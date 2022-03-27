TikTok запретил россиянам выкладывать ролики, даже с VPN, а "Мегафон" исключили из GSMA, - Федоров

Международные техкомпании продолжают активно покидать российский рынок, чтобы вводить санкции.

О компаниях, которые добавились в этот список, рассказал Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN. Об этом сообщила пресс-служба компании", - написал министр цифровой трансформации. Кроме этого, он сообщил о ряде следующих компаний, ограничивающих свою деятельность в РФ.

В часности, оператор мобильной связи "Мегафон" больше не принадлежит к международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. Ассоциация GSMA также исключила оператора мобильной связи из "перечня роуминговых партнеров". Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не означает отключения компании от международного роуминга.

"DataArt прекратила деятельность в России. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области internet-приложений. Depositphotos прекратил работу в России и Беларуси. Международный фотобанк, являющийся посредником между авторами изображений и их покупателями, Depositphotos остановил всю деятельность в этих странах. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из России и Беларуси", - рассказал Федоров.

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Прекращает работу в РФ и платежная система JCB. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.