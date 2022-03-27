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Российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Комментируя ситуацию в Мариуполе, мэр города Вадим Бойченко отметил, что российские оккупанты целенаправленно делали все, чтобы создать в городе гуманитарную катастрофу. По его словам, именно в этом и заключалась задача врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"За первую неделю они разрушили все 15 введений электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы потеряли и тепло. Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды.Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Так, на девятый день войны мы остались без воды. После этого они лишили нас газа", – говорит Бойченко.

Но при этом городской голова отметил, что, несмотря на старания оккупантов, город остается под украинским флагом и в этом заслуга наших украинских защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При попытке захватить Мариуполь оккупанты действовали по методичке Геббельса, применяя подходы фашистов, - мэр Мариуполя Бойченко

"Фашистские войска, напавшие на нашу страну и осадившие прекрасный город Мариуполь, точно не рассчитывали на то, что он будет держаться. Но город держится вопреки их усилиям", - резюмировал мэр.
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Топ комментарии
+12
Не можливо домовитись з вбивцею який прийшов тебе вбивати-Голда Меір.
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27.03.2022 12:06
+9
Если, не дай Бог, сотрут, то не с мэром, который дрыснул оттуда как раз перед самой войной.
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27.03.2022 12:05
+6
Трусливая мразь этот мэр, завещал всем держаться до последней капли крови, а сам, сбежал, к стенке этого бойченко.
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27.03.2022 12:16
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Если, не дай Бог, сотрут, то не с мэром, который дрыснул оттуда как раз перед самой войной.
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27.03.2022 12:05 Ответить
Не можливо домовитись з вбивцею який прийшов тебе вбивати-Голда Меір.
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27.03.2022 12:06 Ответить
Бачачи, як США нам помагає закрити небо, слоган "Все буде Україна", пора міняти на "Все буде Маріуполь"....
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27.03.2022 12:07 Ответить
А что означает термин "закрыть небо"?
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27.03.2022 12:12 Ответить
-"Кто сдесь?"Йшов місяць війни...
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27.03.2022 12:17 Ответить
Ну может ты объяснишь?
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27.03.2022 12:18 Ответить
Роз'яснити тобі,що треба,щоб ворожі ракети не літали,та які для цього засоби треба?Чи то ти, троль росіянский,слід корабля шукаєш?
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27.03.2022 12:31 Ответить
Для начала ответь на мой вопрос: А что означает термин "закрыть небо"?
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27.03.2022 12:51 Ответить
Нашел?
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27.03.2022 13:14 Ответить
Нашел? Эксперд!!! Ты нашел хоть что-то про термин "закрытое небо"?
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27.03.2022 13:28 Ответить
Спитай у Зеленського. Як по мені виконати свій обов'язок, віддати должок , ось цей, 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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27.03.2022 12:18 Ответить
Тебе питають про технічну складову а не про мораль.
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27.03.2022 12:20 Ответить
Мене питає тип який зареєструвався на форумі 24 березня 2022 року і слово термін пише через "и", я знаю, яку відповідь він хоче почути. Я не збираюсь йому її давати, бо мені глибоко насрати, яким способом США виконають те що обіцяли, навіть ціною третьої світової, яка у нас уже іде, я переконаний поки існує така країна як росія нас продовжать вбивати...
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27.03.2022 12:28 Ответить
Ииии? Продолжай.
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27.03.2022 12:24 Ответить
Меморандум никаких юридических последствий не несёт. Это очевидно и британцы недавно об этом сказали.
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27.03.2022 12:25 Ответить
США і Великобританії під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
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27.03.2022 12:29 Ответить
так кажуть----Чорнобаївка 11-0..то правда?
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27.03.2022 12:12 Ответить
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27.03.2022 12:25 Ответить
Аферістовіч, ще той нарцис та придурок від Бога.
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27.03.2022 12:45 Ответить
єдина надія - може хоч про 11 трощу на аеродромі... не збрехав
а шо нарцис і самолюб - то 100%...лялька з повадками гея
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27.03.2022 12:52 Ответить
Хм-м-м... А це точно, що лише з повадками?
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27.03.2022 13:26 Ответить
так. официйно.
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27.03.2022 12:32 Ответить
Трусливая мразь этот мэр, завещал всем держаться до последней капли крови, а сам, сбежал, к стенке этого бойченко.
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27.03.2022 12:16 Ответить
Ух, комментарии отдаляют, Юра, не будь чмошником!
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27.03.2022 12:20 Ответить
здається саме Марік став кісткою в горлі сукирашкіних *********.... бо відтянув на себе половину всього шо поперлося "асвабаждать Украину".... саме розтрощений Марік стає поряд с ДАПом новим символом незламності української сили і очевидним ганебним фактом раша фашизму...
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27.03.2022 12:21 Ответить
Саме Маріуполь заважає москалям захопити південь.
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27.03.2022 12:30 Ответить
Мэр Мариуполя свинтил перед окружением, даже не предупредив жителей, чтобы те тоже уезжали... Теперь разгоняет на тв сказку, что он выехал с эвакуационной колонной, хотя его бы русня взяла при таких раскладах сразу под белы ручки. Да и какая эвакуация там могла быть, люди на своем транспорте едут, у кого его нет, либо пешком десятки километров либо оставаться в городе
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27.03.2022 12:28 Ответить
Трахарь ************ показує Маріуполь та каже, що це Азов так знищив місто. Бачила фото у вайбері на «Молнії». Доречі, хто ще не підписаний - підписуйтесь, там дуже оперативно з'являються новини.
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27.03.2022 12:38 Ответить
На російському телешоу «Допомога українцям». Тож спершу на вас напали, зруйнували ваші міста, вивезли жителів, які не хотіли б вас вбивати, до Петербурга і роздали їм пакунки з консервами. Ось так виглядає «російський мир».
Не допустіть створення коридору Донбас-Крим, бо вони ніколи не покинуть Україну. Обіграйте росіян.
Слава Україні
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27.03.2022 13:45 Ответить
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 14:00 Ответить
 
 