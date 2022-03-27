При попытке захватить Мариуполь оккупанты действовали по методичке Геббельса, применяя подходы фашистов, - мэр Мариуполя Бойченко
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Российские оккупанты при попытке захватить украинский Мариуполь действовали по методике немецкого пропагандиста Геббельса, применяя подходы фашистов - блокировали город и лишали его критической инфраструктуры.
Об этом УНИАН рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.
Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, дававший 70% объема воды. Перебили насос, который качал воду в Мариуполь. Затем они перебили второй ввод, служивший нам резервным источником водоснабжения. Да, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", – рассказал он.
По словам Бойченко, на следующем этапе (21 марта) путинские террористы уничтожили последний источник связи в городе – он оказался в тишине.
"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", – говорит мэр.
Отвечая на вопрос, как город выживает длительное время без воды, Бойченко пояснил: "Когда была возможность работы коммунальных служб, мы бочками подвозили. У нас есть источники, из которых возили воду. Это было, когда центр и Левый берег были доступны. Мы привозили воду в другие районы. Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живой город".
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March 25 at 1:23 AM ·
Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.
Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.
Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.
Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.
Українці.
Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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Слава нації
Смерть москалям