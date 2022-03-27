Ночью в Запорожье ВСУ успешно отбили вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение ночи и утра на территории Запорожской области ВСУ отразили атаки войск РФ.
Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Группировка Сил обороны на Запорожском направлении продолжает ведение оборонной операции. В течение этой ночи и утра были успешно отражены атаки врага - наши воины наносят существенные потери российским оккупантам, а противник продолжает терять живую силу и технику", - говорится в сообщении.
Морально-психологическое состояние войск противника остается низким, но, несмотря на это, военно-политическое управление Российской Федерации не отказывается от войны. Военные России продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Что касается города Запорожья, отметил он, то люди продолжают жить в прифронтовых условиях, готовясь к обороне.
Стоит отметить, что с каждым днем все больше людей присоединяется к Силам обороны Запорожья и рядов ВС Украины.
Также Арефьев добавил, что в течение 26 марта 2022 спасатели ГСЧС Запорожской области ликвидировали возгорание жилого дома в Пологовском районе, возникшее в результате обстрелов со стороны оккупантов, выполнили пиротехнические работы по очистке территории, чтобы обезопасить население от взрывоопасных предметов в одном из населенных пунктов области, совершили подвоз воды для обеспечения бытовых нужд жителей Гуляйполя и доставили пищу для населения города Токмак.
Пожалуйста, подождите...
Лижи і далі сраку блазню.
Reception Office
написав
"Не треба так зедеденту зад лизать. Просрать оборону, так, зміг. Жертв могло б буть набагато менше, якби фінансування армії не закатали в асфальт."
Ти йому відповів
Назар Курта ee81fae2
"Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила."
Написано: "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років"
Я відповів: "Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила."
1) Чому до сьогодні не знищений, або хоч виведений з ладу Чорноморський флот РФ з якого обстрілюють міста України?
2) Де заплановані до виробництва 4 дивізіони ракетних комплексів "Нептун"?
3) Де заплановані до виробництва дивізіони ракетних комплексів "Вільха - М"?
4) Де заплановані до виробництва ракетні комплекси ППО?
5) Де заплановані до виробництва ракети "Грім 2" з дальністю ураження до 500 км?
6) Чому фінансування армії збільшили тільки після 24.02.2022?
Народ хоче почути не відповіді на дурні запитання, що нам повинно поставити НАТО, а де наша зброя виготовлена за три роки його президентства? Де він ховає цю зброю?
Зеленський публічно (тобто для лохів) говорив заспокійтесь, а сам 23 лютого 2022 вивів усі бойові літаки з півдня і півночі, кацапи ударили по пустих аеродромах, авіацію збережено
повинна була вилетіти "Мрія" 23 лютого пізно увечері, вона було технічно готова, Берлін чекав на неї, там ще будемо розбиратись
До речі, військові транспортні літаки більшість також покинула Україну 23 лютого увечері, це навіть показав флайт-радар
якщо хтось дуже дурний і не розуміє, хто такий Зеленський, то краще заткніться
Він і його кагал цілеспрямовано її знищували.
два роки назад за них проголосували 73%, сьогодні за них більше 90% українців і майже 100% особового складу ЗСУ
Якщо ти такий розумний, то поясни, як зміцнить обороноздатність мобілізація, яка почалася за тиждень до нападу? А крилаті ракети Нептун, Вільха-М дальністю понад 100 км. Гром 2 дальнісь на 500 км. С300, - виробництво їх було зупинене ручонками Зеленського ще в 2020 р. Перехід на Крим був замінований і укріплений 5-ма рядами протитанкових загороджень, котрі Зе наказав прибрати ще у 2021 році, а остання бригада саперів, котрі розміновували цей самий перехід, вийшла за тиждень до московського вторгнення, чому так легко дали захопити південь України, Маріуполь? А фінансування армії збільшили тільки після 24.02.2022. А тепер ти осани йому співаєш, дурнику!
Валентин написав правду, а зеленим холуям правда очі коле.
Но на следующих выборах я голосовать за него, конечно, не буду
Якщо мається на увазі область а не саме місто, ну то скорегуйте заголовок "у Запорізькій області" - не зменшуйте участі тих, хто поза містом воює ... Дякую.
І друге - з Вами худобу не паслося, так що "ти" можете використовувати для близьких Вам людей.
Правильно - Ми разом свиней не пасли. Замість свиней можуть бути гуси.
На Київщині, на Луганщині, на Черкащині, на Запоріжжі, це норма української мови.
А писати "у Запорізькій області" це канцеляризм.
прийдеш в мою тероборону? відведу тебе на блок-пост і там скажеш хлопця в лице все, що думаєш про Зеленського, прийдеш? це недалеко, під Києвом, орки далеко від нас, близько 30 км, не дісьануть
прийдеш? чого чекати?
Хоч документувати і пам'ятати все потрібно, коли настане час все згадати і нові дороги від кордону РФ до Сум, а від сум до Києва і нові мости від Херсону до Криму і Мрію залишену у Гостомелі і Стугни навмисно залишені на складі якій був розбомблений в перші часи, але подяка небайдужим людям які ризикуючи життям, під обстрілом геройські зуміли зберігати те що Зе приготував до знищення. І те що зараз знищено майже весь ВПК України, жодне підприємство не було підготовлене для евакуації.
І не дати зараз Зе можливості капітулювати, бо його оточення тільки про те і каже. Одне тільки заспокоює, що Світ включився до великої геополітичної гри проти **********, маховик розкручений, тому Зе в же не зможе так просто вистрибнути, змушений йти по течії.
Хоч документувати і пам'ятати все потрібно, коли настане час все згадати і нові дороги від кордону РФ до Сум, а від сум до Києва і нові мости від Херсону до Криму і Мрію залишену у Гостомелі і Стугни навмисно залишені на складі якій був розбомблений в перші часи, але подяка небайдужим людям які ризикуючи життям, під обстрілом геройські зуміли зберігати те що Зе приготував до знищення. І те що зараз знищено майже весь ВПК України, жодне підприємство не було підготовлене для евакуації.
І не дати зараз Зе можливості капітулювати, бо його оточення тільки про те і каже. Одне тільки заспокоює, що Світ включився до великої геополітичної гри проти **********, маховик розкручений, тому Зе в же не зможе так просто вистрибнути, змушений йти по течії.