете сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы – украинские силы ПВО отрабатывали воздушное пространство, поскольку вражеские беспилотники проводили разведку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине… И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги – это отрабатывали воздушное пространство наши силы Противовоздушной обороны, поскольку враг активно продолжал разведывательные действия. Хотя уменьшил объем авиавылетов в район Одессы", - отметил Братчук.
Вместе с тем, отметил он, остается высокая вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов с акватории Черного моря по Одесчине и другим областям Украины.
Пожалуйста, подождите...