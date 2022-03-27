У нас в ТрО стояла очередь из приносящих помощь жителей района, - член теробороны и продюсер "Савик Шустер Студии" Елизаров

Жители Дарницкого района завалили тероборону едой, вещами и помогли обустроить быт.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал член теробороны Дарницкого района Киева и продюсер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров, сообщает Цензор.НЕТ.

С первого дня нам звонили из ближайших ресторанов, кафе и предлагали везти горячую еду. Меня это удивляло, ведь они вообще ничего не хотели, даже не хотели брать у нас продукты, из которых можно готовить. Привозили горячие завтраки, обеды, ужины. Мы сами поначалу не могли готовить на такое огромное количество людей, и это было прекрасное подспорье", - сказал он.

По словам Елизарова, в первые дни войны на Дарнице, граничащей с Броварским районом, была очень напряженная обстановка.

"Местное население понимало всю серьезность ситуации – у нас очередь стояла: приносили карематы, спальники, еды столько, что поварам логистику было сложно организовать. Каждый хотел что-то дать. Но нельзя взять много еды, ты ведь не можешь все съесть, потом придется выбрасывать", – говорит он.

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Пока одни жители района помогали вещами или продуктами, другие включались в общий труд.

"Пришли женщины из соседних домов и спрашивают: "Чем можно помочь?" Попросил их просто ежедневно мыть пол. У нас все бегают, стрельбы начались, на улице слякоть и банально просто некому убрать. Их работа так нам облегчала жизнь! Сразу появились электрики, сантехники, и все они абсолютно бесплатно помогали нам обустроить быт", - рассказал Елизаров.