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Ночью и под утро в Одессе раздавались тревога и выстрелы - это ПВО отрабатывало небо, - пресс-секретарь ОВА Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,жукова

В Одессе ночью и на рассвете сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы – украинские силы ПВО отрабатывали воздушное пространство, поскольку вражеские беспилотники проводили разведку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине… И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги – это отрабатывали воздушное пространство наши силы Противовоздушной обороны, поскольку враг активно продолжал разведывательные действия. Хотя уменьшил объем авиавылетов в район Одессы", - отметил Братчук.

Вместе с тем, отметил он, остается высокая вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов с акватории Черного моря по Одесчине и другим областям Украины.

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Автор: Анастасія Потіха
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Думаю до вофіка назбирається досить питань, і не тільки в одеситів. Але от в чому біда-а чи зможе він на них відповісти без "конспекта". Щось мені підказує, що ні...
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27.03.2022 12:24 Ответить
 
 