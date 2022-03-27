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Запорожская область (2247) ВСУ (5167) Арефьев (5)

Ночью в Запорожье ВСУ успешно отбили вражеские атаки и нанесли существенные потери оккупантам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,сіверщина

В течение ночи и утра на территории Запорожской области ВСУ отразили атаки войск РФ.

Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области

"Группировка Сил обороны на Запорожском направлении продолжает ведение оборонной операции. В течение этой ночи и утра были успешно отражены атаки врага - наши воины наносят существенные потери российским оккупантам, а противник продолжает терять живую силу и технику", - говорится в сообщении.

Морально-психологическое состояние войск противника остается низким, но, несмотря на это, военно-политическое управление Российской Федерации не отказывается от войны. Военные России продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Что касается города Запорожья, отметил он, то люди продолжают жить в прифронтовых условиях, готовясь к обороне.
Стоит отметить, что с каждым днем все больше людей присоединяется к Силам обороны Запорожья и рядов ВС Украины.

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Также Арефьев добавил, что в течение 26 марта 2022 спасатели ГСЧС Запорожской области ликвидировали возгорание жилого дома в Пологовском районе, возникшее в результате обстрелов со стороны оккупантов, выполнили пиротехнические работы по очистке территории, чтобы обезопасить население от взрывоопасных предметов в одном из населенных пунктов области, совершили подвоз воды для обеспечения бытовых нужд жителей Гуляйполя и доставили пищу для населения города Токмак.
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Топ комментарии
+43
Не треба так зедеденту зад лизать. Просрать оборону, так, зміг. Жертв могло б буть набагато менше, якби фінансування армії не закатали в асфальт.
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27.03.2022 11:21
+31
Випий ліки. Чим твій зедедент зміцнив армію? Ви подолякі такі кумендні. Можна детально, що було зроблено за цей період? Розмінування півночі біля Криму? Розведення військ? Згортання ракетної програми? Підготовка до шашликів? Що з цього зміцнило армію?
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27.03.2022 11:28
+27
Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила.
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27.03.2022 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Зеленський створить нову систему безпеки в Європі і очолить її
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27.03.2022 11:18 Ответить
Не треба так зедеденту зад лизать. Просрать оборону, так, зміг. Жертв могло б буть набагато менше, якби фінансування армії не закатали в асфальт.
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27.03.2022 11:21 Ответить
Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років
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27.03.2022 11:25 Ответить
Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила.
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27.03.2022 11:26 Ответить
А ти, *****, мабуть з запоребрику.
Лижи і далі сраку блазню.
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27.03.2022 16:12 Ответить
Мені завжди були цікаві такі як ти. Причому тут блазень? Ти читав що написано?
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27.03.2022 16:35 Ответить
Читав.
Reception Office

написав
"Не треба так зедеденту зад лизать. Просрать оборону, так, зміг. Жертв могло б буть набагато менше, якби фінансування армії не закатали в асфальт."

Ти йому відповів

Назар Курта ee81fae2

"Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила."
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27.03.2022 20:04 Ответить
Ідіот!

Написано: "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років"

Я відповів: "Абсолютна брехня від людини яка армію лише з дивану бачила."
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27.03.2022 21:07 Ответить
Якщо так, то вибачаюся, але я не бачу допису "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років".
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28.03.2022 04:12 Ответить
Якщо так, то вибачаюся, але я не бачу допису "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років".
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28.03.2022 04:12 Ответить
Якщо так, то вибачаюся, але я не бачу допису "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років".
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28.03.2022 04:12 Ответить
Якщо так, то вибачаюся, але я не бачу допису "Зеленський за два роки зміцнив ЗСУ більше, ніж папередники за 5 років".
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28.03.2022 04:13 Ответить
Випий ліки. Чим твій зедедент зміцнив армію? Ви подолякі такі кумендні. Можна детально, що було зроблено за цей період? Розмінування півночі біля Криму? Розведення військ? Згортання ракетної програми? Підготовка до шашликів? Що з цього зміцнило армію?
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27.03.2022 11:28 Ответить
А де ж тоді "Нептуни", які давно спроектовано ? Чому банально не вистачало кевларових шоломів та бронежилетів, принаймні. для тероборони ?
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27.03.2022 11:40 Ответить
Та ти шо? А людям здається, що він три роки готував країну до здачі.

1) Чому до сьогодні не знищений, або хоч виведений з ладу Чорноморський флот РФ з якого обстрілюють міста України?
2) Де заплановані до виробництва 4 дивізіони ракетних комплексів "Нептун"?
3) Де заплановані до виробництва дивізіони ракетних комплексів "Вільха - М"?
4) Де заплановані до виробництва ракетні комплекси ППО?
5) Де заплановані до виробництва ракети "Грім 2" з дальністю ураження до 500 км?
6) Чому фінансування армії збільшили тільки після 24.02.2022?

Народ хоче почути не відповіді на дурні запитання, що нам повинно поставити НАТО, а де наша зброя виготовлена за три роки його президентства? Де він ховає цю зброю?
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27.03.2022 11:47 Ответить
Вірно все ти говориш, але все тормозилось не за 3 роки Зеленського, а добряче тормозилось в т.ч корупції і відкатам (за свинарчуків не забувай), на протязі 8 років.
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27.03.2022 12:11 Ответить
І де ті Свинарчуки? Уже самі визнали що це був невдалий піар.
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27.03.2022 12:13 Ответить
Зелень может их научить, как вкатывать деньги на оборону в асфальт и готовиться к шашлыкам на майские праздники. Зеленский просто пиарщик и вор. А европейцы учатся у УКРАИНСКОГО НАРОДА как защититься.
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27.03.2022 11:24 Ответить
Зеленський говорив про травневі шашлики публічно, а сам насправді ще 18 лютого 2022 почав скритну мобілізацію першого ешелону ЗСУ
Зеленський публічно (тобто для лохів) говорив заспокійтесь, а сам 23 лютого 2022 вивів усі бойові літаки з півдня і півночі, кацапи ударили по пустих аеродромах, авіацію збережено
повинна була вилетіти "Мрія" 23 лютого пізно увечері, вона було технічно готова, Берлін чекав на неї, там ще будемо розбиратись
До речі, військові транспортні літаки більшість також покинула Україну 23 лютого увечері, це навіть показав флайт-радар
якщо хтось дуже дурний і не розуміє, хто такий Зеленський, то краще заткніться
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27.03.2022 11:30 Ответить
Не треба так зад лизать владі- срать не зможуть. Тільки йолопи можуть виправдовувать зрадників. Де вас тупих подолякі знаходять
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27.03.2022 11:33 Ответить
Зеленський - це Україна
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27.03.2022 11:35 Ответить
Геть з глузду з`їхав? Україна - це українці, що б'ються за власну країну, а не чувак, який за 3 роки нічого не зробив для її оборони
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27.03.2022 11:40 Ответить
Як це не робив?
Він і його кагал цілеспрямовано її знищували.
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27.03.2022 16:13 Ответить
Ох ти який підарок. Я за зе не голосував і ніколи б не проголосував. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 00:56 Ответить
Ох ти який п#дарок. Я за зе не голосував і ніколи б не проголосував. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 00:57 Ответить
Ох ти який п#дарок. Я за зе не голосував і ніколи його не підтримував. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 00:57 Ответить
бери выше ЗЕбуин - ВАЗелинский это вселенная...!
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27.03.2022 13:39 Ответить
Товарищ передайте своим кумирам подалякам, ермакам и другим. Что их попытка отмыться не работает. Люди помнят, что это за предатели.
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27.03.2022 11:38 Ответить
так, памятають
два роки назад за них проголосували 73%, сьогодні за них більше 90% українців і майже 100% особового складу ЗСУ
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27.03.2022 11:46 Ответить
А чего мелочится, сразу бы написали бы 146% и мы бы сразу поняли и поверили, что зелеермоподоляки величайшие лидеры современности.
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27.03.2022 12:04 Ответить
А як ти думаєш...нападають у момент максимального посилення армії супротивника, чи її максимального послаблення?
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27.03.2022 11:45 Ответить
Він сам літаки відводив, чи може все ж командування ЗСУ та ВПС?
Якщо ти такий розумний, то поясни, як зміцнить обороноздатність мобілізація, яка почалася за тиждень до нападу? А крилаті ракети Нептун, Вільха-М дальністю понад 100 км. Гром 2 дальнісь на 500 км. С300, - виробництво їх було зупинене ручонками Зеленського ще в 2020 р. Перехід на Крим був замінований і укріплений 5-ма рядами протитанкових загороджень, котрі Зе наказав прибрати ще у 2021 році, а остання бригада саперів, котрі розміновували цей самий перехід, вийшла за тиждень до московського вторгнення, чому так легко дали захопити південь України, Маріуполь? А фінансування армії збільшили тільки після 24.02.2022. А тепер ти осани йому співаєш, дурнику!
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27.03.2022 12:15 Ответить
Валік, завали свій щіпрійомнік, наразі це не актуально, ми з твоїми ваньками зайняті, а ці питання будемо після війни з'ясовувати.
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27.03.2022 12:57 Ответить
Холую проплачений, завали свій хавальник ти!
Валентин написав правду, а зеленим холуям правда очі коле.
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27.03.2022 16:11 Ответить
Ох ти який підарок. Я за зе не голосував і ніколи б не проголосував. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 00:56 Ответить
Ох ти який підарок. Я за зе не голосував і ніколи б не проголосував. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 00:58 Ответить
О ще один кацапчик прискакав. Я за зе не голосував і навіть не міг подумати, що він може пройти, навіть від результатів рейтенгів був шокований. Але щас не на часі цей весь треш, тільки кацапи з цого мають зиск, то я і роблю висновки, що ви кацапня вонюча.
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28.03.2022 01:01 Ответить
Справедливости ради, Зеленский внес свой вклад в войну, дополнительно привлек внимание, не зассал в начале войны и дополнительно способствовал единению всех украинцев.
Но на следующих выборах я голосовать за него, конечно, не буду
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27.03.2022 11:34 Ответить
Давайте подякуємо президенту за те що він виконує свої конституційні обов'язки. Ви серйозно? Якби армія не мочила орків то зезедент би перший вже бігав з триколорною ганчіркою. Постійна риторика по дескридитації партнерів, яка щвучить з усіз прасок від оп нас точно не допрмагає.
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27.03.2022 11:37 Ответить
Люто плюсую!!!
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27.03.2022 16:09 Ответить
Іноді краще помовчати.
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27.03.2022 11:27 Ответить
я тобі це давно радив
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27.03.2022 11:32 Ответить
ну і кацапні набігло, таке як кістку кинув
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27.03.2022 12:58 Ответить
идите в кильватере руцкого корабля ЗЕбуины...!
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27.03.2022 13:37 Ответить
ЗСУ та всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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27.03.2022 11:20 Ответить
вот что должно как можно чаще передаваться по украинскому телевидению, должен подыматься дух, воля и желание победить... а гнусавые унылые выступления ыхспэрдов, каких-то многопрофильных разветчиков типа люси проститута надо убрать...
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27.03.2022 11:21 Ответить
кремлівським скотам, що верещали про зменшення фінансування ЗСУ, на замітку

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27.03.2022 11:22 Ответить
Наведи графік виконання ракетної програми.
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27.03.2022 11:28 Ответить
Від кремлівської скотини чуєм. Фінансування каральних органів типу ДБР це не фінансування армії. Ви , зворі, навіть не розрізняєте фіеансування армії і силового блоку, типу ручного сбу
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27.03.2022 11:30 Ответить
Редакціє - що за заголовок "Вночі на Запоріжжі" - Ви що з кацапстану новини качаєте ?
Якщо мається на увазі область а не саме місто, ну то скорегуйте заголовок "у Запорізькій області" - не зменшуйте участі тих, хто поза містом воює ... Дякую.
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27.03.2022 11:24 Ответить
А як тобі на Хмельниччині, на Черкащині, на Львівщині?
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27.03.2022 11:32 Ответить
Ці терміни трактуються логічно і однозначно в порівнянні з вищим заголовком.
І друге - з Вами худобу не паслося, так що "ти" можете використовувати для близьких Вам людей.
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27.03.2022 11:44 Ответить
Я сам визначаю як до кого звертатись. Зрозуміла?
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27.03.2022 11:47 Ответить
"худобу не паслося" Це якою мовою? Google Перекладачем користуєтесь?
Правильно - Ми разом свиней не пасли. Замість свиней можуть бути гуси.
На Київщині, на Луганщині, на Черкащині, на Запоріжжі, це норма української мови.
А писати "у Запорізькій області" це канцеляризм.
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27.03.2022 12:50 Ответить
В цьому випадку, якщо редактор хоче мати на увазi певну територiю, а не мiсто, можна як вариант, скористатися термiном Запорожжя, щоб уникнути плутанини.
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27.03.2022 12:36 Ответить
Після перемоги, до зепідарів ох же і багато буде "запитань"...
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27.03.2022 11:34 Ответить
то починай зараз, чого чекати?
прийдеш в мою тероборону? відведу тебе на блок-пост і там скажеш хлопця в лице все, що думаєш про Зеленського, прийдеш? це недалеко, під Києвом, орки далеко від нас, близько 30 км, не дісьануть
прийдеш? чого чекати?
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27.03.2022 11:39 Ответить
Куди саме?
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27.03.2022 12:22 Ответить
Некомпетентность зеленского, провал международной политики, дискредитация им же западных партнёров стало одним из факторов в принятии решения о нападении на Украину именно сейчас.
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27.03.2022 11:48 Ответить
ну и что ты голосишь теперь? чего ты хочешь сейчас именно? чтобы соевый встал у руля? ваша соевая шобла, которая тут всё засрала начиная с 2015, принесла не меньше вреда по расколу общества, чем некомпетентность зеленского и зелёной шоблы
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27.03.2022 13:47 Ответить
Країну 3 роки готували до здачі! Всі дії Зе, Єрмака та їхнього шобла починаючи з 19-го року вказують на те. Все перерахував вище у відповідях зебобікам. Якщо коротко, вирізано під корінь фінансування ракетних програм, оборонне замовлення виконувалось на 18-20%! Та шалений спротив ЗСУ та народу змусив шоблу швиденько перевзутися. Єрмак взагалі тиждень перебував у ступорі та сидів десь у норі. А рандеву з Патрушевим в Омані вони пам'ятають, тому треба бути пильними, бо "вагнергейт" спробують повторити.
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27.03.2022 12:37 Ответить
Так, спротив рашистам не завдяки, а всупереч Зе. Але поки що зарано висувати докір. Хай поки що красується, це в нього добре виходить. для країни поки це на користь.
Хоч документувати і пам'ятати все потрібно, коли настане час все згадати і нові дороги від кордону РФ до Сум, а від сум до Києва і нові мости від Херсону до Криму і Мрію залишену у Гостомелі і Стугни навмисно залишені на складі якій був розбомблений в перші часи, але подяка небайдужим людям які ризикуючи життям, під обстрілом геройські зуміли зберігати те що Зе приготував до знищення. І те що зараз знищено майже весь ВПК України, жодне підприємство не було підготовлене для евакуації.
І не дати зараз Зе можливості капітулювати, бо його оточення тільки про те і каже. Одне тільки заспокоює, що Світ включився до великої геополітичної гри проти **********, маховик розкручений, тому Зе в же не зможе так просто вистрибнути, змушений йти по течії.
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27.03.2022 13:17 Ответить
Так, спротив рашистам не завдяки, а всупереч Зе. Але поки що зарано висувати докір. Хай поки що красується, це в нього добре виходить. для країни поки це на користь.
Хоч документувати і пам'ятати все потрібно, коли настане час все згадати і нові дороги від кордону РФ до Сум, а від сум до Києва і нові мости від Херсону до Криму і Мрію залишену у Гостомелі і Стугни навмисно залишені на складі якій був розбомблений в перші часи, але подяка небайдужим людям які ризикуючи життям, під обстрілом геройські зуміли зберігати те що Зе приготував до знищення. І те що зараз знищено майже весь ВПК України, жодне підприємство не було підготовлене для евакуації.
І не дати зараз Зе можливості капітулювати, бо його оточення тільки про те і каже. Одне тільки заспокоює, що Світ включився до великої геополітичної гри проти **********, маховик розкручений, тому Зе в же не зможе так просто вистрибнути, змушений йти по течії.
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27.03.2022 13:18 Ответить
Печально,но это так и есть.Даже за три месяца много чего можно было полезного сделать для нашей обороны. То,что в артиллерии ВСУ почти отсутствуют так нужные дальнобойные гаубицы полностью вина зе-МО, ведь была разработана , испытана САУ"Богдана",но средства на ее доводку и серийное производство укатали в асфальт,как и на современный танк"Оплот"...
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27.03.2022 14:04 Ответить
Їб.ште їх хлопці нещадно і їдіть уперед без сумнівів, Перемога буде за нами. Вся Україна з вами.
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27.03.2022 14:48 Ответить
 
 