Ночью в Запорожье ВСУ успешно отбили вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам

В течение ночи и утра на территории Запорожской области ВСУ отразили атаки войск РФ.

Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группировка Сил обороны на Запорожском направлении продолжает ведение оборонной операции. В течение этой ночи и утра были успешно отражены атаки врага - наши воины наносят существенные потери российским оккупантам, а противник продолжает терять живую силу и технику", - говорится в сообщении.

Морально-психологическое состояние войск противника остается низким, но, несмотря на это, военно-политическое управление Российской Федерации не отказывается от войны. Военные России продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Что касается города Запорожья, отметил он, то люди продолжают жить в прифронтовых условиях, готовясь к обороне.

Стоит отметить, что с каждым днем все больше людей присоединяется к Силам обороны Запорожья и рядов ВС Украины.

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Также Арефьев добавил, что в течение 26 марта 2022 спасатели ГСЧС Запорожской области ликвидировали возгорание жилого дома в Пологовском районе, возникшее в результате обстрелов со стороны оккупантов, выполнили пиротехнические работы по очистке территории, чтобы обезопасить население от взрывоопасных предметов в одном из населенных пунктов области, совершили подвоз воды для обеспечения бытовых нужд жителей Гуляйполя и доставили пищу для населения города Токмак.