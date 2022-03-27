Российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями, - мэр Бойченко
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Комментируя ситуацию в Мариуполе, мэр города Вадим Бойченко отметил, что российские оккупанты целенаправленно делали все, чтобы создать в городе гуманитарную катастрофу. По его словам, именно в этом и заключалась задача врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"За первую неделю они разрушили все 15 введений электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы потеряли и тепло. Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды.Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Так, на девятый день войны мы остались без воды. После этого они лишили нас газа", – говорит Бойченко.
Но при этом городской голова отметил, что, несмотря на старания оккупантов, город остается под украинским флагом и в этом заслуга наших украинских защитников.
"Фашистские войска, напавшие на нашу страну и осадившие прекрасный город Мариуполь, точно не рассчитывали на то, что он будет держаться. Но город держится вопреки их усилиям", - резюмировал мэр.
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Не допустіть створення коридору Донбас-Крим, бо вони ніколи не покинуть Україну. Обіграйте росіян.
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Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).