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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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TikTok запретил россиянам выкладывать ролики, даже с VPN, а "Мегафон" исключили из GSMA, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

федоров,михаил

Международные техкомпании продолжают активно покидать российский рынок, чтобы вводить санкции.

О компаниях, которые добавились в этот список, рассказал Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN. Об этом сообщила пресс-служба компании", - написал министр цифровой трансформации. Кроме этого, он сообщил о ряде следующих компаний, ограничивающих свою деятельность в РФ.

В часности, оператор мобильной связи "Мегафон" больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. Ассоциация GSMA также исключила оператора мобильной связи из "перечня роуминговых партнеров". Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не означает отключения компании от международного роуминга.

"DataArt прекратила деятельность в России. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области internet-приложений. Depositphotos прекратил работу в России и Беларуси. Международный фотобанк, являющийся посредником между авторами изображений и их покупателями, Depositphotos остановил всю деятельность в этих странах. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из России и Беларуси", - рассказал Федоров.

Читайте также: "Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься", - Дмитрий Кулеба о новых санкциях против РФ в ближайшее время. ВИДЕО

Прекращает работу в РФ и платежная система JCB. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
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Топ комментарии
+24
Тік Току-респект...
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27.03.2022 11:43
+21
кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
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27.03.2022 11:45
+19
Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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27.03.2022 12:00
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Зеленський створив справжню, а не фейкову, антиросійську коаліцію
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27.03.2022 11:42 Ответить
Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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27.03.2022 12:00 Ответить
Зараз по цим дорогам в 2 рази швидше доставляють зброю та припасу с заходу на фронт.
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27.03.2022 12:14 Ответить
може Байден?
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27.03.2022 12:01 Ответить
посилання з попереднього коментаря shorturl.at/fgGHQ
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27.03.2022 12:03 Ответить
До чого тут зеленский? Не нагнітайте, ви гірше скабеєвой- таку він створював коаліцію. Хворе, що там з керівником САП. Ти сереш всюди, дезелені можна зад полизать
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27.03.2022 12:06 Ответить
На арестовича волонтерить.
Що тут не ясно ))
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27.03.2022 12:20 Ответить
Асфальту він багато наробив, витрачаючи державні кошти на підприємствах Коломойського...
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27.03.2022 12:06 Ответить
Скоріше за все Байден створив коаліцію і Борис Джонсон.
Без них процес не пішов би.
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27.03.2022 12:19 Ответить
Зебил, тебе тут сотню раз уже говорили. Не пропускай приём таблеток.
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27.03.2022 12:25 Ответить
поцелуй его в руку которой он играл на рояле...!
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27.03.2022 13:44 Ответить
Тік Току-респект...
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27.03.2022 11:43 Ответить
всё блеать не будет всяких видоськов про даунов из рашки, они на зен яд перешли
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27.03.2022 12:19 Ответить
Зеля опять кацапам в щи нассал. Приятного аппетита
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27.03.2022 11:45 Ответить
Що там з півднем? Це така стратегія була дати москалям пройти маршем майже без перешкод?
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27.03.2022 12:10 Ответить
кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
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27.03.2022 11:45 Ответить
Для них є порнхаб , хештег зоофілія
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27.03.2022 11:56 Ответить
так наче цапам туди давно закрили доступ на бункерного ганяють лисого
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27.03.2022 12:03 Ответить
порно хаб одиним з перших пішов з рашки.. була така інфа..
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27.03.2022 12:12 Ответить
также как и дети из раши
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27.03.2022 12:20 Ответить
Кожне слово як музика...
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27.03.2022 11:46 Ответить
Спецоперация и мир. Л. Толстой новое название произведения.
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27.03.2022 11:46 Ответить
Кацапам, вместо тик-тока, пора изобретать и продвигать собственный ресурс, под название "ПУК-ПУК".
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27.03.2022 11:47 Ответить
Лучше СОСЬ - СОСЬ
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27.03.2022 11:53 Ответить



«Кілька днів тому невідомі ініціатори у Хабаровську анонсували акцію на підтримку російської армії під гаслом "Дадим бій нацистській гадині". Вони запропонували жителям міста принести на площу Леніна прапори України, портрети Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших українських діячів для урочистостого спалення, а натомість обіцяли видати учасникам заходу цукор. На захід прийшли лише співробітники поліції, журналісти та кілька глядачів», - йдеться у коментарі.

Один із тих, хто висловився на камеру, не виключив, що таким чином невідомі могли посміятися з «ватників», які сприймають абсурдні речі за чисту монету.
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27.03.2022 11:52 Ответить
можливо, муніципальна влада Хабаровська готується чи до здачі у полон чи до антикремлівського повстання і вирішила десь взяти портретів Бандери і символів України
а спробуй знайди український прапор у московії, не так просто
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27.03.2022 11:59 Ответить
Їм прийдеться перше ті прапори шити і малювати портрети Бандери, а за це там можуть срок впаяти на додачу до 5кг цукру
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27.03.2022 12:25 Ответить
все таки маю надію шо то якась розумна людина (може навіть українець за походженням) познущалась з "вати"... бо гляньте як правильно написане ім"я та прізвище Бандери... половина рашасук не знають і не вміють його вимовляти ))) воно надира їм горлянку))))
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27.03.2022 12:32 Ответить
в каждого мешканця Хабаровська
замість ікони портрет Бандери
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27.03.2022 12:58 Ответить
чернобаевка. 11-0
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27.03.2022 11:52 Ответить
Серйозно? Лемінги не здаються...
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27.03.2022 12:07 Ответить
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/470218321507539/
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27.03.2022 12:14 Ответить
Чуть позитиву https://www.facebook.com/100010636159003/videos/470218321507539/
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27.03.2022 12:15 Ответить
Москаль не людина...
...
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 11:54 Ответить
Трохи не так. В московії заборонили викладувати фейки про втрати армії орди. Тому тик ток и заборонив на невизначений час їм викладувати відео. А не санкції діють. Тік ток Китай, а Китаю поки що пофіг на санкції.
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27.03.2022 12:14 Ответить
Ждем бунта малолеток!? Я бы, вообще, "запретил" тикток по всему миру, но дебилов от того меньше все равно не станет (найдут другую дурость, поэтому бессмысленно)!
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27.03.2022 12:19 Ответить
вах , шайтаны , как же я тЭпЭрь воИвать буду . ДОН
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27.03.2022 12:43 Ответить
Відключення росіян від тік току це серйозний удар по російському бидлонаселенню. Тепер вони всі будуть проельни слати *****, бо це лише через нього вони не матимуть можливості викладати свої дебільні відео...
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27.03.2022 12:48 Ответить
Федоров-самий безполєзний міністр
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27.03.2022 14:09 Ответить
 
 