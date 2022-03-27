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Украина проводит работу, чтобы отстранить Россию от ключевых позиций в МАГАТЭ из-за ядерного терроризма, - Зеркаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Украина вместе с партнерами работает над устранением России с МАГАТЭ или, по крайней мере, отстранением всех россиян от ключевых позиций в Секретариате организации через российскую политику ядерного терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советница министра энергетики Украины, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Радио НВ".

Читайте: Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности, - глава МАГАТЭ Гросси

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, проводимая россиянами, захватывая украинские АЭС.

Напомним, ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.

В воскресенье 20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.

Также читайте: Россия никогда не победит в ядерной войне, - Столтенберг

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.
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Топ комментарии
+8
расию надо раз и навсегда исключить из всех организаций, запретить иметь армию, науку, обязать закрыть все ядерные объекты и никогда их не иметь в будущем... запретить производить вооружения, любую технику... пусть в командировку из смоленска в хабаровск на оленях скачут...
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27.03.2022 11:52
+6
Хотелось бы в общих чертах понять, какие именно предатели Украины торпедировали отказ от американских топливных элементов для АЭС в пользу Куйловких. Это началось в середине 2019 г. и продолжалось вплоть до начала войны.
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27.03.2022 12:02
+4
Браво, Зеркаль!
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27.03.2022 11:50
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добра новина
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27.03.2022 11:47 Ответить
Браво, Зеркаль!
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27.03.2022 11:50 Ответить
абсолютно очікувано

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27.03.2022 11:52 Ответить
Говноїд приперся.
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27.03.2022 12:18 Ответить
Govnaed Z provakator putina *****...
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27.03.2022 13:49 Ответить
расию надо раз и навсегда исключить из всех организаций, запретить иметь армию, науку, обязать закрыть все ядерные объекты и никогда их не иметь в будущем... запретить производить вооружения, любую технику... пусть в командировку из смоленска в хабаровск на оленях скачут...
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27.03.2022 11:52 Ответить
кто что слышал япония собирается забрать свои острова.
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27.03.2022 12:01 Ответить
Давно пора! місцеве населення чекає звільнення від московського іга....
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27.03.2022 12:03 Ответить
Хотелось бы в общих чертах понять, какие именно предатели Украины торпедировали отказ от американских топливных элементов для АЭС в пользу Куйловких. Это началось в середине 2019 г. и продолжалось вплоть до начала войны.
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27.03.2022 12:02 Ответить
Зелені.
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27.03.2022 12:04 Ответить
Имя, сестра, имя
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27.03.2022 12:07 Ответить
Зараз на цензорі таке не можна писати бо якесь гімно напише що ви- вата, а комент видалять
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27.03.2022 12:11 Ответить
За правду на Цензоре пока что не удаляют: https://thepage.ua/economy/ukraina-otkazalas-ot-rossijskogo-yadernogo-topliva
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27.03.2022 12:21 Ответить
Лані респект.
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27.03.2022 12:03 Ответить
Расея на протяжении двух десятилетий проникала в руководство или подкупала его, всех международных организаций от МАГАТЭ, ЮНИСЭФ, Красного креста и ОБСЕ до,утрировано, общества защиты подземных бабочек. И при такой очевидной экспансии в международный аппарат западные военные аналитики не задались вопросов накуа это все Москве. А еще и способствовали взращиванию монстра. Спираль истории пора бы уже распрямить. Ибо негоже скакать по граблям всем миром.
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27.03.2022 12:06 Ответить
россия должна быть изгнана из ВСЕХ международных организаций - своим террором и ядерным шантажом она показала всему миру, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЧАСТЬЮ этого мира. Нарушив ВСЕ моральные нормы и христианские заповеди, варвары показали, что их миропонимание и сознание было и остается на уровне примитивно-животного существования, где нет места состраданию, совести, чести, уважения не только к другим народам, но даже и к своему населению. Оно и понятно. Поскольку вся история этого недогосударства - история постоянных захватнических войн, насилия, террора , лжи. Русский превозносится не только над украинцем, молдованином, грузином, белоруссом, поляком , татарином, но и над бурятом, казахом, таджиком и тд. это ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ. К сожалению, вскормленный не только зомби-россиянами с их слепым поклонением ИСТУКАНУ, но и Западом.
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27.03.2022 12:32 Ответить
россия должна быть изгнана из ВСЕХ международных организация - своим террором и ядерным шантажом она показала всему миру, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЧАСТЬЮ этого мира. Нарушив ВСЕ моральные нормы и христианские заповеди, варвары показали, что их миропонимание и сознание было и остается на уровне примитивно-животного существования, где нет места состраданию, совести, чести, уважения не только к другим народам, но даже и к своему населению. Оно и понятно. Поскольку вся история этого недогосударства - история постоянных захватнических войн, насилия, террора , лжи. Русский превозносится не только над украинцем, молдованином, грузином, белоруссом, поляком , татарином, но и над бурятом, казахом, таджиком и тд. это ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИЗМ. К сожалению, вскормленный не только зомби-россиянами с их слепым поклонением ИСТУКАНУ, но и Западом.
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27.03.2022 12:34 Ответить
Якщо працює Зеркаль, то можемо сподіватися на результат
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27.03.2022 12:58 Ответить
 
 