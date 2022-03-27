TikTok запретил россиянам выкладывать ролики, даже с VPN, а "Мегафон" исключили из GSMA, - Федоров
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Международные техкомпании продолжают активно покидать российский рынок, чтобы вводить санкции.
О компаниях, которые добавились в этот список, рассказал Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN. Об этом сообщила пресс-служба компании", - написал министр цифровой трансформации. Кроме этого, он сообщил о ряде следующих компаний, ограничивающих свою деятельность в РФ.
В часности, оператор мобильной связи "Мегафон" больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. Ассоциация GSMA также исключила оператора мобильной связи из "перечня роуминговых партнеров". Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не означает отключения компании от международного роуминга.
"DataArt прекратила деятельность в России. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области internet-приложений. Depositphotos прекратил работу в России и Беларуси. Международный фотобанк, являющийся посредником между авторами изображений и их покупателями, Depositphotos остановил всю деятельность в этих странах. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из России и Беларуси", - рассказал Федоров.
Прекращает работу в РФ и платежная система JCB. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
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Що тут не ясно ))
Без них процес не пішов би.
«Кілька днів тому невідомі ініціатори у Хабаровську анонсували акцію на підтримку російської армії під гаслом "Дадим бій нацистській гадині". Вони запропонували жителям міста принести на площу Леніна прапори України, портрети Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших українських діячів для урочистостого спалення, а натомість обіцяли видати учасникам заходу цукор. На захід прийшли лише співробітники поліції, журналісти та кілька глядачів», - йдеться у коментарі.
Один із тих, хто висловився на камеру, не виключив, що таким чином невідомі могли посміятися з «ватників», які сприймають абсурдні речі за чисту монету.
а спробуй знайди український прапор у московії, не так просто
замість ікони портрет Бандери
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Слава нації
Смерть москалям