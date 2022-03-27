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При попытке захватить Мариуполь оккупанты действовали по методичке Геббельса, применяя подходы фашистов, - мэр Мариуполя Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты при попытке захватить украинский Мариуполь действовали по методике немецкого пропагандиста Геббельса, применяя подходы фашистов - блокировали город и лишали его критической инфраструктуры.

Об этом УНИАН рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.

Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, дававший 70% объема воды. Перебили насос, который качал воду в Мариуполь. Затем они перебили второй ввод, служивший нам резервным источником водоснабжения. Да, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", – рассказал он.

По словам Бойченко, на следующем этапе (21 марта) путинские террористы уничтожили последний источник связи в городе – он оказался в тишине.

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"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", – говорит мэр.

Отвечая на вопрос, как город выживает длительное время без воды, Бойченко пояснил: "Когда была возможность работы коммунальных служб, мы бочками подвозили. У нас есть источники, из которых возили воду. Это было, когда центр и Левый берег были доступны. Мы привозили воду в другие районы. Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живой город".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
Аеропорт Донецк нічого не нагадає. Навіщо до рашистів фашистів приплітать. Вам сказали ясно,що вони хочуть і що зроблять. 4 місяці говорили. Ви їх почули? На жаль ні.
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27.03.2022 10:26
+6
А вони не думали, що війна буде.
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27.03.2022 10:40
+3
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·



Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
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27.03.2022 10:50
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Тому при відновленні міста це потрібно враховувати. І якось будувати захищені комунікації.
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27.03.2022 10:26 Ответить
Аеропорт Донецк нічого не нагадає. Навіщо до рашистів фашистів приплітать. Вам сказали ясно,що вони хочуть і що зроблять. 4 місяці говорили. Ви їх почули? На жаль ні.
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27.03.2022 10:26 Ответить
А почему про свои проебы он не сказал? Не было создано на год запасов продовольствия, не подготовлены укрытия для людей... И еще много и много чего
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27.03.2022 10:33 Ответить
А вони не думали, що війна буде.
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27.03.2022 10:40 Ответить
У кращому разі.
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27.03.2022 10:47 Ответить
І жодного разу не згадали російських комуністів...російського сталіна, російську окупацію 1921 - 1991 років...
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27.03.2022 10:40 Ответить
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·



Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
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27.03.2022 10:50 Ответить
всі кацаби фашисти 3 народzення а скрріш 3а все ще більш лицемірні і zорстокі
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27.03.2022 10:50 Ответить
це "почерк" руZZкого міра і його адептів! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 10:52 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
...
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 11:06 Ответить
А на больше у них Мозгов нет!Геббельс!пля а не ВОЕВАТЬ и не убивать!!!ДЕТЕЙ!!!СЛАБО???!!!!ТВАРИ!!!
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27.03.2022 11:11 Ответить
кацапи наші вічні вороги.... приклад боголюбського, приклад кацапської окупації після договору Б.ХМельницького, приклад руйнувння нашої деожави в 17-21 р. 20 ст, приклад кацапської окупації 21-91р. 20 ст.... що дальші? тільки зброя і наша згуртованість нас збереже, врятує і знищить спонвічного ворога - московського кацапа і їх імперію - тюрму поневолених народів.
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27.03.2022 11:29 Ответить
А пам'ятаєте, як ми свого часу сміялись з мацкавського "шута" жирика?(подох, ну і добре). А вся роль тих блазнів-вони говорять те, що сцарю "не гоже", але він про це думає і буде робити... так що потрібно було вміти читати поміж рядків...А КОМУ? А на рахунок "по медодичках..." так треба знати, що робили московити на початку 20 століття і питання відпаде само собою...хто в кого "передер методичку"
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27.03.2022 12:41 Ответить
 
 